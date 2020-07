Weniger Ruhetage als YB: FC St.Gallen will «nicht jammern, sondern kämpfen» – Liga weist Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung zurück

Die Super League wird nach der Coronapause mit sechs englischen Wochen fertig gespielt. Ein Blick auf den Spielplan zeigt: Der FC St.Gallen muss regelmässig mit weniger Ruhetagen vor den Spielen auskommen als die jeweiligen Gegner. Das sorgt für Ärger bei den Anhängern. Was die Swiss Football League, der FCSG und ein Sportwissenschafter sagen. Tim Naef 03.07.2020, 05.00 Uhr

In sechs Spielen hat der Gegner des FC St.Gallen mindestens einen Ruhetag mehr, in fünf Partien ist das Verhältnis ausgeglichen. Ein einziges Mal hat St.Gallen diesbezüglich einen Vorteil. Bild: Keystone

«Die Swiss Football League versucht alles, um den ‹kleinen› Meister

FC St.Gallen zu verhindern. Das hat null mit Verschwörungstheorien zu tun, das sind simple Fakten (VAR, Spielplan etc.).» Das heisst es in einem Posting im St.Galler Fanforum. Die Aussage, der Spielplan der Super League beeinflusse den Ausgang der Meisterschaft, wurde vor wenigen Tagen von unserem «Gegentribünen»-Autor Fredi Kurth getätigt. Er schrieb in seinem Beitrag:

«Tatsächlich sind bei genauerer Betrachtung die Abweichungen so gravierend, dass auch Absicht dahinter stecken könnte. Für mich ist es Wettbewerbsverzerrung par excellence.»

Dicht gedrängter Spielplan und ungleiche Voraussetzungen

Der Spielplan der Super League ist nach der Coronapause in der Tat dicht gedrängt: 13 Runden werden in 44 Tagen gespielt, was im Durchschnitt ein Spiel alle dreieinhalb Tage bedeutet.

Vergleicht man die Ruhetage der jeweiligen Gegner des FC St.Gallen vor den Spielen, fällt auf, dass bei 13 Runden die Espen nur einmal einen Ruhetag mehr haben als der Gegner. Und zwar am kommenden Sonntag, 5. Juli, zu Hause gegen Sion. In sechs Partien, das Auftaktspiel im Tourbillon gegen Sion eingerechnet, gehen die Teams mit denselben Voraussetzungen ins Spiel. In sechs Partien hingegen hat der Gegner mehr Ruhetage vor dem Spiel als der FC St.Gallen.

Eklatante Unterschiede zu YB

Im direkten Vergleich mit Tabellenführer YB wird der Unterschied gar noch grösser. Während die St.Galler aufaddiert in den jeweiligen Direktduellen sechs Ruhetage weniger haben als die Gegner, haben die Berner Young Boys deren drei mehr, was zu einer Diskrepanz von neun Ruhetagen in 44 Tagen führt. Beim 2:1-Sieg gegen Xamax hat sich der Ruhetag weniger resultatmässig nicht ausgewirkt – doch das Problem könnte sich bis Saisonende im Vergleich mit anderen Teams akzentuieren.

Auch der Vergleich mit dem FC Basel zeigt einen Nachteil für den

FC St.Gallen auf: Sechs Ruhetage weniger stehen einem Ruhetag mehr gegenüber.

«Quadratur des Kreises»: Swiss Football League wehrt sich

Was sagt die Swiss Football League zu diesen Zahlen? Auf Anfrage, wie die Diskrepanzen zu Stande gekommen sind, schreibt sie, eine ungleiche Behandlung von Clubs sei rein zufällig und unter keinen Umständen beeinflusst oder gesteuert.

«Die Spielplangestaltung ist eine komplexe Angelegenheit, bei welcher sehr viele Elemente berücksichtigt werden müssen. Es gilt, die grundlegenden sportlichen Prinzipien und die Wünsche der diversen Anspruchsgruppen unter einen Hut zu bringen.»

Die Grundlage bilden würden die sportliche Fairness und die Einhaltung der minimalen Ruhetage-Regelung, die dann mit den Auflagen der Behörden, den festen Bestandteilen des TV-Vertrags, den Wünschen der Clubs sowie den Stadionverfügbarkeiten in Einklang gebracht werden müssen. «Das gleicht in den meisten Fällen der Quadratur des Kreises», so die SFL.

Wie kommt ein Spielplan zustande?

Im vorliegenden Fall, mit den sechs englischen Wochen in Folge, würden die grössten Herausforderungen bei den Eckwerten des mit dem Fernsehunternehmen CT Cinetrade (Teleclub) abgeschlossenen Fernsehvertrags und bei den zusätzlichen Vereinbarungen in Bezug auf den Weiterverkauf gewisser Rechte von Teleclub an die SRG (für ein Spiel pro Runde im Free-TV) liegen, heisst es in der Stellungnahme weiter. Bei der Fixierung der verbleibenden 13 Runden seien folgende Rahmenbedingungen vorgegeben:

Die ausgewählten SRG-Spiele müssen in der Woche am Mittwoch (20.30 Uhr) und am Wochenende am Sonntag (16 Uhr) angesetzt werden (so sieht es der Vertrag vor).

Aus vertraglichen Gründen müssen an den Wochenenden jeweils fix 2 Spiele am Samstag und 3 Spiele am Sonntag angesetzt werden.

Aus vertraglichen Gründen können in Wochenrunden nicht mehr als 3 Spiele am Mittwoch angesetzt werden, weshalb je ein Spiel am Dienstag und ein Spiel am Donnerstag angesetzt wurden. Ansonsten wird es laut der SFL mit durchgehend englischen Runden praktisch unmöglich, die Ruhetage-Regel zwischen den Spielen einzuhalten.

Innerhalb dieser Vorgaben hatte Teleclub Ansetzungswünsche, welche die Swiss Football League genehmigte, wenn die Ruhetage-Regel eingehalten werden konnte.

Unter diesen Bedingungen setze der Spielplanverantwortliche mit Unterstützung einer spezialisierten Software die 65 Partien an, was einem sehr komplexen Vorgang gleichkomme, so die SFL.

Wie oben beschrieben würden so viele Faktoren hineinspielen, dass eine absolute Gleichheit bei nur 10 Clubs und damit 5 Paarungen pro Runde mathematisch gar nicht erreicht werden könne. Zudem hält die SFL fest:

«Die Unterschiede zwischen den Clubs halten sich aber in Grenzen, zumal es über den gesamten Zeitraum gesehen so ist, dass YB und der FCZ zwei Ruhetage mehr aufweisen (aufgrund des auf Freitag vorgezogenen Spiels), Xamax, Thun, Sion und St.Gallen haben indes über die 13 Runden einen Ruhetag mehr als Luzern, Basel, Lugano und Servette.»

«... desto länger fällt die Erholungsphase aus»

«Regeneration ist im Sport sehr wichtig», sagt Fabian Kühne, Sportwissenschafter der Orthopädie St.Gallen. Im Prinzip funktioniere das System nach einer einfachen Berechnung. «Je grösser der Umfang und die Intensität einer Belastung sind, desto länger fällt die Erholungsphase aus.» Kühne sagt weiter:

«Dementsprechend kann man sagen, dass die körperliche Regenerationsfähigkeit bei beispielsweise bloss zwei gegenüber drei Ruhetagen stärker beansprucht wird.»

Fabian Kühne, Dipl. Sportwissenschafter, Leiter der Leistungsdiagnostik der Orthopädie St.Gallen. Bild: pd

Dies werde von einer Studie der Universitäten von Lille und Liverpool gestützt, welche besagt, dass die Regenerationszeit im Profifussball insbesondere bei der Verringerung der Anzahl Tage zwischen den einzelnen Matches besonders wichtig ist.

Die Ergebnisse der Studie hätten gezeigt, so Kühne, dass die dreitägige Erholungszeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spielen nicht ausreiche, um sich vollständig zu erholen, wenn die Teams über eine längere Phase oder über mehrere Wochen zwei Spiele pro Woche spielen würden.

Unterschiede sind auch dem FCSG aufgefallen

Ob der Spielplan der letzten Meisterschaftsphase wirklich eine Wettbewerbsverzerrung ist, kann Kühne nicht sagen. Immerhin hätten die drei grossen Titelanwärter bei ihren Direktbegegnungen jeweils immer die gleich lange oder eben kurze Vorbereitungszeit. Kühne fügt aber hinzu: «Bei englischen Wochen kann ein Tag mehr oder weniger Erholungszeit entscheidend sein betreffend Regenerationszustand der einzelnen Spieler.»

Der FC St.Gallen äussert sich wie folgt zur Thematik:

«Die Unterschiede sind uns auch aufgefallen. Da es aber zu unserer Grundeinstellung gehört, uns auf das zu konzentrieren, was wir selber beeinflussen können, bleiben wir auch in dieser Frage konsequent: nicht jammern, sondern kämpfen.»