Idole treffen: Zu Besuch an der Autogrammstunde des FCSG

Autogrammstunde «Mir hat man gesagt, das kann teuer werden»: Wie junge FCSG-Fans über Trikotjäger auf dem Rasen denken – und selbst ihren Idolen begegnen Am Mittwochnachmittag ging die 1. Mannschaft des FC St.Gallen mit ihren Fans bei der Autogrammstunde auf Tuchfühlung. Es wurde gelächelt, fotografiert – und nach Trikots gefragt. Für die Spielfeldstürmer am letzten Heimspiel gegen Sion haben die jungen FCSG-Fans meist wenig Verständnis. Aylin Erol Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.52 Uhr

Jordi Quintillà, Basil Stillhart, Matej Magalica und Leonidas Stergiou lächeln und unterschreiben geduldig allerlei: Kleidungsstücke, Fähnchen und Shirts. Bild: Gina-Soraya Ruffino

Von A wie Akolo bis Z wie Zigi waren am Mittwochnachmittag fast alle Spieler des FC St.Gallen da. Einzig der verletzte Fabian Schubert fehlte. Der FCSG lud um 13 Uhr am Hauptsitz der St.Galler Kantonalbank zur Autogrammstunde der 1. Mannschaft – ein Ereignis, dem gerade von den kleinsten Fans lange herbeigesehnt wurde.

Seit der Pandemie ist es nämlich nicht mehr zu einem solchen Fan-Treffen gekommen. Wer den Espen nahe sein wollte, musste entweder die Trainings besuchen oder aber seinen Idolen bei «Espen on Tour» diesen Sommer durch die Ostschweiz nachreisen. Ein Aufwand, der wohl nicht für jede und jeden machbar war.

Autogramme und Selfies gab es auch im Sommer für die Fans mit «Espen on Tour». Auf dem Foto: Lukas Görtler beim Testspiel in Urnäsch im Juni 2022. Bild: Marc Schumacher

Ati Zigi ist der Star

Die Schlange vor der SGKB bildet sich bereits ab 12 Uhr. Kurz vor Türöffnung reicht sie von der Vadianstrasse über die Kanzleigasse bis zur St.Leonhard-Strasse rund um das Gebäude. Gegen 13 Uhr wird der in der Menge wartende 9-jährige Ben aus St.Gallen langsam nervös. «Ich freue mich am meisten auf Zigi», sagt er und hüpft aufgeregt von einem Bein aufs andere. Sein Trikot, das alle Spieler der Mannschaft unterschreiben sollen, hat er über einen Karton gespannt. Das signierte Shirt wird später über seinem Bett hängen.

Langes Anstehen vor der St.Galler Kantonalbank. Bild: Gina-Soraya Ruffino

Dass Torwart Lawrence Ati Zigi besonders beliebt ist, wird spätestens klar, als die Anstehenden die Kantonalbank stürmen. Es ist eine gute Idee, sitzt die Nummer eins der Mannschaft am obersten Ende des langen Autogrammtischs. Und es ist – gemessen an der Traube, die sich unablässig um ihn bildet – eine umso bessere Idee, verlängert der FC St.Gallen Zigis Vertrag bis 2025, wie der Klub am späten Nachmittag mitteilte.

Die Nervosität der Kinder – und oft auch der Erwachsenen – trifft zuerst auf den beliebten Spieler. Das scheint Zigi allerdings wenig zu stören. Er begrüsst die Leute mit einem warmen, breiten Lächeln, unterschreibt geduldig von Schuhen, über Bälle bis hin zu Handyhüllen alles, was ihm vorgesetzt wird, posiert für Fotos und wird so wortwörtlich zu einem Spieler zum Anfassen.

Ungeduldiges Warten vor dem Publikumsliebling Lawrence Ati Zigi. Hier möchte sich jeder Fan eben Zeit lassen. Bild: Gina-Soraya Ruffino

Kommt der direkte Kontakt mit den Espen generell zu kurz?

«Es ist so schön! Mein Herz pocht ganz schnell», sagt Luca Langenegger aus St.Gallen über die Veranstaltung. Der 15-Jährige sagt, er gehe an jedes Training und jedes Spiel, um seiner Lieblingsmannschaft nah zu sein. Trotzdem findet er:

«Solche Möglichkeiten wie heute gibt es viel zu selten!»

Dem stimmt auch sein gleichaltriger und mindestens ebenso aufgeregter Freund, Leandro Montenaro, zu. Schals, Trikots und Rucksäcke haben die beiden sich von Zigi, Stergiou, Maglica und Co. unterschreiben lassen und dabei jede Gelegenheit genutzt, die Spieler zu fragen: «Darf ich nach der Autogrammstunde dein Trikot haben?»

Manche hätten zugesagt, andere seien der Frage ausgewichen. Nachdem die beiden ihre Unterschriften eingeholt haben, warten sie deshalb beim Ausgang und hoffen.

Luca Langenegger und Leandro Montenaro posieren stolz mit ihren Trikots samt Unterschriften der gesamten Mannschaft. Bild: Gina-Soraya Ruffino

«Ich würde auch am liebsten aufs Spielfeld rennen für ein Trikot. Aber mir hat man gesagt, das kann teuer werden.»

Langenegger und Montenaro sind nicht die Ersten, die dem Zauber der Spielertrikots erlegen sind. Nach Abpfiff des vergangenen Matchs des FC St.Gallens gegen Sion rannte ein Kind auf den Rasen direkt auf Zigi zu und bat um dessen Trikot. Was die beiden jungen Hardcore-Fans davon halten? «Das finde ich blöd. Das stört doch auch die Spieler», findet Langenegger. Sein Freund Montenaro sagt hingegen:

Ob der FC St.Gallen Bussen verteilen würde, ist unklar. Gegenüber dem Tagblatt sagte der Kommunikationschef der Swiss Football League, Philippe Guggisberg, lediglich: «Das Spielfeld ist tabu, und Verstösse müssen sanktioniert werden.»

Keine Unterstützung seitens der Fans für Spielfeldstürmer

Gut so, finden die meisten in der Warteschlange. So auch der 36-jährige Marco Scarpella aus Häggenschwil, der mit seinen Kindern gekommen ist: «Ich halte nicht viel davon, dass Fans das Spielfeld stürmen – insbesondere Kinder. Wir Erwachsenen sollten ihnen ein gutes Verhalten auf der Tribüne vorleben.» Er spielt damit auch auf den Mann an, der an demselben Match für ein Balotelli-Selfie ebenfalls aufs Spielfeld gerannt ist.

Dennis Wick wurde die Begeisterung für den FCSG bereits in die Wiege gelegt. Bild: Gina-Soraya Ruffino

Seiner Meinung nach gibt es mit den Trainings, Spielen und «Espen on Tour» genügend Möglichkeiten für Fans, mit den Spielern näher in Kontakt zu kommen. Solche Aktionen wie am vergangenen Heimspiel verurteilt Scarpella deshalb. Ihm stimmt auch der 12-jährige Dennis Wick aus Oberuzwil zu:

«Am besten macht man doch einfach Plakate für die Spieler, anstatt auf das Feld zu springen.»

Ein solches Plakat haben am Mittwoch auch manche dabei. So etwa die 6-jährige Zoe und der 9-jährige Jason. Das grün-weisse Plakat der Geschwister ist grösser als sie selbst. Sie haben es, zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Vater, extra für Julian von Moos gebastelt. «Julian 11 – mach witer so, du bisch de Best! – Salmsacher Fans», steht darauf.

Zoe und Jason haben für Julian von Moos fleissig gebastelt. Bild: Gina-Soraya Ruffino

Nervös wartet die Familie, bis sie das Gebastelte ihrem Lieblingsspieler übergeben kann. Als es dann so weit ist und sich der Stürmer herzlich bedankt, sich gar noch bemüht, mit den Geschwistern ein kurzes Gespräch zu führen, sind die Kinder aber erst mal sprachlos.

So wie ihnen ging es an diesem Mittwoch wohl noch so einigen Mädchen und Buben, die erstmals an eine Autogrammstunde des FC St.Gallen gekommen sind. Dennoch herrschte allgemeine Freude.

Das Lächeln verging nur jenen, die bis zum Schluss bangen mussten, ob sie es noch bis zur Mannschaft schaffen werden, bevor die Spieler auch schon wieder weg sind. Denn die Schlange reichte um 14.15 Uhr noch immer bis in die St.Leonhard-Strasse.

