FCSG - GC: Maglica spielt trotz Bänderriss, Guillemenot fehlt

FC St.Gallen Guillemenot fehlt, Zeidler warnt und Maglica beisst auf die Zähne – das sind die FCSG-Geschichten vor dem Heimspiel gegen GC Wie steht der FC St. Gallen nach dem Cup-Aus wieder auf? Gegen die Grasshoppers am Sonntag will er in der Meisterschaft gleich wieder in die Spur finden, muss dabei aber auf den gesperrten Jérémy Guillemenot verzichten. Wundersame Informationen gibt es von Matej Maglica. Er soll auch diesmal dabei sein – trotz doppeltem Bänderriss. Ralf Streule Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Bitterer Cup-Abgang am Mittwochabend mit Torschütze Jérémy Guillemenot, der gegen GC gesperrt fehlen wird. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ja, von einer Saison-Zäsur könne man wohl sprechen, sagt Peter Zeidler. Die Cup-Niederlage vom Mittwoch gegen Basel im eigenen Stadion hat Gewicht. Weil der FC St.Gallen erstmals seit über zwei Jahren nicht mehr auf einen grossen Saisonhöhepunkt hinfiebern kann. Weil für einmal kein verheissungsvoller Cupfinal ansteht, sondern lediglich hartes Alltagswerk im Mittelfeld der Super League.

Zäsur ja, Druckabfall oder Niedergeschlagenheit nein. So sieht das der Trainer des FC St.Gallen. «Eines unserer Saisonziele ist weg, ja. Aber wir haben weiter die grosse Chance, nach Europa zu kommen über die Meisterschaft. Die wollen wir nutzen.» Die Zuschauerzahlen jedenfalls deuten nicht auf eine gebremste Euphorie hin: Für das Heimspiel gegen die Grasshoppers vom Sonntag ab 14.15 Uhr waren bis am Freitagmittag 16500 Tickets verkauft.

«Vor allem lag es an uns, nicht an Basels Taktik»

Der Trainer verzichtete darauf, die Niederlage - und was dazu geführt hatte - im ersten Training am Donnerstag nach dem Dämpfer in der Mannschaft bereits zu thematisieren. «Kopf lüften» war angesagt. Erst am Freitag sei eine Cup-Aufarbeitung samt Videoanalyse vorgesehen, sagte Zeidler an der Pressekonferenz vor der Spiel. Den Blick zurück braucht es: Schliesslich war es am Mittwoch das erste Mal seit langer Zeit, dass St.Gallens Pressing gegen einen seinerseits nach vorne spielenden Gegner förmlich verpuffte.

«Ja, der Basler Sieg war wohl nicht unverdient», sagt Zeidler. Von der Interpretation aus den Reihen der Basler, dass man den FC St.Gallen quasi taktisch in die Knie gezwungen habe, hält der Trainer aber wenig. Die individuelle Klasse der Basler lässt er als Erklärung eher gelten. «Vor allem lag es aber an uns, aus den verschiedensten Gründen.»

Noch fehlen Automatismen, noch ist das Team nicht «in Topform»

Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen. Bild: Keystone

Unter anderem bemängelt Zeidler das St.Galler Spiel bei Ballbesitz. Dazu komme, dass das Team aufgrund verschiedener aktueller und vergangener Ausfälle schlicht noch nicht in «Topform» sei, was das blinde Verständnis zwischen den Spielern angehe. Verteidigende Worte gab es von Zeidler zum Beispiel für Willem Geubbels, der im Cup eingewechselt wurde, aber wenig bewirken konnte. «Er ist ein wahres Talent, auch mit 21 Jahren noch», sagt der Trainer. Noch fehlten die Automatismen. Das Team sei diesbezüglich schlicht noch nicht auf dem angestrebten Niveau. «Ich hoffe, das kommt nun bald.»

Und natürlich war da Lukas Görtlers verletzungsbedingte Absenz im Mittelfeld. Nebst ihm, der nach seiner Meniskus- und Innenbandverletzung noch mehrere Wochen ausfallen dürfte, werden gegen die Grasshoppers auch Stefano Guidotti und Ricardo Alves fehlen. Der 21-jährige Alves hat sich im Training eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen.

Maglica verteidigt mit doppeltem Bänderriss

Rechnen können die St.Galler hingegen mit Innenverteidiger Matej Maglica. Er, der gegen Basel vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Partie zeigte, soll dies mit einem «doppelten Bänderriss» getan haben, wie Zeidler bestätigt. In Sitten hatte sich Maglica früh ohne Einwirkung des Gegners am Sprunggelenk verletzt. Es sah nach einer Auswechslung aus – Maglica aber spielte weiter. Auch der Trainer staunt darüber. Mit medizinischen Tapes sei das offenbar je nach Schwere der Verletzung möglich – die medizinische Abteilung habe jedenfalls grünes Licht gegeben, so Zeidler.

Im Spiel gegen Sion zog sich Matej Maglica einen Bänderriss zu – und spielt seither dennoch weiter. Bild: Laurent Gillieron/KEY

An einer Bänderverletzung hatte auch Patrick Sutter laboriert, bei ihm waren die Einschränkungen zunächst grösser. Nun soll der 24-Jährige aber wieder bereit sein für Einsätze.

In der Hinrunde gab’s zwei enge Partien gegen GC

Zum Gegner vom Sonntag sagt Zeidler: «Die Grasshoppers sind ein Team mit einem klaren Plan.» Der siebte Zwischenrang dürfe nicht über die Stärken der Grasshoppers hinwegtäuschen, der Trainer warnt vor einem schwierigen Widersacher. Wie eng es zwischen den Ostschweizern und den Zürchern zu und her gehen kann, haben die Partien der Hinrunde gezeigt. Im Letzigrund führten die St.Galler im August nach zwölf furiosen Minuten mit 2:0, um dann GC mit Fehlern zum 3:2-Sieg zu verhelfen. Umgekehrt war es im Kybunpark, als St.Gallen nach einer langen Serie der Erfolglosigkeit 2:1 gewann. Und GC-Trainer Giorgio Contini danach fand: «Das Resultat spiegelt unsere Leistung nicht.» Wie so oft in dieser engen Liga.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Vallci, Witzig; Von Moos, Akolo, Latte Lath.

