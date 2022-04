Gänsehaut im Kybunpark – FCSG-Heimspiele sind Ereignisse

FC St.Gallen Gänsehaut im Kybunpark – die Heimspiele des FCSG sind gesellschaftliche Ereignisse und damit ein Muss Ein Spitzenspiel gegen Basel, das den Namen verdient. Beim 2:2 ist der FC St.Gallen in Halbzeit zwei elektrisierend. Bei seinen Auftritten geht es ums kollektive Erleben. Man ist eine Schicksalsgemeinschaft. Christian Brägger Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Jérémy Guillemenot erzielt in der 65. Minute das 2:1 für St.Gallen. Schon im Gegenzug fällt aber das 2:2. Bild: Ehrenzeller/KEY

Verkehrte Welten. Auf diesen Gedanken kann man im Tollhaus Kybunpark durchaus kommen mit Blick auf die Schlussminuten. Da der FC St.Gallen, der angetrieben von seinen Fans den FC Basel regelrecht belagert, voll darauf aus ist, beim Spielstand von 2:2 gegen den Ligakrösus doch noch drei Punkte zu ergattern – das ist bemerkenswert. Dort der Gegner vom Rheinknie, der nur noch auf Zeit spielt und versucht zu retten, was zu retten ist – das ist ebenfalls bemerkenswert. Obwohl er für die Bewahrung seiner Meisterambitionen eigentlich zum Siegen verdammt ist.

Nur: In der Rückrunde dieser Saison sind das keine verkehrten Welten, sondern: reale, der Tabelle entsprechende. Weil die St.Galler die längste Serie ohne Niederlage unter ihrem Trainer Peter Zeidler haben.

Trainer Peter Zeidler ist im Element. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Die Stimmung ist elektrisierend

Die Heimpublikum schreit sein Team ein letztes Mal nach vorne, «steht auf, wenn ihr St.Galler seid» singt es. Der Sekundenzeiger hüpft und an der Seitenlinie Zeidler, der eingewechselte Fabian Schubert kommt im Sechzehner fast an den Ball, trifft aber Liam Millar. Wieder geht ein Raunen durch das Publikum, die Stimmung ist elektrisierend und entspricht dem Gebotenen. Ein Siegtreffer wäre die Krönung, und nicht einmal zu viel des Guten.

Denn der FC St.Gallen hat sich dieses 2:2 verdient, wie auch die Anerkennung seiner Fans in dieser prickelnden Spitzenpartie, die ihren Namen verdient und Spektakel bietet. Dann pfeift der Schiedsrichter ab, es bleibt bei der Punkteteilung und dabei, dass die Ostschweizer weiterhin die beste Mannschaft der Rückrunde sind. Und gegen die drittbeste das gezeigt hat, was man von ihr derzeit erhoffen wie erwarten darf – und das ist eigentlich das grösste Lob an diesem Fussballnachmittag.

Unterschiedliche Bewertungen

Dieser Fussballnachmittag führt schliesslich dazu, dass die Protagonisten unterschiedliche Bewertungen skizzieren. Zeidler sagt:

«Der FC Basel muss nach dieser zweiten Halbzeit zufrieden sein. Er hat das noch nie gemacht: Auf Zeit gespielt und den Schlusspfiff herbeigesehnt. Letztlich ist es ein gerechtes Ergebnis.»

Gerecht ist die Punkteteilung, wenn man die erste Halbzeit miteinbezieht. Jene ist es, die den Basler Fabian Frei sagen lässt: «Wir hätten mehr verdient, aber so ist Fussball manchmal: Er ist nicht immer gerecht.» Und Basel-Goalie Heinz Lindner: «Wir hätten gewinnen müssen, aber uns hat die Effizienz gefehlt.»

Es geht zur Sache zwischen Betim Fazliji und Dan Ndoye. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die St.Galler Jordi Quintillà wie Julian von Moos sehen die Chose etwas anders: «Wir sind nur halb zufrieden.» Und Basel-Trainer Guillermo Abascal macht die gefühlt ausführlichsten Analyse, die es im Kybunpark jemals nach einer Partie gegeben hat, die letztlich einfach dies bedeutet:

«Die ersten 45 Minuten waren wir gut, die zweiten 45 Minuten waren wir nicht gut.»

Tatsächlich sind die St.Galler in der ersten Halbzeit nicht so gut, dafür sind es die Basler. Sie kommen besser in die Partie, geraten aber in Rückstand, weil Lukas Görtler in der 20.Minute einen genialen Pass in die Tiefe spielt und der nicht ganz fitte Kwadwo Duah das macht, was er in der Rückrunde so richtig entdeckt hat: das Toreschiessen. Beinahe im Anschluss haben die Gäste einen starken Moment, den hat St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi aber ebenfalls bei Valentin Stockers Kopfball mit seiner Wahnsinnparade.

Mit Glück zum Ausgleich

Schliesslich findet Basel dann doch mit etwas Glück den Ausgleich, weil Leonidas Stergiou noch retten will, was zu retten ist bei Sebastiano Espositos Abschluss, den Ball aber unglücklich abfälscht. Nach dem 1:1 klärt Millar auf der Linie nach Jérémy Guillemenots Schuss, und Lindner lässt sich vom von-Moos-Kopfball nicht bezwingen.

Gefühlswelten. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Jedenfalls gibt es beste Unterhaltung, viele Emotionen (Xhaka), hitzige Zweikämpfe. Und in der zweiten Halbzeit, in der Zeidler von 4-3-3 auf 4-4-2 umstellt, findet diese Empfindung eine Fortsetzung. Jetzt sind es die Grünweissen, die am Drücker sind – ihr Pressing funktioniert weit besser. Schnell einmal fällt der formstarke Guillemenot im Sechzehner.

Doch der Schiedsrichter sieht keinen Penalty, dafür das Publikum in der 65.Minute ein Kabinettstückchen, als Guillemenot die nächste Führung für die St.Galler erzielt. Und wie, es ist ein Tor mit Gänsehauteffekt. Doch Zeidlers Team schafft es nicht, das 2:1 länger zu halten – Millars Tor im Gegenstoss ist ebenfalls ein prächtiges und den Vorwurf wert, dass in diesem Moment die Ostschweizer zu unbekümmert verteidigen. Ehe sie sich sofort fangen und die Schluss- in eine Druckphase verwandeln.

Die St.Galler Heimspiele sind ein Ereignis

Der FC St.Gallen hat es tatsächlich geschafft. Seine Heimspiele sind gesellschaftliche Ereignisse. Anlässe, denen Leute aus der Region beiwohnen wollen und dies aus innerem Antrieb müssen, weil es ums kollektive Erleben geht. Getreu dem Motto: Wer es nicht in den mit 18861 Zuschauern ausverkauften Kybunpark schafft, verpasst etwas. Was in der Tat so wäre.

Gegen die ehemaligen Kollegen: Jordi Quintillà. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das beginnt schon beim Ticketverkauf, der so gut läuft, dass die Tageskasse gegen Basel geschlossen bleibt. Weiter geht es mit dem Verkehrschaos vor dem Spiel, mit dem geselligen Beisammensein bei Musik, Wurst und Bier, um sich einzustimmen. Mit der Präsentation der Mannschaft. Mit den Startminuten. Mit dem gemeinsamen Aufstehen nach 15 Minuten und Standing Ovations in der Schlussphase.

Keiner geht früher nach Hause

Damit, dass kein Mensch das Stadion vorzeitig verlässt und lauter zufriedene Gesichter im Nachgang bei Musik, Wurst und Bier den Matchtag ausklingen lassen. Und die vielen Gänsehautmomente verarbeiten. Spiele in St.Gallen haben Volksfestcharakter. Wohl trifft es der Basler Frei ganz gut, als er sagt: «Es macht Spass, hier zu spielen, in diesem Kessel.» Oder Zeidler.

«Das Fest mit den Fans ist fast mehr wert als das Resultat.»

