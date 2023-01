FCSG: Freude am Auftritt, Ärger über vergebene Punkte gegen Basel

FC St.Gallen Freude am Auftritt, Ärger über die vergebenen Punkte: Der St.Galler Start ins Jahr ist zwiespältig St.Gallen spielt gegen Basel 1:1. Und muss sich ärgern, aus einem guten Auftritt nicht mehr gemacht zu haben. «Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich von meinen Spielern gesehen habe», sagt St.Gallens Trainer Peter Zeidler dennoch. Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Goalie Marwin Hitz hält den Punkt für Basel fest, Lukas Görtler scheitert kurz vor dem Ende der Partie mit seinem Penalty.

Wie oft hatte man während der Weltmeisterschaft noch gedacht: Liebe Fussballer, setzt den Penalty scharf und hoch in die Mitte! Schliesslich bewegt sich der Torhüter fast immer auf die eine oder andere Seite. Vielleicht hatte St.Gallens Captain Lukas Görtler ähnliche Gedanken beim WM-Schauen.

Sein Foulpenalty kurz vor Schluss gegen den FC Basel hätte den Ostschweizern am Sonntagabend wohl den Sieg gebracht, 2:1 hätte es in der 87. Minute geheissen. Görtler setzte den Ball aber: hoch in die Mitte, einigermassen scharf noch dazu. Doch Marwin Hitz ahnte da etwas, der Thurgauer Goalie des FC Basel deutete eine Bewegung an, nach links und rechts, blieb dann aber in der Mitte stehen. Und parierte.

Eines muss hier aber gesagt sein: Görtler war, nebst seinem Fauxpas, einer der auffälligsten St.Galler Spieler, wenn nicht der auffälligste. Dass sich viele seiner Teamkollegen nach der Partie über das 1:1 enttäuscht zeigten, hatte auch nicht explizit mit dem Fehlschuss des Captains zu tun – sondern damit, dass man aus einem an sich guten und teilweise sogar sehr guten Auftritt nicht mehr gemacht und dass man eine halbstündige Überzahl nicht zum Siegtor genutzt hatte.

Der Basler Schlüsselspieler Wouter Burger war nach einem harten Einsteigen in der 54. Minute vom Platz verwiesen worden. Das Team von Peter Zeidler nutzte den Platz, der sich nun bot, zwar gut aus, kam auch zu Goalchancen – vergab aber allesamt.

«Die Pause war vielleicht ganz einfach zu lang»

«Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich von meinen Spielern gesehen habe», sagte St.Gallens Trainer Peter Zeidler am Ende des Fussballabends. Zwar merkte man beiden Teams an, dass die zwei Monate Pause den Automatismen und vielleicht auch der Intensität nicht allzugut getan hatten. «Die Pause war vielleicht dafür einfach zu lang», sagte Jordi Quintillà.

Doch die Spielanlagen waren so, wie man sie sich von beiden Teams schon vor der langen Pause gewohnt war: Hier die Basler, die eine technisch etwas versiertere Klinge führten und dem Zuschauer stets das Gefühl geben, eigentlich noch zulegen zu können. Dort die St.Galler, die auf das Überraschungsmoment und auf viel Tempo setzten. Und ihr Spiel immer wieder aufziehen konnten, obschon es einige Fragezeichen gegeben hatte in der Startaufstellung.

Auf beiden Abwehrseiten zum Beispiel: Nach Daouda Guindos Abgang und dem verletzungsbedingten Ausfall von Patrick Sutter kam kurzfristig auch noch eine Muskelverletzung bei Isaac Schmidt dazu – es brauchte neue Ideen. Michael Kempter links und Basil Stillhart rechts machten beide ihre Aufgaben gut, wobei besonders über Stillhart und Görtler rechts sehr viel Druck nach vorne kam. Auffällig war auch der Auftritt des 22-jährigen Christian Witzig, der im Mittelfeld seit langem wieder einmal von Beginn weg zum Einsatz kam und mit einer sehr hohen Passgenauigkeit glänzte.

Christian Witzig setzt sich gegen Zeki Amdouni (links) und Sergio Lopez durch. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Andererseits waren da die Stürmersorgen aufgrund von Verletzungen. Zumindest Jérémy Guillemenot, einer der verbliebenen Stammstürmer, zeigte, dass er bereit ist. Eine sehr frühe Chance vergab er zwar noch, in der fünften Minute aber traf er aus der Distanz so präzis, dass sich Hitz vergeblich streckte. Und auch darauf hatte Guillemenot gute Aktionen, während sein Sturmpartner Chadrac Akolo nicht gleichermassen ins Spiel kam.

Die St.Galler hatten auch nach dem Führungstreffer überraschend viel vom Spiel, Basel kam aber mit Bällen hinter die Abwehr immer wieder zu Möglichkeiten. Einen dieser Pässe konnte Leonidas Stergiou nach einer halben Stunde zwar knapp erreichen, über den Kopf von Bradley Fink prallte der Ball aber an Stergious Hand. Ein harter, aber vertretbarer Penalty war die Folge. Er führte zum Ausgleich.

«Auf diesem Auftritt können wir aufbauen»

Als dann Wouter Burger vom Platz verwiesen wurde, fühlte man sich an das Hinspiel von Anfang Oktober erinnert, als das Team von Alex Frei nach einem frühen Platzverweis von Basil Stillhart in der Schlussphase noch gewinnen konnte. «Es wäre wohl ausgleichende Gerechtigkeit gewesen», sagte Zeidler hinterher. Wiederholte aber, wie zufrieden er mit dem Spiel dennoch sei. Auch mit dem Überzahlspiel: «Wir können auf diesem Auftritt sicherlich aufbauen.»

Ohnehin schien der Abend für alle Parteien wie ein Warmlaufen, dem noch nicht allzu viel Bedeutung beigemessen wird und mit dem alle insgesamt zufrieden sind. Trotz vollen Stadions blieben die Emotionen während eines an sich ereignisreichen Spiels verhältnismässig ruhig. Was wohl auch der Kälte geschuldet war.

Weiter geht es für die drittplatzierten St.Galler am kommenden Sonntag beim FC Zürich – und eine Woche darauf dann zuhause gegen Servette. Dazwischen wird ein für St.Gallen ebenfalls wichtiges Spiel ausgetragen. Am 1. Februar treffen Basel und die Grasshoppers im Cup-Achtelfinal aufeinander und machen den Gegner St.Gallens aus. Gut möglich also, das Basel bald als Cupgegner im Kybunpark zu Gast ist.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen