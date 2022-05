Zeidler: Nach Cup ist vor GC - es geht um den letzten Eindruck

FC St.Gallen FCSG-Trainer Zeidler: «Dass man vermutlich das schlechteste Spiel der Saison gerade im Cupfinal bestreitet, ist schlimm.» Aber jetzt komme GC, das sei wichtig Der FC St.Gallen muss den Cupfinal verkraften. Und strebt am Donnerstag auswärts gegen GC den Auftakt in ein gutes Meisterschaftsende an. Der Trainer sagt auch diesen Satz: «Man kann nicht verlieren – entweder man gewinnt, oder man lernt.» Christian Brägger Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Es geht weiter – Peter Zeidler sagt, man habe wohl das schlechteste Saisonspiel im Cupfinal eingezogen. Bild: Claudio Thoma

Es sind schwierige Tage. Für den FC St.Gallen. Für dessen Anhang. Nach dem emotionalen Tiefpunkt vom Sonntag mit der Niederlage im Cupfinal. Und so könnte man diese englische und letzte Woche der Meisterschaft durchaus als sinnlos ansehen. Als unnötig, weil es in der Liga in den beiden verbleibenden Spielen um nichts mehr geht. Vermeintlich. Denn so einfach ist es nicht. Weil es nie so einfach ist, wie es scheint.

Es geht um bedeutend mehr. Darum, wie sich der FC St.Gallen in die Ferien verabschiedet. Darum, mit welchem Gefühl die Spieler in ebendiese reisen. Darum, auf welche Akteure sich die Klubführung auch in Zukunft verlassen will. Darum, wie die Grünweissen den Fans in Erinnerung bleiben. Bis hierher war es eine grandiose Rückrunde. Doch der letzte Eindruck zählt mehr als andere.

Schon einmal ging es um den letzten Eindruck

Zur Erinnerung: Von der Saison 2017/18 verabschiedete sich der FC St.Gallen mit sieben Niederlagen in Serie, zudem wurde in jener noch der Trainer Giorgio Contini freigestellt. Die Baisse akzentuierte sich im letzten Auftritt, als die Ostschweizer gegen das bereits abgestiegene Lausanne 0:3 zu Hause ohne jegliche Gegenwehr verloren.

In Abstiegsnot gerieten sie damals nie, letztlich war der fünfte Schlussrang ein guter. Doch verspielte St.Gallen in jener Schlussphase viel Goodwill, was sich auch im nicht gerade hochfliegenden Saisonkartenverkauf während der Sommerpause niederschlug. Bis man in der neuen Spielzeit den Offensivfussball des neuen Trainers Peter Zeidler kennen lernte.

Eine Gefahr der Fan-Abtrünnigkeit besteht heuer grundsätzlich nicht, der Klub floriert, man will im Kybunpark die Spiele sehen. Wirft der FC St.Gallen nochmals alles in die Waagschale und tritt mit Verve an, heute bei den taumelnden Grasshoppers und am Sonntag in der letzten Partie zu Hause gegen Lausanne – notabene wieder bereits abgestiegen –, wäre das wohl nochmals ein Boost. Und zeugte von Charakterstärke. Es gilt, die Welle der Euphorie zu konservieren und die beiden jüngsten Niederlagen in der Liga hinter sich zu lassen.

Zeidler will Meisterschaft nicht verfälschen

Es besteht immer die Gefahr, dass man die Spannung nach dem Saisonhöhepunkt nicht aufrechterhalten kann. Dass man den Fokus nicht mehr findet. Doch schon am vergangenen Sonntag, irgendwo im Tal der Tränen so unmittelbar nach der Final-Enttäuschung, sagte Zeidler bestimmt:

«Wir wollen und werden die Meisterschaft nicht verfälschen.»

Der Satz des Trainers muss nicht als Kampfansage verstanden werden, weil aller Voraussicht nach der FC St.Gallen die Saison als guter Fünfter in der ersten Tabellenhälfte abschliesst. Aber der Meisterschaftsbetrieb ist ein Strohhalm, der einem das gute Gefühl wieder zurückgeben kann. Und der einem die Wunden zupflastern kann. Der Liga-Alltag als beste Ablenkung.

Zeidler hat sich seit Sonntag etwas zurückgezogen, das ist eine Sicht der Dinge. Die andere: Er war bereits mit der Planung der neuen Spielzeit beschäftigt, für die es gewiss Veränderungen (Schubert zu Lustenau, Zigi zu Eindhoven?) und am Sonntag im Heimspiel Verabschiedungen geben wird. Zudem trainierte er am Dienstag und Mittwoch zweimal im Kybunpark, dessen Rasen nach der Saison ausgewechselt wird; das Team hinterliess einen guten Eindruck.

Nun, einen Tag vor dem Spiel gegen die Grasshoppers, das noch vor der Barrage zittert, sagt er am Telefon, wobei ihn offenbar der Blick auf den Säntis entzückt:

«Wir sind voll konzentriert auf die beiden anstehenden Spiele. Es sind wichtige Partien. Aber über den Cupfinal mag ich nicht reden. Ich weiss, da war ein Spiel letzten Sonntag, aber mehr mag ich nicht sagen. Ich kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Nur so viel: Dass man vermutlich das schlechteste Spiel der Saison gerade im Cupfinal bestreitet, ist schlimm.»

Zeidler ist kurz angebunden, aber charmant wie oft, die Sonne lache ihm gerade ins Gesicht, sagt er. Den Sportsgeist hat der Deutsche ohnehin nicht verloren:

«Das Leben geht weiter. Ich habe diesen Satz im Kopf, den ich irgendwo gelesen habe: Man kann nicht verlieren – entweder man gewinnt, oder man lernt.»

Diesen Spruch habe er schon tausendmal gehört, sagt Zeidler, «für uns ist er leider gerade sehr aktuell». Dann sagt er Tschüss, man sehe sich im Letzigrund.

Görtler und Maglica gelbgesperrt

Der FC St.Gallen muss im zweitletzten Spiel auf die gelbgesperrten Lukas Görtler und Matej Maglica verzichten, nur schon deswegen wird es Umstellungen geben. Ausserdem dürften jene Spieler, deren Akkus leer sind, durch frische Akteure ersetzt werden. Verletzungsbedingt fällt Leonhard Münst aus, alle anderen sind fit. Am Trainingsbetrieb nahmen demnach 27 Feldspieler und 3 Goalies teil. Man darf also eine kompetitive Formation des FC St.Gallen gegen GC erwarten. Denn: Am Auftritt gegen die Grasshoppers will Zeidler sich messen lassen. Der letzte Eindruck zählt.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Cabral, Stergiou, Stillhart, Kempter; Fazliji, Quintillà, Ruiz; von Moos, Schubert, Besio.

