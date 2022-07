Fazliji weg? FCSG gefällt trotz 3:4 im Test gegen Freiburg.

FC St.Gallen Fazliji vor dem Abgang – formstarker FCSG überzeugt trotz 3:4-Niederlage gegen Freiburg Im letzten Test vor dem Meisterschaftsstart bezieht die Mannschaft von Peter Zeidler die erste Niederlage. Freiburg liegt zweimal hinten und gewinnt nur, weil in Schruns am Schluss kaum mehr ein Stammspieler der Grünweissen auf dem Platz steht. Christian Brägger aus Schruns 09.07.2022, 17.28 Uhr

Guindo kommt rein. Bild: Freshfocus

Diese Nachricht machte in Schruns zuerst die Runde: Fazliji ist nicht hier, und offenbar sind die Verhandlungen mit St.Pauli sehr weit fortgeschritten, noch fehlt die Vollzugsmeldung. Die Parteien feilschen dem Vernehmen nach um die Höhe der Ablöse und da Fazliji einen Vertrag hat bis 2023 (mit Verlängerungsoption bei einer gewissen Anzahl Spiele), dürfte eine ziemlich hohe sechsstellige Summe dem FC St.Gallen zukommen. Dennoch: Der Abgang des 23-jährigen Rebsteiners wäre und wird ein herber Verlust sein für die Ostschweizer.

In Schruns waren die St.Galler für den letzten Test vor dem Meisterschaftsstart. Und nach dem Auftritt gegen den SC Freiburg darf man ungeniert feststellen: Sie sind gut drauf, das Pressing im 4-3-3 funktioniert über längere Phasen, der Kampfgeist und Wille stimmen, die mannschaftliche Geschlossenheit ist da. In jedem Fall forderten die Ostschweizer den Europa-League-Teilnehmer sehr und lagen zweimal in Führung, ehe sich der höherdotierte Bundesligaklub doch noch mit 4:3 durchsetzte. Was aber vor allem an den vielen Wechseln auf St.Galler Seite lag.

Vom 0:1 zum 2:1

Kulttrainer Streich wählte für seine Freiburger eine Mischform von Stammelf und Ergänzungsspielern für die Startformation, und Zeidler nominierte zuerst seine derzeit fast beste Elf. Nach einem frühen Rückstand aus stark abseitsverdächtiger Position durch Schmid ging der FC St.Gallen bis zur 27. Minute in Führung gegen die Breisgauer, die seit knapp zwei Wochen das Training wieder aufgenommen haben und nun im Trainingslager in Schruns sind. Der gefällige von Moos glich zuerst in der 13. Minute aus, wobei er wählen konnte: Mache ich es selbst oder passe ich zum mitaufgerückten Guillemenot. Das Bemerkenswerte des Ausgleichs war aber vielmehr die Art und Weise, wie er zustande kam: Mittels hervorragendem Pressing.

Die beiden Trainer an der Seitenlinie: Links Streich, rechts Zeidler. Bild: Freshfocus

Freiburg hatte in der Folge eine grosse Torchance, doch Stillhart rettete, auch etwas Glück war hier dabei. Und es waren sowieso wie erwähnt die St.Galler, die in Führung gingen, und zwar verdient. Guindo, der für den angeschlagenen Schmidt in der 25. Minute eingewechselt wurde, traf zwei Zeigerumdrehungen später mit dem linken Fuss und dem ersten Ballkontakt. Was für ein perfekter Einstand für die Salzburg-Leihgabe im ersten Spiel für den FC St.Gallen.

Görtler verpasst die abermalige Führung

Freiburg versuchte nun zu reagieren, zwei Freistösse brauchte Grifo, um zum 2:2 zu kommen. Den ersten parierte Zigi, den zweiten ebenfalls, indem der Ghaner den Ball an den Posten lenkte und von dort aufs Spielfeld zurückprallte; der aufgerückte Gulde brauchte nur noch einschieben. Dennoch hätte der FC St.Gallen zur Pause (das Spiel dauerte 2 mal 60 Minuten) in Führung liegen müssen, doch Görtler schaffte das Kunststück, den auf der Torlinie stehenden Siquet anzuschiessen.

Nach der Pause setzte sich der eingewechselte Schubert sogleich in der 63. Minute in Szene, und wie: er hämmerte den Ball unhaltbar für Uphoff unter die Latte. Es hagelte nun sogar «Schubi Schubi»-Rufe in Schruns, so sehr mochten die einheimischen wie St.Galler Fans dem Österreicher das Tor gönnen. Nach dieser abermaligen Führung wurde Freiburg aber zusehends besser.

Und hatte Zeidler zur Pause bereits einige Wechsel vorgenommen, tat er dies weiterhin, auch Lath kam nun zum ersten Einsatz für die Grünweissen. Diese vielen Mutationen taten dem St.Galler Spiel logischerweise nicht gut, und Freiburg kam nun auf und nach einem für Watkowiak nicht unhaltbar wirkenden Abschluss durch Doan zum Ausgleich.

Fokussiert: Basil Stillhart. Bild: Freshfocus

Im letzten «Viertel» der Partie durften auch noch die letzten Kaderspieler des FC St.Gallen rein, Dumrath ins Tor zum Beispiel, oder Gomes, der jüngst vom FC Vaduz für die U21 verpflichtet worden ist. Jetzt spielte nur noch der Tabellensechste der vergangenen Bundesligasaison aus dem Breisgau. Vor allem Höler glänzte mit dem Auslassen von sehr guten Möglichkeiten. Und Petersen traf einmal die Latte.

Doch dann kam Höler doch noch zu seinem Tor, mit dem Aussenrist bezwang er Dumrath. Und damit siegte dann eben doch die auf dem Papier und in der Kaderbreite bedeutend stärkere Mannschaft. Wobei man die letzten 40, 50 Minuten kaum bewerten konnte aus St.Galler Sicht.

Aufschlüsse für den Meisterschaftsstart in Genf

Wie das so ist, wenn der letzte Test vor dem Meisterschaftsstart stattfindet: Die Aufstellung liefert schlüssige Hinweise auf jene Formation, die in Genf am kommenden Sonntag in die Super League starten soll. Die Plätze scheinen grösstenteils vergeben, das verdeutlichten auch die ersten 60 Minuten. Einzig Sutter, der gegen Freiburg krankgemeldet fehlte, und Stillhart dürften noch um die Plätze kämpfen. Bedeutet: Wenn Stergiou rechts verteidigt wie gegen Freiburg, spielt Sutter nicht, wenn Stergiou im Zentrum die Defensive organisiert, dann muss wohl Stillhart weichen.

Und dann muss man noch schauen, was mit Schmidt ist, der leicht verletzt ausgewechselt wurde. Aber ihn ersetzte Guindo ja prächtig. Zudem hat Schneider seine Position im linken Mittelfeld noch nicht wirklich gut interpretiert, vielleicht spielt dann doch Ruiz dort und nicht weiter vorne. On verra.

St.Gallen – Freiburg 3:2 (2:2)

Schruns - 1000 Zuschauer - SR: Schadel.

St.Gallen 1.Halbzeit: Zigi; Stergiou, Stillhart, Maglica, Schmidt (25.Guindo); Görtler, Quintillà, Schneider; von Moos, Ruiz, Guillemenot.

St.Gallen 2.Halbzeit: Watkowiak (91.Dumrath); Kräuchi, Stillhart (91.Maglica), Maglica (72.Nuhu), Guindo; Görtler (91.Gomes), Quintillà (91.Jacovic), Ruiz (72.Witzig); von Moos (72.Besio), Schubert, Lath.

Tore: 2.Schmid 0:1. 13.Von Moos 1:1. 27.Guindo 2:1. 55.Gulde 2:2. 63.Schubert 3:2. 85. Doan 3:3.

Bemerkung: Das Spiel dauerte 2 mal 60 Minuten.