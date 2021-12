Bakayoko, Toko, Mendez, Wiss: Was aus ehemaligen FCSGlern wurde

FC St.Gallen Ex-FCSGler im Fokus: Steht Nzuzi Toko vor dem Karriereende? Greift Alain Wiss nochmals an? Und was ist eigentlich mit Axel Bakayoko? Wenn Fussballer die Ostschweiz wieder verlassen, schreiben sie in anderen Orten und Klubs ihre Geschichte weiter. Ein Streifzug – mit Höhen und Tiefen, mit Überraschungen und Erwartbarem. Christian Brägger Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Axel Bakayoko im Oktober 2020 in Aktion gegen den FC Basel. Später wechselte er zu Roter Stern Belgrad. Bild: Ralph Ribi

Trotz seiner erst 23 Jahre ist Axel Bakayoko schon an manchen Orten im rechten Korridor rauf- und runtergerannt. Zwei Jahre lang tat er das für St.Gallen als Leihspieler von Inter Mailand, es gab Höhen und Tiefen im Osten der Schweiz. Inzwischen gehört der Franzose mit Wurzeln an der Elfenbeinküste zu Roter Stern Belgrad. Doch was heisst das im Fussball bisweilen schon, man gehöre zu dem oder dem Verein: Bakayoko beispielsweise spielt eigentlich nie.

Bakayoko im Dress der Serben. Bild: Imago

Als Hoffnungsträger im Januar 2021 verpflichtet, ist der Geduldsfaden längst gerissen, und die Serben glauben nicht mehr daran, von der Inter-Ausbildung zu profitieren. Trotz eines Vertrags bis 2024 ist es beschlossene Sache, im Winter getrennte Wege zu gehen. Die Auflösung des Kontrakts verursacht wegen einer leistungsbezogenen Klausel keine Konventionalstrafe; so kostete Bakayoko die Belgrader alles in allem die 140000 Euro Jahresgehalt. Und es bleibt bloss zu hoffen, dass der Spieler, der doch so herrlich lachen konnte, nach der ablösefreien Luftveränderung die nächste Chance nutzen kann.

Nzuzi Toko: Das Ende der Karriere droht

31-jährig ist Nzuzi Toko inzwischen, seit der vergangenen Spielzeit schnürt er die Fussballschuhe für die Würzburger Kickers. Den Wiederabstieg in die 3.Bundesliga konnte der Zürcher mit Rolf Feltscher, dem besten Freund und Teamgefährten früherer GC-Tage, jedoch nicht verhindern. Felix Magath hatte da noch bei den Würzburgern eine Beraterfunktion, und Toko sagt, es sei «eine unglaubliche, kaum zu übertreffende Chaos-Saison» gewesen.

Von St.Gallen ging es nach Saudiarabien, dann zu IFG Göteborg, und jetzt steht Nzuzi Toko bei Würzburg unter Vertrag. Aber er ist verletzt. Bild: Imago

Seit dem Abstieg verliert sich seine Spur auf den Matchblättern der Deutschen, und Toko sagt: «Mein Knie ist nicht mehr gut, es macht Probleme.» Fast ein halbes Jahr lang absolvierte der einstige Captain des FC St.Gallen nach der notwendig gewordenen Operation am Aussenmeniskus die Reha in Bologna, wie er dies zu Zeiten in der Ostschweiz schon gemacht hatte.

Der Mittelfeldspieler, der auch als Rechtsverteidiger agieren kann, leidet zudem an einem Knorpelschaden. Dieser behindert ihn zwar nicht, dafür sind die Schwierigkeiten massiv mit dem operierten Aussenmeniskus, oder genauer gesagt: mit dem, was davon noch übrig ist. Wie so oft kommen bei einem Fussballer mit dem Alter die Leiden, Zuversicht sieht jedenfalls anders aus, bei Toko sind Gedanken an das Ende der Karriere näher als auch schon.

«Von der Fitness her könnte ich noch zehn Jahre spielen. Aber ich habe die typischen Abnützungen, und mein Spielstil ist ebenfalls nicht schonend.»

Toko will nicht leiden nach der Karriere, er müsse ehrlich sein zu sich, ein Entscheid naht. Es bleibt die Dankbarkeit, dass er auf diesem guten Niveau spielen durfte, und falls alsbald der Rücktritt erfolgen muss, möchte Toko seine Erfahrung Kindern weitergeben. Er sagt: «Ich führe auch gerne, vielleicht zieht mich das Trainergeschäft ja voll und ganz rein, mit allem Drumherum.»

Alain Wiss: Offen für alles

Alain Wiss Bild: Matthias Jurt

Alain Wiss hat inzwischen den Osten der Schweiz verlassen, in dem er auch noch während seines eineinhalbjährigen Engagements bei Altach wohnte. Als er über diesen Sommer ohne Verein geblieben war, schloss sich der 31-Jährige im Oktober dem SC Cham an, um im Rhythmus zu bleiben. Unterdessen ist in der Promotion League Winterpause, und der frühere Schweizer Nationalspieler kommt auf sechs Einsätze in der Meisterschaft. Er sagt:

«Mir geht es sehr gut. Schauen wir, ob im Wintertransferfenster noch etwas geht und sich eine Verbindung zu einem Klub ergibt. Dann würde ich das natürlich sehr gerne machen.»

Wiss möchte jedenfalls im bezahlten Fussball bleiben, sagt aber ebenfalls, er sei vorbereitet, falls es nicht klappt.

Jesús Méndez: Vieles ist möglich nach einem Tief

In diesem Frühsommer hat ein 37-jähriger Argentinier seine aktive Laufbahn beendet, der von der Veranlagung und vom Preisschild her (etwas mehr als eine Million Franken – damals für den FC St.Gallen ein Rekord) ein Topspieler hätte sein müssen in der Ostschweiz. Sein Name wie ein Gedicht: Jesús Méndez.

Jesús Méndez, 2010 im Einsatz für die Boca Juniors. Bild: Imago

Es war und wurde eine seltsame Geschichte damals, der Transfer miteingeschlossen. Der defensive Mittelfeldspieler hatte mit sich, dem FC St.Gallen und dem Klima zu grosse Mühen nach seiner zweiten Ankunft von River Plate Anfang 2007; die erste ein halbes Jahr davor hatte irritierenderweise ja noch «storniert» werden müssen, weil Trainer Daniel Passa­rella – Captain des Weltmeisterteams von 1978 – Méndez zu River Plate zurückbeordert hatte.

Als der in St.Gallen Unglückliche wie Unvollendete Anfang 2008 wieder fortging, folgten in der Heimat zahlreiche Engagements, vor allem spielte er für die grossen Vereine Independiente, die Boca Juniors und Vélez Sarsfield. Auch wurde Méndez, der doch so talentiert war, zweifacher A-Internationaler; kein Geringerer als Nationalcoach Diego Armando Maradona hatte ihn damals einberufen.

In St.Gallen und anderswo nicht gebraucht

Während Jonathan Klinsmann heuer auch bei LA Galaxy trotz dreier Einsätze in der MLS-Meisterschaft nicht über die Reservistenrolle hinauskam (das Playoff wurde in der regulären Saison haarscharf verpasst), sieht es für andere ehemalige St.Galler finsterer aus. Adonis Ajeti fand nach spiellosen Meisterschaftsjahren (bis auf die 18 Minuten zum Schluss der vergangenen Saison) und seinem Abgang im Sommer keinen neuen Arbeitgeber, und Fabiano Alves tauchte zwar irgendwie nochmals in der Slowakei auf, bestritt aber keine Partie mehr.

Das Leben des Fussballers geht auch nach dem FC St.Gallen weiter. In allen möglichen Farben – im wahrsten Sinne des Wortes.

