FC St.Gallen «Wir können und wollen U21-Europameister werden!» – FCSG-Stürmer Jérémy Guillemenot hat grosse Ambitionen Jérémy Guillemenot musste endlich in einem Team ankommen. Im FC St.Gallen hat der 23-jährige Stürmer sich entwickelt – doch Zweifel bleiben. Dafür hat der Westschweizer grosse Ambitionen mit der Nachwuchsauswahl – und eckt mit seinen Schwalben an. Christian Brägger 20.03.2021, 05.00 Uhr

Jérémy Guillemenot machte bislang 69 Pflichtspiele und zwölf Tore für St.Gallen. Bild: Urs Flüeler/KEY (Luzern, 7. März 2021)

Als Jérémy Guillemenot vor fast zwei Jahren aus Österreich zum FC St.Gallen wechselt, ist da natürlich dieses Barcelona-Etikett. Die Ausbildungsjahre bei den Katalanen sind aber längst Erinnerung, und es sind vor allem diese Sätze, die ihn begleiten: Der talentierte junge Mann müsse nun einfach spielen und endlich ankommen in einer Mannschaft, brauche Einsätze. Sonst komme das nicht gut mit ihm, mit der Karriere.

Guillemenot mit seiner wechselhaften Biografie wie der FC St.Gallen, beide haben sich viel voneinander versprochen. Heute lässt sich sagen: Der Spieler hat in die Spur gefunden. Mindestens, wenn nicht mehr. Guillemenot hat seinen Marktwert seit der Ankunft vervielfacht auf geschätzte 1,5 Millionen Franken, zählt zum Stammpersonal, wenngleich er zuletzt nicht oft beginnen darf. «Kein Problem, das gibt es überall», sagt er. Das Rotieren ist auch dem Umstand geschuldet, dass Trainer Peter Zeidler den Offensivgeist mal hinter den Spitzen als Zehner, mal als einen von zwei Stürmern bringt. Guillemenot sagt:

«Ich agiere lieber als Stürmer. Ich war schon als Kind ein Stürmer, bin gut da vorne.»

An seinen Schwalben scheiden sich die Geister

Guillemenot ist in jedem Fall ein belebendes Element, er ist ein Pressingspieler geworden und läuft und läuft und läuft, spult bei den St.Gallern mit die meisten Kilometer ab. Oft sorgt er für Unruhe, gibt Assists, rackert, überrascht die gegnerischen Spieler und bisweilen die eigenen. Und manchmal, da rennt er einfach drauflos und sucht den Abschluss alleine. Im Sechzehner aber, da scheiden sich die Geister, weil der 23-Jährige Dinge tut, die Zuschauer teils nerven und ihm die eine oder andere gelbe Karte einbrocken: Er lässt sich leicht fallen, sobald er den Körperkontakt mit dem Gegner spürt oder zu spüren glaubt.

Guillemenot gleich Fallobst? Ein Schwalbenkönig? Verschmitzt lächelt er diese saloppen Umschreibungen im Zoom-Gespräch weg, das sei sein Spiel, gehöre zu ihm, sagt er: «Ich bin halt so. Ich muss etwas machen im Strafraum, ein Dribbling, einen Pass, oder den Zweikampf suchen.» Zu seiner Entlastung sei gesagt, dass er diesbezüglich früher extremer war. Einfluss hat wohl auch Zeidler gehabt, der dennoch die Penaltys gerne nimmt, die der Spieler – das gilt es eben auch zu betonen – für St. Gallen herausholt.

Immer noch etwas scheu

Nach zwei Jahren in der Ostschweiz wirkt Guillemenot noch immer etwas verschlossen, scheu gar. Das kann man mit der sprachlichen Barriere erklären, oder einfach mit seinem zurückhaltenden, anständigen Wesen. Er hört auch gerne einmal klassische Musik; nicht aber vor Spielen, da will er sich mit französischem Hip-Hop pushen. Guillemenot mag es gerne ruhig, lebt einigermassen zurückgezogen und stets fokussiert für seinen Beruf, wegen dem er das Gymnasium einst abgebrochen und bislang keine richtige Ausbildung absolviert hat. Im Klub ist er meist mit den Spaniern zusammen, mit Victor Ruiz, dem scheidenden Jordi Quintillà, und mit Lorenzo Gonzalez.

Der Anfang in St.Gallen war schwierig für Guillemenot. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Rückblickend war der Start in St.Gallen nach dem Wechsel in jenem Winter 2019 schwierig, weil Guillemenot ankam mit wenig Selbstvertrauen und noch weniger Spielpraxis bei Rapid Wien. Der Klub im Osten der Schweiz, das Umfeld, der Spielstil, die Wohnung in Bruggen, alles sei neu gewesen, sagt er. Immerhin waren die portugiesische Mutter und der französische Vater, die in Genf wohnen, nun näher. «Aber ich habe mich reingekämpft, jetzt bin ich ein ganz anderer Jérémy.»

Der ganz andere Jérémy – Ausgabe 2.0 quasi – sieht sich reifer, entscheidungsfreudiger, und in einer starken Phase Anfang Februar erzielte er drei Tore. Es könnten, ja müssten mehr sein, doch bis auf Kwadwo Duah besitzen die St.Galler keinen Skorer in ihren Reihen, und Guillemenot sagt:

«Die letzte Saison war anders, wir waren anders. Heuer müssen wir uns noch mehr finden, gemeinsam nach Lösungen suchen.»

Guillemenots Vertrag läuft bis Sommer 2023, der Spieler sagt, er sehe keinen Grund, diesen nicht zu erfüllen. Aber im Fussball weiss man nie, und wenn der Stürmer wie zuletzt weiterhin nur eingewechselt wird, kann man sich vorstellen, dass die Freude, am Beruf und in der Ostschweiz zu sein, leidet. Es gab ja auch schon Gerüchte um einen Wechsel zu YB, an denen letztlich wenig Fleisch am Knochen war.

Guillemenot: «Können und wollen Europameister werden»

Mit solchen Dingen mag sich Guillemenot derzeit sowieso nicht beschäftigen, lieber mit Lausanne, dem nächsten Gegner. Und vor allem mit der «Kirsche auf der Torte», wie der ehemalige Servette-Junior sagt: Die EM-Gruppenphase mit dem Schweizer U21-Nationalteam, die nächste Woche beginnt, und den Spielen gegen England, Kroatien und Portugal. Guillemenot, der alle Nachwuchsauswahlen durchlief, ist unter U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli und in dessen dominantem, mitunter auf Pressing ausgerichtetem Spielstil für die Startformation gesetzt.

Selbstredend hofft der Westschweizer, dass das so bleibt in den nächsten zehn, zwölf Tagen, und natürlich weiss er, dass gerade an diesem Nachwuchsturnier das Schaufenster gross ist und die Scouts zahlreich sind. Wenngleich dies für Guillemenot nicht relevant ist. Dafür dies: «Zu Beginn der EM-Kampagne trauten uns wenige die Qualifikation für die Endrunde zu. Dann wurde es gut. Jetzt trauen uns die Leute wieder wenig zu. Wir haben keine Ronaldos in unseren Reihen, aber mit unserem Teamspirit wollen und können wir Europameister werden.»

Guillemenot ist immer noch Footuro-Spieler

Guillemenot ist beim Schweizer Verband noch immer als speziell zu fördernder Footuro-Spieler gelistet, weil ihm einst der Sprung ins A-Nationalteam zugetraut wurde. Das kann noch immer geschehen, es wäre ein nächster Höhepunkt einer Karriere, die man gerade wieder einmal kritischer sieht als auch schon, weil die Hierarchien innerhalb des FC St.Gallen sich zu verschieben scheinen. Aktuell weiss man bei Guillemenot nicht wirklich, in welche Richtung es geht, nach der U21-EM, beim FC St. Gallen. Zeidler jedenfalls sagt:

«Jérémy war auf gutem Weg, und er ist weiterhin auf gutem Weg. Wir sind dabei, ihn besser zu machen.»

Der alte Jérémy ist heute weit weg, der neue Jérémy ist parat, lebendig. Beide, Spieler wie Klub, haben sich viel voneinander versprochen, sie tun das weiterhin. Auch wenn in diesem Geschäft kein Bund ewig hält.