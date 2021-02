FC St.Gallen Elf Freunde für ein Halleluja – FCSG-Trainer Peter Zeidler vor dem Match gegen Servette:«Es wird ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe» Mit drei Niederlagen im Gepäck reist der FC St.Gallen nach Genf und trifft dort am Mittwoch auf Servette. Coach Peter Zeidler ist zuversichtlich, der Gegner auf Augenhöhe. Christian Brägger 10.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC St.Gallen weiss, dass er künftig gemeinsam besser verteidigen muss, um zu bestehen. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Mit dem Auftritt bei Servette erreicht der FC St.Gallen mathematisch die Saisonhalbzeit. Am Samstag geht’s schnurstracks in der Romandie weiter, wenn er zum zweiten Mal innert zehn Tagen beim FC Sion antritt. Bis dahin verweilen die Ostschweizer nach einer Nacht in Genf in Saint-Léonard bei Sierre in mittelbarer Nähe des Tourbillon. Teamgeistförderung inklusive.

Das alles scheint in diesen Tagen die Medien nicht zu bewegen. Womöglich hat das Interesse am Fussball ganz grundsätzlich nachgelassen, und vielleicht liegt es ja daran, dass im Vergleich zum Vorjahr derzeit keine St.Galler Überfliegermannschaft am Werk ist, die aus nah und fern anlockt: Jedenfalls hat sich bloss ein Journalist an die offizielle Pressekonferenz des FC St.Gallen «verirrt» – und erhält sozusagen Privataudienz bei Peter Zeidler. Für den Trip in die Westschweiz nimmt der Trainer gleich die passende Lektüre mit, das Fussballmagazin «11 Freunde»; womit das passende Motto für die Woche bereits gefunden wäre.

Servettes Coach Alain Geiger hat erzählt, dass seine an Corona erkrankten Spieler leistungsmässig danach lange nicht auf der Höhe waren. Und im FC St.Gallen?

Peter Zeidler: Ich habe Servette am vergangenen Sonntag gegen Luzern gesehen und keine Leistungseinbussen ausgemacht, es hat dominiert. Bei uns hat mehr als die Hälfte der Spieler die Infektion hinter sich, die meisten im Spätherbst. Sie waren in der Folge kurzzeitig weg, glücklicherweise verliefen ihre Erkrankungen asymptomatisch. Und ganz konkret: Ich konnte bei ihnen keine Leistungseinbussen erkennen.

Aber jüngst verlor Ihre Mannschaft dreimal in Serie.

Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass einmal ein Sieg dazwischen gewesen wäre. Man muss die Niederlagen jedoch einzeln betrachten. Wir waren jedes Mal dran und sicher nicht die unterlegene Mannschaft. Ich möchte auch nicht von Glück oder Pech sprechen. Ich denke, wenn ein Team oft Glück hat, ist es Können. Wenn es mehrmals Pech hat, muss man tiefer suchen.

Die erste von drei Niederlagen in Serie: das 0:1 gegen Lugano. Bild: Christian Merz/KEYSTONE

Es geht im Fussball um grundlegende Dinge wie Organisation, das Verhindern von Gegentoren. Vielleicht redeten wir ja zu sehr darüber, dass wir keine Tore schiessen. Und vergassen darob, wie wir gut verteidigen. In der Serie erhielten wir sechs Gegentore, das sind mindestens vier zu viel. Daher fokussieren wir diesen Ansatz: Wie helfen wir uns gegenseitig, wenn der Gegner den Ball hat.

«Elf Freunde müsst ihr sein» auf dem Platz, besagt ein Fussball-Bonmot. Zeidler sieht punkto Engagement und Kampf positive Dinge, aber erkennt auch in allen Bereichen Steigerungspotenzial. Zum Vergleich: Nach 17 Spielen in der Saison 2019/20 wies seine Mannschaft 35 Punkte aus bei einem Torverhältnis von 41:22. Heuer sind es nach ebenso vielen Partien 23 Zähler, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen.

Was bereitet Ihnen derzeit Freude an Ihrer Mannschaft?

Peter Zeidler bereitet jeder Tag auf dem Platz Freude. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Mir macht jeder Tag Freude, jedes Training. Wie die Jungs sich anstrengen. Wie Goalie Lukas Watkowiak sich aufregt, wenn er ein Tor erhält. Wie ein anderer sich freut, wenn er einen Treffer erzielt. Es ist im Moment unser Privileg, dass wir gemeinsam diese Emotionen haben dürfen, während im Amateur- oder Jugendbereich das derzeit nicht möglich ist. Aber natürlich spielen wir Fussball, um erfolgreich zu sein, darum geht es doch. Es reicht nicht, nur gekämpft zu haben. Wir im FC St.Gallen wollen wieder Erfolg haben.

Die Haltung, Erfolg haben zu wollen, könnte mit ein Grund sein, weshalb der FC St.Gallen auf die erstmögliche Tranche von A-fonds-perdu-Beiträgen verzichtet hat. Es wäre für ihn als Ausbildungsklub ja an sich ein Leichtes gewesen, zurück auf Feld eins zu gehen, indem er die nächsten Jungen nachzieht, die Arrivierten ziehen lässt und sich so einem Lohndiktat beugt.

Wie sehen Sie Servette?

Bereits die Hälfte der Servette-Profis hat in die Ligue 1 reingeschnuppert. Das will etwas heissen. Servette ist ein guter Gegner, aber wir haben eine Chance. Wir sind punktgleich, alleine deswegen wird es ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe.

Nach dem Abgang von Ioannis Amanatidis im Sommer fehlt nun der Stürmertrainer. Liegt darin ein Grund für die aktuelle Stürmerdiskussion?

Früher Co-Trainer im FCSG: Ioannis Amanatidis Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nein, ganz und gar nicht, ich sehe keinen Zusammenhang. Ich schätze «Ianni» Amanatidis sehr. Aber er war bei mir Assistenzcoach, nicht ausschliesslich Stürmertrainer. Auch will ich wirklich nicht weiter darüber reden, wer nicht mehr bei uns spielt.

Wir alle sehen die Entwicklung von Kwadwo Duah. Natürlich würde Boris Babic in jeder Partie am liebsten ins Tor treffen. Er gibt alles, kommt wieder. Thody Élie Youan ist jung und kommt auch, Jérémy Guillemenot hat zuletzt seinen ersten Saisontreffer markiert. Wir haben jüngst zweimal zwei Tore erzielt, da könnten wir ja auch gewinnen, aber wir können nur gewinnen, wenn wir als Mannschaft besser verteidigen.

Der Spielstil St.Gallens ist stets derselbe – aber es wirkt nicht mehr so. Ist es in diesen Zeiten schlicht unmöglich, jeden dritten, vierten Tag dieselbe Pace, dieselbe Konstanz zu zeigen?

Zeidler: «Der FC St.Gallen hat noch dieselbe Grundidee.» Bild: Christian Merz/KEYSTONE

Wir haben noch dieselbe Grundidee, wie wir die verschiedenen Dinge des Fussballs gemeinsam angehen. Nur bringen wir sie nicht immer durch. Natürlich kann ich mir Gedanken machen, wie ich mein Team anordne. Mit Corona gibt es viele Spiele, es ist kalt, hat tiefe Böden. Es geht also mehr darum, geschickt zu wechseln, viele Spieler fit zu halten. Wir brauchen 18, 20, 22, 24 Akteure und Energie, die Phase gut zu bewältigen. Wenn uns das gelingt, wäre dies positiv fürs Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wird noch ein Spieler geholt nach den Abgängen?

Das Transferfenster ist bis zum 15.Februar offen. Ich bin hier der Trainer, habe viel zu tun und konzentriere mich auf die Spieler, die wir haben – sie sind gut. Bei uns sind gewiss Plätze frei geworden, wenn es passt, könnte schon noch ein Spieler kommen. Ich schliesse auch nicht aus, dass mehrere kommen.

Aus Basel ist zu hören, dass Julian von Moos seinem Klub erhalten bleibt. Der 19-jährige Offensivspieler schien ein valabler Kandidat für den Sturm zu sein; es ist weiter ungewiss, ob nun Raphael Dwamena der Mister X ist.

Nervt es, dass die Young Boys schon so enteilt sind?

Für den objektiven Zuschauer ist es schon blöd, dass man jetzt bereits den Meister kennt. Aber die Berner machen das sehr gut, mit der Qualität der Spieler, mit der Rotation und Taktik, mit der Energie, die sie im Team haben. Unsere Einschätzung war nicht, dass wir ihnen Paroli bieten – in der vergangenen Saison war das ja so. Wir wollen einfach unseren Weg weitergehen. Es gibt nach Platz eins noch weitere interessante Ligarangierungen.

Bis auf Miro Muheim – ihm wird bald die Platte aus der operierten Schulter genommen – sind alle St.Galler gegen Servette fit. Und Zeidler hat die Qual der Wahl seiner elf Freunde.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Cabral; Görtler, Quintillà, Ruiz; Stillhart; Guillemenot, Duah.