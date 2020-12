FC St.Gallen Eine Runde für die Ostschweizer: Der FC St.Gallen holt in der Tabelle auf Dank Victor Ruiz’ Tor gewinnt der FC St.Gallen ein schwieriges Spiel in Lausanne 1:0. Das lässt auf mehr hoffen. Derweil ist Giorgio Contini, der Lausanne-Coach, bedient. Christian Brägger aus Lausanne 14.12.2020, 05.00 Uhr

Nach gut einer Stunde fällt durch Victor Ruiz (links) der Siegtreffer. Lausannes Goalie Mory Diaw macht keine gute Figur. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

«Taminomol, du!», fährt es aus Giorgio Contini in der Schlussminute der Nachspielzeit. Über der Westschweiz ist die Nacht längst hereingebrochen, und der Trainer von Lausanne-Sport ist bedient, sieht: schwarz, im wahrsten Sinne des Wortes. Soeben ist sein Stürmer Aldin Turkes ein letztes Mal gescheitert, an sich und abermals an einer Abseitsposition.

Es bleibt beim 1:0 für den jubelnden Gast aus St.Gallen. Sportchef Alain Sutter herzt Captain Jordi Quintillà, der Lausanner und frühere St.Galler Stürmer Simone Rapp kommt in Zivilkleidung vorbei und gratuliert. Es wissen alle, dass es ein gutes Resultat ist an diesem bitterkalten Sonntag, weil er auch anders hätte verlaufen können.

Die elfte Runde läuft für den FC St.Gallen

Vor allem ist es für die Ostschweizer in der Super League eine fast perfekte elfte Runde. Sie bleiben voll in der Spur mit einem neuerlichen Minimalsieg, während Lugano und die Young Boys ihre Partien verlieren. Womit der FC St.Gallen die Tessiner überholt, neu Tabellendritter ist und bis auf drei Punkte an die Berner heranrückt. Dazwischen liegt der FC Basel.

Dass das alles so perfekt kommt, kann keiner im brandneuen Stade de la Tuilière vorhersehen. Vor allem nicht in dieser Phase der zweiten Halbzeit. Dabei schwören sich die St.Galler noch in der Pause abermals ein auf den Gegner, sie sprechen sich nochmals den Mut zum Sieg zu. Später sagt Alessandro Kräuchi:

«Wir wollten den Erfolg mehr, das haben wir auch bewiesen. Und wir hatten das grössere Selbstvertrauen.»

Das Tor entspricht nicht unbedingt dem Spielverlauf

Eher unerwartet sind Mut und Selbstvertrauen plötzlich belohnt. Und die Lausanner in der 61.Minute überrumpelt nach einer Verkettung vieler Fehler, die dazu führen, dass Lukas Görtler einen raumöffnenden Pass auf den soeben für Boris Babic eingewechselten Jérémy Guillemenot spielen kann. Dieser schaut auf, sieht im Sechzehner den bis dahin wenig aufgefallenen Victor Ruiz: Der Spanier findet die Lücke und schlenzt den Ball aus zwölf Metern. Goalie Mory Diaw ist wohl die Sicht versperrt, spekuliert falsch und ist noch mit einer Faust am Ball. «Dieses Tor ist sicher haltbar», sagt Contini.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Schon nach vier Minuten muss er eingreifen. Und hat dann wie die Kollegen Glück, dass Lausanne nicht effizient ist.

Leonidas Stergiou: Note 5. Einmal mehr einer der besseren St. Galler: schnell, mit gutem ersten Ball und viel Übersicht.

Basil Stillhart: Note 4,5. St.Gallen wirkt nach seiner Einwechslung etwas kompakter. Florian Kamberi: Note 3,5. Einmal steht er frei, aber Youan sieht ihn nicht. Bis zur Pause auffälliger als noch in Zürich.

Jordi Quintillà: Note 4. Die Gegenspieler lassen ihn kaum aus den Augen. Noch nicht in der Form der Vorsaison.

Jérémy Guillemenot: Note 5. Er kommt für Babic und leitet den Siegtreffer mit einem klugen Pass zurück auf Ruiz ein.

Victor Ruiz: Note 4,5. Das Tor erzielt der Spanier technisch stark. Aber von ihm wird insgesamt mehr Spielwitz erwartet. Viele Fehlzuspiele.

Lukas Görtler: Note 5. Leitet das Tor schön mit einem Ball auf Guillemenot ein. Muss in der Schlussphase angeschlagen ausgewechselt werden.

Thody Élie Youan: Note 4. Der zweifache Torschütze von Zürich kommt zu Chancen. Noch fehlt es ihm an Übersicht. Miro Muheim: Note 3,5. Er tut sich im ersten Einsatz nach der Isolation schwer. Die schöne Einzelleistung in der 23. Minute hätte aber ein Tor verdient.

Betim Fazliji: Note 4,5. Macht seine Sache ordentlich. In der zweiten Hälfte mit ein paar Stellungsfehlern.

Boubacar Traore: Note - . Auch er spielt zu wenig lang, um benotet zu werden.

Tim Staubli: Note 4,5. Wird eingewechselt und fällt mit viel Defensiveinsatz auf.

Alessandro Kräuchi: Note 4,5. Im ersten Spiel nach der Covid-Infektion gelingt ihm vor allem defensiv ein solides Spiel.

Boris Babic: Note 3,5. Ein Weitschuss, viel Einsatz: trotzdem eher knapp eine durchschnittliche Leistung.

Vincent Rüfli: Note - . Der Einsatz des Genfers ist zu kurz für eine Note.

Das 1:0 für St.Gallen entspricht nicht gerade dem Spielverlauf, der den Lausanner Trainer bei jeder Halbchance, die seine Akteure dann doch vergeben, die Führung herbeischreien lässt. Zeidler sagt:

«Auch wenn es banal tönt, war es klar: Wer das erste Tor erzielt, hat grosse Chancen zu gewinnen.»

Alessandro Kräuchi hat mit Aldin Turkes viel zu tun. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Gewiss finden die Ostschweizer im Lausanner Kühlschrank die erwartet unangenehme Aufgabe vor. Eine, die auf beiden Seiten geprägt ist von intensivem Spiel, von Kampf, Unzulänglichkeiten und eher wenigen Torchancen. St.Gallen ist spielbestimmend, doch Lausanne agiert aufsässig, mit drei Stürmern und versucht das Mittelfeld stets schnell zu überbrücken. Es kommt auch zu den besseren Torchancen, weil Turkes, Rafik Zekhnini und Cameron Puertas, der nach vier Minuten die Führung erzielen müsste, Unruheherde sind.

In der Gefahrenzone der Lausanne ist wenig los

Die beste St.Galler Chance hat Miro Muheim nach 23 Minuten, als er nach einem Vorstoss zum Abschluss kommt und das Tor verfehlt. Élie Youan hat zwei Aktionen, einmal schaut er nicht auf und sein Pass auf Florian Kamberi findet das Ziel nicht. Und einmal zögert der Doppeltorschütze des Zürich-Spiels zu lange. Wenn man solche Szenen beschreibt, zeigt das auch, dass in der Gefahrenzone der Lausanner viel zu wenig los ist.

Kein guter Abend für Lausanne-Trainer Giorgio Contini. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Ganz verhehlen können die Waadtländer nicht, dass sie ihren Aufstiegsschwung eingebüsst haben und in der Tabelle zurückgefallen sind nach der inzwischen achten Begegnung mit nur einem Vollerfolg. Auf der anderen Seite zieht St.Gallen zwar sein gewohntes Pressing auf, vor allem weiss man aber nicht, wie seine Spieler nach den neun Quarantäne-Tagen körperlich auf das zweite Spiel innert knapp 100 Stunden reagieren. Mit zwei Worten: Es passt.

Zeidler: «Dieser Sieg ist schon etwas Wert»

«Beide Mannschaften haben den Sieg gesucht. Ich habe uns aktiv gesehen, 14 Möglichkeiten gezählt. Wir haben viel investiert», sagt Contini. Mit einem Punkt aus den zwei Direktbegegnungen sind die Waadtländer schlecht bedient. Und die Ostschweizer gut, sie bestätigen ihren Ruf als bislang bestes Auswärtsteam der Liga, auch wenn sie hierfür mehr Auftritte auf fremden Terrain vorweisen als die Konkurrenz.

Und selbst wenn längst nicht alles gut gewesen ist; wer so gewinnt, «mit diesem starken Teamwillen, auswärts, auf Kunstrasen, das ist schon etwas Wert», wie Zeidler sagt, der darf auf mehr hoffen in der Meisterschaft. Zumal Kwadwo Duah bald zurückkehren dürfte. Der Kanton hat den Stürmer immer noch nicht aus der Quarantäne befreit.

Lukas Görtler kämpft gegen die Lausanner um den Ball. Und scheidet schliesslich angeschlagen aus dem Spiel aus. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Normalerweise wäre jetzt Winterpause, es gäbe eine schöne Mannschaftsfeier mit massvollem Glühweingenuss, etwas Ferien. Für St.Gallen geht es aber schon am Mittwoch weiter, Lugano kommt. Fraglich, ob dann Görtler dabei sein kann, nachdem er den Lausanner Kunstrasen mit einer Bänderdehnung im Knie angeschlagen verlassen hat. Diesen einen Wermutstropfen am dritten Advent gibt es dann doch noch.