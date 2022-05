Die Espen unterschreiten ein gewisses Niveau nicht mehr

FC St.Gallen Nach dem Auswärtssieg in Genf: Der FC St.Gallen glänzt durch Ruhe und Souveränität – warum nicht von Platz drei träumen? Der FC St.Gallen befindet sich zwei Wochen vor dem Cupfinal in den verschiedensten Phasen. Das ist das Herausfordernde. Zeidler sagt zu einem Punkt: «Zuletzt hatten wir derart extreme Belastungen wie nach drei schweren Bergetappen in der dritten Woche der Tour de France.» Christian Brägger Jetzt kommentieren 01.05.2022, 21.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betim Fazliji (Dritter von links) lässt sich für sein Traumtor feiern. Bild: Keystone

Spät war es geworden. Die Uhr zeigte halb vier, als die St.Galler am frühen Sonntagmorgen die Heimat erreichten. Während der Rückfahrt aus Genf hatten etliche Autos mit Ostschweizer Kennzeichen den Teambus der Grünweissen überholt, hupend oder mit Warnblinkern machten sie sich bemerkbar. Manchmal gab es vom umsichtigen Chauffeur der wertvollen Fracht Antworten.

Die Signale der «Begleitfahrzeuge auf Zeit» waren alles in einem: Ausdruck der Freude, Grussbotschaften, Dankesworte, Applaus wie Jubel für die drei Punkte bei Servette. Diese Begegnungen auf Heimreisen des FC St.Gallen kommen inzwischen einem Ritual gleich, diesmal zu später Stunde, im Dunkel der Nacht. Sie geben auch dieses Gefühl: Der FC St.Gallen ist selbst auf der Strasse nicht allein.

Würden sie jeden Auswärtserfolg tatsächlich feiern, es wäre fast Routine

Grund zum Festen hätten die Spieler im Bus freilich gehabt, in Genf gewinnt nicht jeder 2:0. Und hätten sie in der Rückrunde nach jedem Auswärtserfolg tatsächlich gefeiert, es hätte bereits einen Hauch von Routine. Doch da gibt es ja immer noch diesen Sehnsuchtsort, den Cupfinal, der Erfüllung bringen soll. Weshalb es gilt, bereits auf Rückfahrten, sind sie noch so lang, konzentriert wie fokussiert zu bleiben. Und nicht abzuheben.

Dabei: Nach einem Tor wie jenem von Betim Fazliji am Samstagabend in der 68. Minute könnte man schon auf die Idee kommen, herumzustolzieren – es verdiente das Prädikat «Tor des Monats», und Fazliji sagt: «Das war mein schönster Treffer für den FC St.Gallen. Die Punkte nehmen wir mit, sie tun uns gut. Je weiter oben wir in der Tabelle stehen, desto besser für uns.»

St.Gallen unterschreitet ein gewisses Niveau nicht mehr

Ausgerechnet der 23-jährige Rebsteiner, der seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verloren hatte und gegenwärtig im linken Mittelfeld um ihn kämpft, brachte St.Gallen auf den Siegespfad, der in der Liga aktuell auf Platz vier unmittelbar vor Cupfinalgegner Lugano führt. Zudem lieferte der dank Kampf und einer solidarischen Leistung verdiente Vollerfolg den Beweis, dass das Team, egal ob zu Hause oder auswärts, ein gewisses Niveau nicht mehr unterschreitet – selbst wenn es für einmal nicht so läuft und der Gegner fordernd ist. Das ist ein grosses Lob und gerade mit Blick auf den Cupfinal ein Statement.

Freude, Lust und Zuversicht in den Gesichtern der FCSG-Spieler. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Weil dieser Erfolg im Stade de Genève davon zeugt, wie wichtig erarbeitetes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis sind. Und die eigene Zuversicht nähren. Vor allem lassen sie die Spieler die Ruhe bewahren, im Sinne von: Wir schlagen dann schon noch zu. Coach Peter Zeidler sagt: «Ja, wir wollen uns nicht beklagen. Aber es war fraglos kein berauschendes Spiel, souverän sieht vermutlich anders aus.» Und trotzdem hatte der Sieg den Touch einer gewissen Souveränität.

Der FCSG steckt in den verschiedensten Phasen

Derzeit steckt der FC St.Gallen in den verschiedensten Phasen, und das ist vermutlich das Herausfordernde. Auf die Meisterschaft bezogen kann er den vierten Platz in den verbleibenden Partien nicht nur konsolidieren, sondern bei idealem Verlauf sogar verbessern und somit plötzlich etwas gewinnen. Die Young Boys sind zwar immer noch weit weg und auf dem Europacupplatz, und Zeidler sagt:

«Wir fangen diese Diskussion nicht an, über Platz drei zu reden. Wenn es nicht aufgehen würde, gäbe das nur Frustration.»

Nur lässt der Blick auf die Rückrunde halt auch sagen: Die St.Galler sind ein Spitzenteam der Super League, haben sechs Mal zu null gespielt und mit Abstand am meisten Tore erzielt, warum also nicht doch von Platz drei träumen?

Hinzu kommt für den Cupfinal eine Sondierungsphase, in der sich Zeidler befindet, 20 Profis dürfen auf den Spielerbogen: 20 für das Halleluja. Wenn Zentimeter für oder gegen das Ballglück und für oder gegen ein Tor entscheiden, ohne diesen Gedanken etwas Beliebiges anzuhaften, dann ist Fazliji in zwei Wochen natürlich Kandidat für die Startelf. Und wenn der Trainer nicht schon jetzt ein Cup-Kader im Kopf hat, könnten Aktionen wie in Genf das 2:0, als in der 88. Minute Christopher Lungoyi auf Pass von Alexandre Jankewitz vollstreckte, Hinweise geben.

Auch Lukas Görtler läuft am Limit. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Zeidler sagt: «Gut ist, dass die Jungs, die hi­neinkommen, funktionieren.» Schliesslich bleiben den Spielern die Begegnungen gegen den frischgebackenen Meister Zürich – am Samstag wohl vor abermals ausverkauftem Haus – und YB als letzte Bewerbungsmöglichkeiten. Voll zählen können Zeidler und Co. auf ihren Anhang, der im Cup alles gibt. Sektor C seines Kontingents ist ausverkauft, es gab am Samstag riesige Menschenschlangen an den Vorverkaufsstellen vor dem Kybunpark. Einige Grünweisse fuhren gar ins Tessin und holten sich Tickets vom FC Lugano.

Zeidler: «Es zählt jeder Tag, jedes Training»

Eine zusätzliche Phase der Motivation brauchen die Ostschweizer nicht; egal, wer spielt, der Einsatz stimmt. Dafür eine der Vorbereitung, und da hat das Stichwort Regeneration grosses Gewicht, weil die Woche vor dem Cupfinal eine englische sein wird. Durchtrainierte Spieler erholen sich schneller, aber es gibt auf Seiten der St.Galler bei Patrick Sutter, Bastien Toma oder Fazliji Blessuren; Julian von Moos ist grippegeschwächt. Zeidler sagt:

«Es zählt jeder Tag, jedes Training, damit wir in Topform bleiben. Zuletzt hatten wir derart extreme Belastungen wie nach drei schweren Bergetappen in der dritten Woche der Tour de France.»

Bliebe als letzte die Realisierungsphase – sie findet am 15.Mai statt. Da zählt und hilft Fazlijis Satz am meisten: «Jeder in der Mannschaft gönnt jedem alles, diese Mentalität müssen wir mitnehmen. Wir wollen Geschichte schreiben.» Auch das: ein Statement.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen