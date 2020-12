Vierter Saisonsieg Wie der FC St.Gallen nach der Quarantäne in die Spur zurück findet und den FC Zürich entzaubert Der FC St.Gallen hat die Quarantäne gut überstanden und siegt beim «Team der Stunde» mit 2:1. Zweifacher Torschütze ist Thody Élie Youan. St.Gallen rückt mit diesem Sieg in der Tabelle auf Platz vier vor. Patricia Loher aus Zürich 10.12.2020, 05.00 Uhr

Im Fallen erzielt der St.Galler Thody Élie Youan seinen ersten Treffer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wenige Minuten vor Spielbeginn schickten die ausgesperrten Zürcher Anhänger farbige Grüsse in den trüben Nachthimmel über dem Letzigrund. Doch auf dem Platz war es der FC St.Gallen, der das Feuerwerk zündete. Als die Ostschweizer die ersten 45 Minuten beendet hatten, führten sie dank zweier schön herausgespielter Tore von Thody Élie Youan mit 2:1. Es waren für den 21-jährigen Leihspieler von Nantes die ersten Treffer für seinen neuen Klub.

Der Mann des Spiels: Thody Élie Youan

Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Dieses Zwischenresultat stellte dann doch eine Überraschung dar, St.Gallens Leistung ebenfalls: Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler hatte nach neuntägiger Quarantäne am Sonntag erstmals wieder trainiert, ihr letztes Spiel in der Meisterschaft lag schon 17 Tage zurück.

Duah sicherheitshalber nicht im Aufgebot

Fehlt vorsichtshalber: Kwadwo Duah.

Bild: Benjamin Manser

Zudem vertraute der Coach auf eine Formation, die so noch nie zusammengespielt hat. Neuzugang Boubacar Traorè beispielsweise, eigentlich ein Stürmer, funktionierte Zeidler zum linken Verteidiger um, weil Miro Muheim nach der Coronavirus-Infektion erst seit Dienstag aus der Isolation zurück im Training ist. Auf Kwadwo Duah verzichtete der Trainer sicherheitshalber, weil im Umfeld des Stürmers ein positiver Coronafall aufgetreten war. Duahs Testergebnis fiel am Morgen vor dem Spiel aber negativ aus.

St.Gallen brachte den ersten Sieg seit fünf Spielen über die Zeit – das eine oder andere Mal beanspruchten die Ostschweizer dabei aber auch das Glück. So traf Traorè in der 32. Minute nach einem missglückten Rettungsversuch beinahe ins eigene Tor und in der Schlussphase wurde Zürich doch noch das eine oder andere Mal gefährlich. Zeidler sagte:

«Der FC Zürich kam lange nicht zur Geltung. Zur zweiten Halbzeit kann ich nur sagen: Wir können noch besser spielen.»

Aber natürlich war Zeidler auch «stolz», der Sieg sei «wichtig» nach fünf Partien ohne Vollerfolg und nach all dem, «was in den vergangenen Tagen passiert ist», sagte der Trainer.

Beeindruckend, wie St.Gallen die Quarantäne überstanden hat

Und so war es vor allem beeindruckend, wie bereit das Team nach all den coronabedingten Wirren wirkte, wie entschlossen und konzentriert es auftrat – es schien fast so, als hätte die Quarantäne den Ostschweizern gut getan. Der FC Zürich jedenfalls, der sich unter Interimstrainer Massimo Rizzo so stark entwickelt und zuletzt von sechs Spielen vier gewonnen hat, fand gegen die St.Galler lange keine Mittel.

Trainer unter sich: Zürichs Massimo Rizzo (links) gratuliert St.Gallens Peter Zeidler.



Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die an sich formstarken Gastgeber wirkten zahm und vor allem in den Zweikämpfen hatte der Gegner mehr Biss. Rizzo sagte, er habe eine gewisse Trägheit gespürt, man habe St.Gallen spielen lassen. Die Ostschweizer machten an diesem Abend vor allem vor der Pause die einfachen Dinge richtig. Sie agierten schnörkellos, pressten gut und auch aus dem Mittelfeld kamen wieder mehr Impulse als zuletzt.

Aber der 70. Minute macht Zürich Druck

Der Gast sah nur beim Gegentor zum 1:1 in der 28. Minute schlecht aus, als sich Traorè und Basil Stillhart auf der linken Seite etwas zu einfach überlaufen liessen. Stillhart aber machte den Fehler in der zweiten Halbzeit wieder gut, als er nach einem Ausflug von Goalie Lawrence Ati Zigi einen Zürcher Abschlussversuch auf der Linie klärte. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe die Zürcher erstmals richtig Druck entwickeln konnten. «In jener Phase hat der FC Zürich seine grossen Qualitäten aufgezeigt», so Zeidler.

Vincent Rüfli nimmt mit Lukas Görtler den Zürcher Ousmane Doumbia in die Zange. Bild: Patrick Krämer/KEYSTONE

Das Team Rizzos spielte nun zielstrebiger und St.Gallens neu zusammengesetzte Abwehr – nur Leonidas Stergiou war von der Stammverteidigung übrig geblieben – hatte nun deutlich mehr zu tun als in den Minuten davor. Zweimal wurden Zürcher Tore wegen Abseits nicht anerkannt. Bei St.Gallen schien sich der lange Trainings- und Meisterschaftsunterbruch nun doch noch bemerkbar zu machen, die Gäste liessen in der Schlussphase in ihren Bemühungen ein wenig nach, was dem FC Zürich entgegenkam.

Kamberi vergibt eine Grosschance – ein Tor hätte vieles leichter gemacht

St.Gallen hätte sich das Zittern in den letzten 20 Minuten allerdings ersparen können, wenn Florian Kamberi in der 58. Minute seine grosse Chance genutzt hätte. Immerhin blieb das Spiel bis zum Schluss unterhaltsam, was den bitterkalten Abend im leeren Letzigrund erträglicher machte.

Florian Kamberi macht zu lange und scheitert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nach dem Vizemeistertitel hat St.Gallen nun das erste Viertel dieser neuen Saison ebenfalls abgeschlossen. Die Bilanz ist mit vier Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen positiv. In der noch immer unübersichtlichen Tabelle belegt das Team Rang vier. Am nächsten Sonntag tritt St.Gallen in Lausanne an.