FC St.Gallen Die Espen zwischen Hoffen und Hadern, was auch für ihren Kampf um Michael Lang und andere Spieler an der Transferfront gilt Das 1:1 in Sitten vom Samstag ist gerecht. Mehr zu reden im FC St.Gallen gibt Michael Lang – er kommt nicht zurück. Jedenfalls noch nicht. Dafür soll ein anderer Spieler kommen. Aber wer? Christian Brägger aus Sitten 14.02.2021, 22.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Görtler ist mit einem Entscheid von Schiedsrichter Luca Piccolo nicht einverstanden. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Es gibt Erklärungsbedarf nach dem emotionalen Auftritt des FC St.Gallen im Wallis. Zuerst aber sind ein paar Punkte seiner Transferaktivitäten zu klären.

Punkt eins: Der 25-Jährige, derzeit vereinslose Stürmer Raphael Dwamena ist kein Thema mehr bei den Ostschweizern.

Petar Pusic Bild: KEYSTONE

Punkt zwei: Der 22-jährige Petar Pusic von den Grasshoppers wird nicht zum Team von Peter Zeidler wechseln, wenngleich der Mittelfeldspieler interessant war und bleibt.

Punkt drei: Während St.Gallen nochmals mit Nachdruck auf den eigenen Nachwuchs setzen will, deutet sich die Verpflichtung eines Offensivspielers an. Dieser soll des Deutschen mächtig sein und bereits einige Tore erzielt haben bei den Aktiven. Ein Profil für jedermann – nach Transferschluss heute um Mitternacht weiss man mehr.

Heiss gehandelt, aber nichts dran am Gerücht: Michael Lang Bild: Reto Martin

Punkt vier, zugleich der wichtigste: Der 30-jährige Michael Lang, der vor knapp zehn Jahren in die weite Fussballwelt auszog und ein Ur-St.Galler ist wie früher Tranquillo Barnetta, steht nicht vor der Rückkehr; der «Blick» hatte am Samstag dieses Gerücht veröffentlicht. Der Rechtsfuss Lang, der in der Innenverteidigung spielen wie das rechte Couloir bearbeiten kann, hat bei Gladbach trotz aktuell schlechter Karten einen Vertrag bis 2022. Er würde zwar auf einen Schlag dem FC St. Gallen etwas von jenem Glamour zurückgeben, der nach der Vorsaison und den prominenten Abgängen verloren gegangen ist. Dennoch ist die Heimkehr des Egnachers – er sass gestern gegen Wolfsburg auf der Bank – zumindest in dieser Transferperiode Wunschdenken. Wobei es schon für die Ostschweizer spricht, als Klub mit einem Spieler solchen Formats in Verbindung gebracht zu werden.

Nuhu: Fast sportinvalid, und nun zurück

Eine Phase zwischen Hoffen und Hadern hat auch Musah Nuhu hinter sich. Das letzte Mal von Beginn an lief der Ghanaer vor sage und schreibe 21 Monaten gegen Zürich auf. Danach war Sommerpause, es folgte die Vorbereitung mit dem Nationalteam Ghanas auf den Afrika Cup – und der Schock: Der Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie. Nuhu brauchte länger, viel länger um zurückzukehren, weil in der Folge ein Knorpelschaden die Karriere gefährdete.

Doch nun ist der 24-Jährige wieder da, gegen Sitten lief er als Innenverteidiger neben Betim Fazliji auf und hatte früh Pech, dass Schiedsrichter Luca Piccolo einen Schuss an den Unterarm mit einem Penalty ahndete, der zum ungewohnt schwachen Start St.Gallens führte. Ansonsten machte der Gutmensch Nuhu seine Sache gut, wenngleich er manchmal etwas ungestüm agierte.

Musah Nuhu im Zweikampf gegen Sion-Neuzugang Lubomir Tupta. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Das 1:1 in Sitten, das Zeidler «letztlich als gerechten Punkt» empfand, ist schnell erzählt, die Emotionen, Hektik und 44 Fouls nicht. Nach dem Rückstand war vor allem Jérémy Guillemenot auffällig, nicht nur wegen seines tückischen Aufsetzers zum Ausgleich. Während Jordi Quintillà einen lamentablen, an Kwadwo Duah verursachten Foulpenalty trat. Notabene traf er schon im Test gegen Altach und in der Liga auswärts in Vaduz nicht vom Elfmeterpunkt.

Und sonst? Nuhus Hereinnahme führte in Sitten dazu, dass Leonidas Stergiou ein Rechtsverteidiger wurde. Es ist die Position, die er in der Jugend gelernt hat und auf welcher ihm nicht wenige eine Karriere auf internationalem Terrain eher zutrauen: Weil er mit 180 Zentimetern fürs Abwehrzentrum eher klein ist.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Mit Glück, als er am Ball vorbei faustet. Ansonsten stark, besonders bei der Uldrikis-Grosschance (32.). Und zum Schluss gibts noch eine coole Showeinlage.

Musah Nuhu: Note 4,5. Erstmals nach 21 Monaten und der schweren Verletzung in der Startformation. Pech beim Handspenalty, physisch präsent, ein paar technische Mängel.

Leonidas Stergiou: Note 4,5. Beginnt erstmals als Rechtsverteidiger. Schöne Rushes, deutet Potenzial auf der Position an, die er in der Jugend bereits spielte.

Basil Stillhart: Note 3,5. Zeigte schon bessere Auftritte, unüblich viele Fehlzuspiele. Kämpferisch einwandfrei. Jordi Quintillà: Note 3,5. Scheitert in der 14. Minute kläglich vom Elfmeterpunkt. Fädelt immerhin das 1:1 ein. Aber er kann das alles viel besser.

Jérémy Guillemenot: Note 5. Agil, der beste St.Galler, auch wenn er einmal zu lange beim Abschluss zögert. Sein Tor ist top! Muss angeschlagen raus.

Victor Ruiz: Note 3,5. Bis zur Auswechslung kaum sichtbar. Bleibt unscheinbar in dieser von Arbeit, Kampf und Intensität geprägten Begegnung.

Lukas Görtler: Note 4. Wichtige Figur für Grünweiss. Aber der Kämpfer lamentiert zu viel, begibt sich oft auf Nebenschauplätze. Fokus behalten!

Thody Élie Youan: Note -. Kommt für Duah (76.) – zu spät für eine Note. Er kann nichts Entscheidendes beitragen. Betim Fazliji: Note 4,5. Grundsätzlich solid. Strahlt Ruhe aus, zweikampfstark. Angriffsauslösung könnte besser sein.

Kwadwo Duah: Note 4. Pass zum Ausgleich (51.), auch holt er den Penalty heraus. Ansonsten wenig Torgefahr.

Boubacar Traore: Note 4,5. Ersetzt zuletzt schwachen Cabral. Zeigt seine beste Leistung im St. Galler Dress. Offensiv bleibt Traorè unauffällig.

Tim Staubli: Note 3,5. Für Guillemenot (69.) eingewechselt, spielt danach auf Zehnerposition. Etwas mutlos.

Boris Babic: Note 3,5. Kommt für Ruiz (69.). Bemüht, aber das Selbstvertrauen früherer formstarker Tage fehlt.



Emotionen auf der Tribune und der Trainerbank

Auffällig im Tourbillon waren vor allem die harten Zweikämpfe, die erhitzten Gemüter auf und neben dem Platz, das Drumherum, das ein derart intensives Spiel eben mit sich bringt. «Giallo, Giallo, Rosso!» Diese Schreie nach St.Galler Fouls waren oft zu hören von der Sittener Trainerbank wie Tribune aus, auf der es für Präsident Christian Constantin kein Halten gab. Zeidler («Mammamia Du!») und Spieler wie Lukas Görtler sind dann halt Menschen, die auf der Klaviatur dieser Emotionen, die aktuell so gut zu hören sind, dankbar wie gerne mitspielen, und dabei über die eigene Theatralik etwas nonchalant hinwegsehen.

Peter Zeidler hatte und sah einen emotionsgeladenen Auftritt im Wallis. Bild: Laurent Gilliéron/KEYSTONE

Doch das gehört dazu zum Fussball, die Frage ist nur, ob es St.Gallen weiterbringt, wenn der Fokus etwas verloren geht – was wiederum zum Konzept der Sittener gehört. Doch Zeidler sagte:

«Wenn ich das Spiel nochmals ganz genau anschaue, komme ich nicht umhin, zwei Aktionen als absichtliche Ellbogenchecks zu taxieren.»

Zeidler hätte sich durchaus eine strengere Pfeife von Piccolo gewünscht und dachte da an die Sittener Ayoub Abdellaoui oder Roberts Uldrikis, die ihre Zweikämpfe hart am Limit führten.

Die St.Galler halten dagegen

Zeidler sah aber auch, wie sein Team dagegenhielt. «Der nächste Schritt wäre es, dabei auch klar in unserem Spiel zu bleiben. Das gelang uns nur in der starken ersten Halbzeit.» Und Görtler sagte:

«Wir müssen trotz der Emotionen an unserem Plan festhalten. Eigentlich wollten wir aus den drei Spielen in Sitten und Genf sechs Punkte.»

Zwei sind es geworden, und die Ostschweizer warten im Tabellenmittelfeld weiter auf den ersten Vollerfolg seit fünf Spielen, am Mittwoch gegen Luzern erhalten sie die nächste Möglichkeit. Vielleicht tun sie dann gut daran, sich mehr auf ihr flaches, schnelles Spiel zu besinnen und darauf, nicht den sechsten Penalty in Serie zu erhalten.