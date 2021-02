FC St.Gallen Die Espen bleiben sich auch bei ihrem letzten Neuzugang treu Die Ostschweizer leihen von RB Salzburg den jungen Stürmer Chukwubuike Junior Adamu aus und ziehen zwei Spieler aus dem Nachwuchs nach. Sie bleiben damit bei ihren Leisten – und bei ihrem Netzwerk. Christian Brägger Aktualisiert 15.02.2021, 18.39 Uhr

Neu in Grünweiss: Chukwubuike Junior Adamu Bild: Imago

Der FC St.Gallen wollte nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden, weshalb die gestrige Vollzugsmeldung nicht erstaunte. Auch konnten Herkunft wie das sehr junge Alter des Neuzugangs kaum überraschen, weil Beuteschema wie Netzwerk der Ostschweizer bekannt sind und stringent bleiben: So wechselt mit Chukwubuike Junior Adamu ein erst 19-jähriger Stürmer leihweise von RB Salzburg bis zum Saisonende die Klubfarbe in Grün-Weiss. Es handelt sich dabei um einen Spieler, der St.Gallens Trainer Peter Zeidler während seiner Zeit im Salzburgerland bei RB und Liefering gewiss aufgefallen sein muss.

Ein spannender Werdegang

Adamu hat einen spannenden Werdegang. Er ist in Kano in der viertgrössten Stadt Nigerias geboren, kam mit den Eltern als dreijähriger Bub nach Graz, ehe er 2015 in die angesehene und europaweit bekannte Akademie von RB Salzburg aufgenommen wurde. Von da an nahm seine Karriere jenen Lauf, den hoffnungsvolle Talente beim österreichischen Vorzeigeklub nehmen sollen – Aufgebote in die nationalen Nachwuchsauswahlen inklusive. Über das Partnerteam Lieferung, für das Adamu in der 2. Bundesliga in 49 Auftritten 26 Tore erzielte und damit mindestens in jeder zweiten Begegnung traf, fand er in dieser Saison Aufnahme im Kader der ersten Mannschaft. Und erst im letzten Oktober wurde der Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert.

Zeidler muss wie RB Salzburg vom Spieler grosse Stücke halten. Es ist nicht bekannt, dass der FC St.Gallen die Option für eine definitive Übernahme besitzt. Spieler aber, die zur Leihe kommen, sollen einerseits Spielpraxis sammeln und andererseits den temporären Arbeitgeber sofort unterstützen. Der FC St.Gallen könnte diese Hilfe umso mehr gebrauchen, als dass er im Sturm an Ausstrahlung verloren hat und die Durchschlagskraft bisweilen zu bemängeln ist.

Adamu verfügt über gewisse Knipserqualitäten

Der robuste Adamu gilt als kopfballstark, zudem ist der Rechtsfuss ziemlich schnell und hat Knipserqualitäten. Wenngleich er natürlich seine fussballerische Entwicklung noch nicht abgeschlossen hat. Sportchef Alain Sutter jedenfalls sagt: «Adamu ist ein junger Spieler, der mit seinen Fähigkeiten genau in unser Profil passt. Er hat sein Können in den vergangenen Jahren eindrücklich unter Beweis gestellt und ist eine ideale Ergänzung für unsere Offensive.» Auch erinnert dieses Engagement an jenes von Majeed Ashimeru, den ebenfalls RB Salzburg für die Saison 2018/19 in der Ostschweiz parkiert hatte.

David Jacovic Bild: PD

Wegen der Pandemie-Einreisebestimmungen muss Adamu zuerst in Quarantäne und verpasst mit Sicherheit am Mittwoch das Spiel gegen Luzern und am Samstag jenes in Vaduz.

Zwei neue Gesichter aus dem Nachwuchs

Christian Witzig. Bild: PD

Im FC St.Gallen tauchen künftig zwei weitere Gesichter neu auf im Trainingsbetrieb, in dem nach den Abgängen etwas Platz entstanden ist. Der 20-jährige Rechtsverteidiger David Jacovic und der ebenfalls 20-jährige Mittelfeldspieler Christian Witzig von der U21 sind die nächsten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die an die erste Mannschaft herangeführt werden sollen. Diesbezüglich bleibt sich der FC St. Gallen also weiter treu und versucht, eine gewisse Durchlässigkeit zu bewahren.