Rassismus-Skandal: Deshalb ist der FCSG ein so emotionaler Klub

Rassismusvorwurf Deshalb ist der FC St.Gallen so emotional geworden – doch es ist Zeit zur Besinnung Es hat seine Gründe, dass gefühlt jede zweite öffentliche Diskussion um den Videoschiedsrichter mit Beteiligung des FC St.Gallen stattfindet. Und es hat seine Gründe, warum die Atmosphäre um den Verein im positiven wie im negativen Sinn oftmals aufgeladen ist. Aber es fehlt das Regulativ. Christian Brägger 23.08.2021, 19.45 Uhr

Der FC St.Gallen ist eine Institution in der Ostschweiz, ein «Kulturgut», wie der frühere Präsident Dölf Früh einmal sagte. Für manche ist er Familie, für andere die geeignete Plattform für Networking. Er bietet Freizeitvergnügen wie gute Sportunterhaltung. Kurzum: Es ist für jeden etwas dabei, der sich auch nur ein My für Fussball oder dessen Umgebung interessiert.

Nun hat dieser FC St.Gallen nach dem Vorfall um Mittelfeldspieler Tosin vom FC Zürich mit dem «Fayulu-Fall» den nächsten Rassismusvorwurf zu bewältigen. Der Goalie des FC Sion, der beschimpft und mit Affenlauten beleidigt worden sein soll vom Anhang der Ostschweizer, schilderte am Sonntag via Klub-TV, was er am Samstagabend im Kybunpark über sich hatte ergehen lassen müssen.

Es wirkt authentisch, macht betroffen, wenngleich noch immer keine Vorverurteilung stattfinden darf. Selbst wenn sich herausstellt, dass es sich letztlich um eine Fehlinterpretation einer im Sport «normalen» Beschimpfung und keineswegs um rassistische Parolen Einzelner handelt, kann eine Debatte nicht schaden, was überhaupt in ein Stadion gehört und was nicht geht. Sofern sie dann nicht auf Kosten der Ostschweizer ausgetragen wird.

Es fällt dennoch auf, dass sich in den vergangenen Jahren der FC St.Gallen mehr und mehr in eine Art Wagenburg-Mentalität zurückgezogen hat, fast beseelt vom Gedanken «wir Kleinen gegen den Rest» zu sein scheint. Und es fällt auf, dass er das auch lebt. So hat es seine Gründe, dass gefühlt jede zweite öffentliche Diskussion um den Videoschiedsrichter mit Beteiligung des FC St.Gallen stattfindet. Das wird von Verbandsseite bemerkt, wie man hört.

Mit Peter Zeidler steht seit drei Jahren ein anpeitschender Trainer an der Seitenlinie, den Präsident Constantin nun als «Brandstifter» bezeichnet. Ausgerechnet Constantin nimmt dieses Wort in den Mund. Zeidler ist gewiss kein Kind von Traurigkeit, er ist intelligent wie emotional, er hat einen elaborierten Wortschatz, weiss genau, welche Voten er wann und wo platzieren muss. Vor allem treibt ihn der Erfolgshunger an, er ist ein Getriebener seiner Taktik mit vertikalem Pressingspiel, und er ist geprägt von seiner Vorgeschichte, in der es auch Entlassungen gab.

Im Fussball ist das Gefühl grundsätzlich schnell da, ungerecht behandelt zu werden, besonders im Osten. Vom Schiedsrichter, vom Verband, vom Gegner. Zeidler spielt auf dieser Klaviatur der Emotionen mit, und ja, manchmal fällt das eine oder andere hetzende Wort auch in die gegnerische Richtung (Rizzo, Constantin), das er im Nachgang und mit der zeitlichen Distanz bereut.

Um den St.Galler Trainer herum ist es während eines Spiels nie ruhig an der Seitenlinie, was dann auf die Ersatzbank abfärbt, von der ebenfalls Reaktionen kommen, wie sie nicht kommen sollten von einem Teammanager oder Physiotherapeuten. Im vergangenen Jahr haben sich darob einmal sogar die Young Boys öffentlich beschwert. Zwar sitzen da auch Goalietrainer Razetti oder Co-Trainer Kuzmanovic, doch ihr Einfuss bleibt bescheiden, wenn es gilt, Gemüter zwingend abzukühlen.

Dem FC St.Gallen fehlen ebenfalls auf dem Rasen die Ruhepole. Der Routinier, der mit den «heissen» Dingen auf besonnene Art umgehen kann. Einer, der nicht auf der emotionalen Welle mitreitet, stattdessen das deeskalierende Wort ergreifen würde, weil er Sprachrohr ist. Lukas Görtler ist Vorkämpfer wie Identifikationsfigur, aber der Captain ist hochgradig gefühlsbetont. Er lässt sich nichts gefallen, was grundsätzlich gut ist, aber auf Mitspieler abfärbt. Und die Jungen um ihn oder die Bank herum sind eben noch: zu jung.

Matthias Hüppi, der Präsident, hat ein grünweisses Herz. Den FC St.Gallen hat er als sein Projekt vor der Rente auserkoren, oder umgekehrt. Hüppi verteidigt den Verein durch «alle Böden hindurch», wie er schon öffentlich betonte. Er taucht vermutlich aus einem Mix aus Selbstschutz und Vernunft selten bis nie nach einem Spiel auf dem Platz auf, weil ihn die Auftritte seiner Spieler per se schon so aufwühlen, als gäbe es kein Morgen – deshalb ist er oft beliebtes Sujet von Fotografen und TV-Regisseuren.

Und dann sind da noch die Fans, die heissblütigen, die alles geben für ihren Klub. Und die eher nüchternen, die ihren Verein verbal unterstützen, aber auf distanziertere Weise. Alles in allem ist der Anhang des FC St.Gallen dessen Lebensader, gerade auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten, die den Verein so heftig durchgeschüttelt haben. Auch wegen ihnen steht und hält man heute noch mehr zusammen.

Und vor allem: Es ist es wenige Jahre her, da gab es Strömungen im Klub, die diesen weg vom Publikum und an den Rande eines finanziellen Kollaps trieben. Seither hält man zusammen, komme was oder wer wolle. In den vergangenen drei Jahren unter Zeidler spüren nun gerade die Fans, dass es im Fussball nicht nur um Kampf (auch jenen ums Überleben) oder das schöne Spiel geht. Sie haben gemeinsam Lunte gerochen, dass es eben auch schön sein und ein Glücksgefühl auslösen kann, wenn St.Gallen erfolgreich ist. Wie vom Team in ebendieser Zeit mit dem Beinahe-Europacupeinzug, Beinahe-Meistertitel und Beinahe-Cupsieg bewiesen. Aber eben: beinahe. Also sehnt man sich nach mehr.

Und doch fragt man jetzt: Wo ist das Regulativ? Es ist schwierig zu finden, und das sagt eigentlich alles. Alain Sutter ist im Prinzip der einzige Gegenpol, der Ruhe ausstrahlt und dabei Gewicht hat und auch einmal etwas sagt. Doch selbst vom stets so besonnen wirkenden Sportchef gibt es zwei registrierte Ausbrüche. Einmal nach jenem 3:3 gegen YB, doch wer brach da schon nicht aus. Und zuletzt gegen den FC Luzern.

Alles in allem muss der FC St.Gallen sich also besinnen. Er geniesst in der Schweiz viel Kredit. Als Aussenseiter, der immer mal wieder Nadelstiche setzt oder der mit Hurra-Fussball überrascht. Als Klub, der über eine neidisch machende Fankultur verfügt. Als Verein, in dem in Ruhe gearbeitet werden kann und der mit seiner Nachwuchsarbeit zum Vorzeigeobjekt mutiert ist. Eine gesunde Portion Emotionalität ist gewiss gut, davon lebt der Fussball, das macht ihn gerade aus. Wenn es jedoch überbordet, nimmt der Verein langfristig schaden.

Im FC St.Gallen wollen sie über alles die Kontrolle haben, und hier haben sie das Problem offenbar erkannt. Intern heisst es, man überdenke, wie man auftreten wolle. Gerade während den Spielen, unten bei der Ersatzbank. Wie es gehen kann und soll, bewies Nicolas Lüchinger. Der 26-Jährige reagierte während des Live-Interviews mit SRF und der emotionalen Intervention von Serey Dié derart heruntertemperierend und inspirierend, dass sein Satz für die Zukunft stehen könnte: «Wenn Rassismus vorkommt, dann müssen wir gar nicht mehr über Fussball reden.»