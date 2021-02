FC St.Gallen Der Espen-Wahnsinn vom Tourbillon Mit dem Gegentor in der letzten Sekunde der Nachspielzeit verliert der FC St.Gallen gegen Sion 2:3 und damit zum dritten Mal in Serie. Anto Grgic trifft für die Walliser dreimal. Aber, und das sei gesagt: Wer das Spiel nicht gesehen hat, der hat etwas verpasst. Also nachlesen! Christian Brägger aus Sitten 04.02.2021, 05.00 Uhr

Zweikampf zwischen zwei Brasilianern, der zum Penalty führt: Der St.Galler Euclides Cabral (rechts) bringt Wesley zu Fall. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Es ist so etwas wie ein Wegweiserspiel für den FC St.Gallen im Tourbillon. Die Ostschweizer stehen am Scheideweg, wissen nach diesen 90 Minuten im Wallis, wohin ihre Reise in der Tabelle nach den jüngsten Rückschlägen gehen kann. Aber dieser Mittwochabend birgt auch viel Brisanz für den abstiegsgefährdeten FC Sion. Eine weitere Niederlage, die dritte in Serie, und die Launen des Präsidenten Christian Constantin könnten massiv spürbar werden, besonders für Fabio Grosso, den Mann an der Seitenlinie. Spannende Vorzeichen also, die längst kein Spiel mit entsprechenden Ingredienzen garantieren.

Doch genau das wird es: Eine hochspannende Begegnung, geprägt von Intensität, Fehlern, Kampf und tausend Emotionen, die viele kleine und grosse Scharmützel beinhalten und im leeren, nasskalten Stadion noch weit mehr spürbar sind. Oder kurz: Es ist Unglaubliches los zwischen diesen beiden verunsicherten Teams. Weil eben viel auf dem Spiel steht.

Zu Beginn die Statistik Lügen gestraft

Ganze 17,4 Abschlüsse benötigen die Ostschweizer, bis ein Tor fällt. Dies besagt eine aktuelle Analyse des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES). Und dann strafen die St.Galler die Statistik gleich in der vierten Minute Lügen, als Jérémy Guillemenot mit einer Direktabnahme nach dem weiten Ball von Leonidas Stergiou mit dem allerersten Schuss trifft. Es ist ein Auftakt nach Mass.

Perfekter Abschluss, die Welt ist in Ordnung, 1:0: Jérémy Guillemenot Bild:Pascal Muller/Freshfocus

In der Folge werden die Walliser mit dem Messer am Hals besser, mit einem schönen Spielzug findet die Flanke von Antreiber Geoffroy Serey Die in der 14.Minute den Kopf von Anto Grgic – 1:1. Allein bei diesem Angriff zeigt sich: In der Defensivabteilung stimmt die Abstimmung der St.Galler überhaupt nicht, die wie schon gegen Zürich zu leichtsinnig eine frühe Führung herschenken.

Danach entwickelt sich ein Schlagabtausch, hart geführt ist er, es gibt hörbare Nickligkeiten zwischen den Trainern, und den St.Galler Chancen für Guillemenot und Kwadwo Duah stehen jene von Luca Clemenza sowie Patrick Luan gegenüber. Das muntere Hin und Her macht einen geordneten Spielaufbau schwierig, zumal im FC St.Gallen die Gelbsperre von Jordi Quintillà so aussieht: Allzweckwaffe Basil Stillhart rückt für den Captain auf die Sechserposition, Tim Staubli erstmals in dieser Saison in die Startformation.

Ein Kampf mit allen Mitteln: Tim Staubli, der erstmals in dieser Saison von Anfang an spielt. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Und Boubacar Traorè, den Trainer Peter Zeidler hinten links bringt, hat nach einer halben Stunde viel Glück, nach einem dritten harten Foul nicht mit Gelbrot vom Platz zu müssen. Zeidler reagiert danach sofort, wechselt Traorè aus und bringt Euclides Cabral, und das sollte noch Auswirkungen haben. Doch zuerst ist Pause, durchatmen. Was wohl die zweite Halbzeit bringen mag?

Grgic trifft eigentlich viermal

Eine erste Chance für Sion, die Goalie Lawrence Ati Zigi vereitelt. Dann kann Duah alleine aufs Tor ziehen, Timothy Fayulu hält. Und so geht es eifrig weiter, bis ebendieser Cabral mit dem flinken Sittener David Wesley Mühe hat und ihm im Sechzehner in der 60.Minute von hinten in Beine wie Körper läuft. Grgic lässt sich vom Elfmeterpunkt nicht zweimal bitten. So gerät der FC St.Gallen in einer Partie in Rücklage, wie dies ihm im Prinzip nicht passieren darf. Doch weil der Gegner ihm im heimischen Stadion den Schneid abkauft, zeichnet sich das 1:2 irgendwie eben doch ab.

Anto Grgic, seines Zeichens dreifacher Torschütze. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Zeidler reagiert, macht einen Doppelwechsel und bringt Musah Nuhu, um vor allem jene Lufthoheit zurückzugewinnen, welche die Ostschweizer nie gehabt haben. Zeigerumdrehungen später kommt es noch schlimmer, Grgic trifft nach einem Eckball herrlich zum vermeintlichen 3:1. Doch für einmal ist der Videoschiedsrichter dem FC St.Gallen gut gesinnt, er moniert ein Foul an Lukas Görtler, und Platzschiedsrichter Adrien Jaccottet nimmt den Treffer ganz zurück. Es wird noch optimistischer aus St.Galler Sicht, weil nahezu im Gegenzug Léo Lacroix ein Eigentor fabriziert. Wahnsinn!

In der Schlussphase gehts drunter und drüber

Nun haben die St.Galler wieder Oberwasser. Sie suchen den Sieg, aber das tun auch die Walliser. In der Nachspielzeit, sie dauert fünf Minuten, bringt der eingewechselte Boris Babic den Ball scharf von der Seitenlinie – Duah fehlt die Knipserqualität und bringt den Ball völlig freistehend nicht im Tor unter. Was für eine Möglichkeit. Doch damit nicht genug. Sion will ebenfalls drei Punkte, Clemenza schiesst, Zigi hält, der eingewechselte Starstürmer Guillaume Hoarau ist auch noch da, köpfelt den Ball aufs verwaiste Tor, Cabral macht sich lang und rettet auf der Linie. Eckball.

Und dann kommt Grgic irgendwie dank der kollektiven Unachtsamkeit der Gäste doch noch zu seinen dritten Treffer, in der letzten Sekunde der Nachspielzeit. Die St.Galler sind am Boden zerstört, was für ein Schock. Zeidler hadert mit der Länge der Overtime, lamentiert laut beim vierten Offiziellen. Dort sollte er den Fehler nicht suchen.

Niedergeschlagen: Peter Zeidler Pascal Muller/Freshfocus

Am nächsten Mittwoch gehts für die St.Galler weiter auf ihrer Tour de Romandie, nach Genf, und drei Tage später müssen sie erneut im Tourbillon antraben. Sie werden diese Reisen im Wissen tun, nur noch eine Mittelfeldmannschaft zu sein.