FC St.Gallen Der FCSG ist in Topform, der FCSG nicht in Topform: Peter Zeidler, was heisst das eigentlich genau? Im Cup gegen Basel und jüngst gegen GC war es offensichtlich: Die Ostschweizer sind nicht in einem Topzustand – FCSG-Trainer Peter Zeidler erklärt, wie man dahin findet. Und sagt, was dafür unabdingbar ist. Christian Brägger Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Peter Zeidler kennt das Rezept. Claudio Thoma / freshfocus

Resultate beinhalten stets eine Wahrheit. Das gilt natürlich für den FC St.Gallen ebenfalls, wobei Trainer Peter Zeidler den Eindruck jüngst bestätigt hat, den man derzeit gewinnt: «Wir sind nicht in Topform. Wir müssen sie baldmöglichst finden, und das wird auch passieren.»

Die Frage mag trivial klingen, trotzdem: Was bedeutet es eigentlich, gerade im Fussball, in Topform zu sein? Die Antwort ist dann nicht mehr so trivial, weil einige Faktoren hineinspielen. Es geht um physische und psychische Komponenten. Um ein Grundgefühl, eines als Fussballer wie eines als Team – beide hängen im Endeffekt zusammen.

Zeidler sagt: «Mit regelmässigem, konstantem Training bringen sich Spieler körperlich in einen solch ­guten Zustand, dass sie einen hohen Rhythmus über die volle Distanz gehen können und den Automatismen bis zum Schlusspfiff vertrauen.» Das schliesst das richtige technisch-taktische Verhalten auf dem Platz mit ein.

Ohne regelmässiges Training können sich die meisten Akteure diese Facette der Form nicht erarbeiten, wobei es Ausnahmen gibt, Wettkampfspieler wie Xherdan Shaqiri zum Beispiel.

Über Erfolgserlebnisse

«Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten» ist ein Gedanke, den Zeidler immer wieder formuliert. Man holt es sich zuerst im Alltag und dann im Match. Es kommt mit kleinen Erfolgserlebnissen, nach denen man sich gut, ja stark fühlt, überzeugt von sich und den Dingen ist, die man da auf dem Platz tut. Diese Erfolgserlebnisse geben Selbstsicherheit und helfen, dass man nicht allem irgendwie hinterherrennen muss, was zu Zaudern und Frustration führt.

Dann steigert man die Belastung, schliesslich sein Niveau, passt sich dem neuen, höheren an, bleibt auch hier bis zum Ende präzise und hält das Tempo hoch. Sowieso: Der Glaube an sich und ans Team versetzt Berge. So sagt das Zeidler. Was der Coach aber nicht erwähnt nach der Trainingseinheit mit jenen St.Gallern, die am Sonntag beim 1:1 gegen die Grasshoppers wenige oder gar keine ­Minuten auf dem Kybunpark-Rasen gestanden haben: Die Körpersprache als eine Art Spielsprache beeinflusst nicht nur den Fussballer selbst, sondern hat Wirkung auf den Gegner.

Gewiss, wie viele Akteure in Form sind, entscheidet mit, ob eine Begegnung siegreich wird. Und natürlich gibt es Fussballer, die regelmässig trainieren und dennoch nicht performen. Dann ist es bisweilen eine Qualitätsfrage. Oder eben eine an­dere Komponente, die hineinspielt: Wie gut in Form das Team als Team ist und beispielsweise Formschwache (wie Latte Lath oder Geubbels) oder Überspielte (wie gerade Maglica und Stergiou) aufzufangen vermag.

Wettkampfglück eine Frage der Form

«Wir sind in einer Mannschaftssportart, man pusht sich gegenseitig, Positivität ist wichtig», sagt Zeidler. Mitspieler können sich gegenseitig helfen, Energien auffangen wie übertragen, dem Team Stabilität geben, Vertrauen finden und schaffen. Und im Idealfall sind die elf Spieler der Startformation im Topbereich, das Team und die einzelnen Mannschaftsteile als solches sind es ebenfalls und arbeiten perfekt zusammen. Dann entsteht ein Flow.

Christian Witzig (rechts) im Zweikampf mit Fabian Frei. Der St.Galler ist in Form, dank vieler Trainings. Claudio Thoma / freshfocus

Wie damals eine Zeit lang in der Saison 2019/20, die Stichworte: Ausstrahlung, Eingespieltsein, Instinkte wie Selbstverständnis, klar sein in den Aktionen, eine Identität durchziehen – das alles spielt in die Formdiskussion hinein. Auch das Wettkampfglück ist letztlich eine Frage der Form.

Beim FC St.Gallen ist die Lage derzeit so: Zu viele Profis (von Moos, Schneider, Sutter, Görtler, Akolo ...) konnten lange aus verschiedenen Gründen nicht voll trainieren. Christian Witzig ist davon ausgenommen – und bei ihm geht es gerade mehr darum: die Form zu halten. Ach, es wäre so einfach, und doch ist es so herrlich kompliziert. Also sagt Zeidler mit Blick auf die letzten 13 Ligaspiele: «Es geht erst jetzt so richtig los. Alles ist möglich.»

In Topform hätte St.Gallen gegen GC gewonnen. Vielleicht.

