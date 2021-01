FC St.Gallen Der FCSG besiegt Altach im Testspiel 2:0 – und verliert Muheim wohl für längere Zeit Die Hauptprobe für die Wiederaufnahme der Meisterschaft glückt dem FC St.Gallen mit dem 2:0 gegen Altach. Jordi Quintillà darf gleich dreimal einen Elfmeter schiessen, trifft aber nur einmal. Miro Muheim hingegen scheidet mit einer vermutet schweren Schulterverletzung aus – ein harter Schlag. Christian Brägger Aktualisiert 16.01.2021, 20.02 Uhr

Miro Muheim ist an der Schulter verletzt. Bild: Michel Canonica

Gründenmoos statt Kybunpark, schneefreier Kunst- statt schneebedeckter Naturrasen im zweiten und letzten Test vor Wiederaufnahme der Meisterschaft. Gegen Altach muss Trainer Peter Zeidler auf Vorkämpfer Lukas Görtler (Nackenprobleme) und Thody Élie Youan (Sprunggelenk) verzichten, zudem fehlt Leonidas Stergiou wegen einer Entzündung am Fuss – und Florian Kamberi reicht es nicht einmal ins Aufgebot. Bei den Gästen fällt derweil der Ex-St.Galler Alain Wiss wegen Oberschenkelproblemen schon länger aus.

Trotz Minustemperaturen entwickelt sich eine intensive Partie. Altach, in Österreich auf Rang elf der ersten Bundesliga platziert, ist grundsätzlich ein ebenbürtiger Gegner, wenngleich die Ostschweizer das Tempo bestimmen, unterstützt von etwa 40 Fans hinter der Absperrung. In der 26. Minute wird Jérémy Guillemenot im Sechzehner gefoult und Jordi Quintillà bringt die St.Galler mit dem zweiten Versuch vom Elfmeterpunkt in Führung, nachdem er im ersten gescheitert ist; Goalie Martin Kobras im Altacher Tor hat sich bei seiner Parade zu früh von der Linie bewegt.

In der Folge tauchen die Gäste mehrmals gefährlich vor dem St.Galler Tor auf, Manfred Fischer und Emanuel Schreiner scheitern jedoch am stark agierenden Lawrence Ati Zigi. Auf St.Galler Seite vergibt Kwadwo Duah die besten Chancen.

Muheim muss dem Vernehmen nach operiert werden

Kurz vor der Pause kommt es zum Horrormoment schlechthin: Miro Muheim bleibt nach einem Zweikampf mit Manuel Thurnwald am Boden liegen, schreit vor Schmerzen. Der Verteidiger muss mit einer Verletzung an der rechten Schulter ausgewechselt werden. Die Röntgenaufnahmen im Spital schaffen erste Klarheit, zu weiteren Abklärungen geht Muheim am Samstagabend und am Sonntag zudem in die Berit-Klinik, von Klubseite gibt es keine Infos.

Es ist jedoch zu hören, dass der Spieler operiert werde muss und etwa drei Monate ausfällt. Damit würden dem FC St.Gallen langsam die Aussenverteidiger ausgehen nach Vincent Rüflis Weggang zu Stade Lausanne-Ouchy. Womit Euclides Cabral, den die Grasshoppers als definitiven Weggang und als Zugang zu St.Gallen bekanntgaben am Freitag, vielleicht doch nochmals interessant wäre. Auch wenn die Ostschweizer in der Folge vehement dementierten und sagten, es sei eine Falschmeldung der Grasshoppers und der Aussenverteidiger werde nicht für sie spielen.

Jordi Quintillà im Kopfballduell mit den Altachern. Bild: Michel Canonica

Ribeiros sehenswertes 2:0

Zum Auftakt der zweiten Halbzeit werden Boris Babić, Salifou Diarrassouba und Yannis Letard eingwechselt. Die ebenfalls auf mehreren Positionen veränderten Altacher kommen nun immer besser ins Spiel, beinahe gelingt den Vorarlbergern den Ausgleich. In der 52. Minute setzt der freistehende Fischer einen Kopfball nur knapp neben den Pfosten. Wenig später, in der 55. Minute, wird St.Gallen nach einem Foul an Diarrassouba erneut ein Penalty zugesprochen: Wiederum tritt Quintillà an, wiederum vergibt er im ersten Anlauf – diesmal bleibt eine zweite Chance aus.

Entgegen dem Spielverlauf gelingt dem FC St.Gallen in der 69. Minute nach einer schnellen, wunderbaren Ballstafette über vier Stationen das 2:0 durch André Ribeiro. Weil Zigi gegen Ende der Partie nochmals mirakulös pariert, gewinnen die St.Galler nach dem 4:1 gegen Wil auch den zweiten und letzten Test der Winterpause. Eine lupenreine Bilanz, die allerdings von der Diagnose um Muheims Schulter getrübt zu werden droht.



St.Gallens Trainer Peter Zeidler sagt:

«Wir haben phasenweise gut gespielt, und mit den Leistungen einzelner Spieler bin ich zufrieden. Aber der Gegner hatte vier hundertprozentige Chancen. Wir müssen nicht in jedem Spiel beweisen, dass wir mit Zigi einen starken Goalie haben.»

St.Gallen – Altach 2:0 (1:0)

Kunstrasen Gründenmoos – 0 Zuschauer – Sr. Gianforte.

Tore: 26. Quintillà 1:0 (Foulpenalty). 69. Ribeiro 2:0.

St.Gallen: Zigi; Kräuchi, Nuhu (46. Letard), Fazliji (77. Nuhu), Muheim (38. Traorè); Staubli (46. Diarrassouba), Quintillà, Ruiz (70. Ajeti); Stillhart(60. Ribeiro) ; Guillemenot (46. Babic), Duah (70. Campos).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Görtler (Nacken), Stergiou (Entzündung), Alves, Youan (Sprunggelenk), Kamberi, Gonzalez, Lüchinger und Solimando (alle nicht im Aufgebot). Muheim in der ersten Halbzeit mit Schulterverletzung ausgeschieden. Quintillà verschiesst Foulpenalty in der 26.Minute, der aber wiederholt werden muss. Quintillà verschiesst Foulpenalty in der 55.Minute.