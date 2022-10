FCSG-Niederlage in Winterthur: Die Talfahrt nimmt kein Ende

FC St.Gallen «Das wird ein hartes Stück Arbeit»: Wann findet die Talfahrt des FC St.Gallen ein Ende? Das 0:1 in Winterthur zeigt vor allem eines: St.Gallen hat an Selbstverständnis und Ausstrahlung eingebüsst. Captain Lukas Görtler sagt: «Winterthur hat das gezeigt, was wir vermissen liessen: Entschlossenheit.» Ralf Streule, Winterthur Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Die Niederlage ist besiegelt: Jordi Quintilla und Matej Maglica können es nach dem Schlusspfiff nicht fassen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Wer auch immer für die Musik im Winterthurer Stadion Schützenwiese verantwortlich ist: Sie oder er hat einen vielseitigen Geschmack. Schwere Rocksongs, lüpfiger Ska, und dazwischen Louis Armstrongs «It’s a Wonderful World». Das alles scheint den Abend des FC Winterthur vorwegzunehmen. Hinten wird schwer Zement angerührt, vorne wird lüpfig gekontert, und am Schluss genüsslich das Leben gefeiert. Der Song nach dem Abpfiff scheint dann eher dem FC St.Gallen gewidmet. «Always Look on the Bright Side of Life», säuselt es durchs Stadion, jenes zynisch vorgetragene Lied von Monty Python also, das für Optimismus plädiert, auch wenn man am Abgrund steht.

Die Schützenwiese vor der Partie: Die Winterthurer schwören sich aufs Spiel ein. Claudio Thoma / freshfocus

Nein, am Abgrund stehen die St.Galler nicht, von einer Krise und einer gehörigen Talfahrt aber kann man nach sieben Spielen ohne Sieg und nur drei Punkten getrost reden. Erst einen guten Monat ist es her, da fühlte sich das Team nahe bei Leader YB, inzwischen ist es im dichten, Mittelfeld angekommen. Was gibt es da positiv zu sehen?

Kein übergeordnetes Problem?

Trainer Peter Zeidler plädierte nach dem Spiel immerhin dafür, jedes der sieben Spiele einzeln zu betrachten und nicht von einem übergeordneten Problem zu reden. Tatsächlich war St.Gallen zuletzt stets nahe an besseren Resultaten gewesen. In Winterthur aber schien sich das Team etwas vom Selbstverständnis verabschiedet zu haben, das es zuletzt auszeichnete. Nicht viel Positives sah Captain Lukas Görtler. «Winterthur hat das gezeigt, was wir vermissen liessen: Entschlossenheit. Wenn das nicht 100-prozentig passt, verlieren wir halt auch so ein Spiel.» Und er erinnerte sich:

«Wenn wir im Flow sind, schaffen wir es, viele Chancen zu kreieren. Derzeit gelingt uns das zu wenig.»

Lukas Goertler im Zweikampf mit Granit Lekaj. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nun war das nicht etwa ein desaströser Auftritt in Winterthur, aber es war eine Niederlage, die am Ende verdient wirkte. Trotz Schussverhätnis von 16:10 aus Sicht der St.Galler. Und trotz 60 Prozent Ballbesitz. Winterthur kam über die Zweikampfstärke besser ins Spiel, wirkte bissiger und erzwang sich so schon früh Torchancen. Wie jene, die zum 0:1 führte. Leonidas Stergiou schien einen hohen Ball bereits auf sicher zu haben, spielte dann aber einen zu kurzen Befreiungsschlag, den der auffällige Winterthurer Flügelspieler Nishan Burkart abfing und schliesslich stark in die linke Ecke drosch.

Nishan Burkhart trifft zum 1:0 für Winterthur. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

«Nach dem 0:1 waren wir etwas geschockt», sagte Zeidler hinterher. Er vermisste das Tempo nach vorne, sah diesbezüglich nach der Pause einige Fortschritte. Mit den wenigen Chancen, welche die massierte Winterthurer Defensive zuliess, wussten die St.Galler nichts anzufangen. Jérémy Guillemenot scheiterte kurz nach der Pause alleine vor Timothy Fayulu, Chadrac Akolo vergab zwei weitere Möglichkeiten. Und so blieb am Ende für Zeidler vor allem Frust. Die gelb-rote Karte gegen Isaac Schmidt zehn Minuten vor Schluss sah er als zu hartes Verdikt. Schmidt war im Strafraum gefallen, obschon er nicht berührt worden war. Eine Schwalbe, wie sie öfters mit gelb bestraft wird. «Verloren haben wir nicht wegen dieser Szene, es ist nur ein Teil der Erklärung, warum wir danach nicht mehr grösseren Druck aufbauen konnten», sagte Zeidler.

Die letzte halbe Stunde verbrachte Winterthur damit, den dünnen Vorsprung zu verwalten. Immer wieder erzwangen die Zürcher Spielunterbrüche. Was Görtler hinterher als «Kasperletheater» bezeichnete, aber eben auch als Zeichen jenes unbedingten Willens zum Sieg interpretierte, der den St.Gallern gefehlt habe.

Wer macht den Mann hinter der Spitze?

«The bright side», die positiven Seiten, könnte man immerhin mit dem Blick auf die Tabelle vorfinden. Noch immer stehen die St.Galler auf Platz fünf, sechs Punkte hinter Platz zwei. Görtler sagt:

«Jeder muss für sich selbstkritisch die Lehren ziehen. Den Kopf in den Sand stecken werden wir nicht. Ein, zwei Siege, und wir sind wieder voll dabei. Aber das ist ein hartes Stück Arbeit.»

Winterthur auf der anderen Seite steht mit 13 Punkten aus sieben Spielen nur noch drei Punkte hinter St.Gallen. Begründen lässt sich diese gegenläufige Entwicklung der beiden Teams auch ganz einfach mit personellen und taktischen Dingen. Der FC Winterthur setzt seit dem 0:6 gegen Luzern wieder auf die Tugenden, die zum Aufstieg geführt hatten – und auf die Innenverteidigung mit Roy Gelmi. Seit der 27 -Jährige aus dem St.Galler Nachwuchs wieder verteidigt, hat der Winterthurer Höhenflug begonnen. Bei den St.Gallern hingegen scheint das Verletzungspech mehr ins Arge gebracht zu haben als ohnehin befürchtet. Zwar kam Emmanuel Latte Lath trotz Schulterverletzung zum Einsatz – und tat dies sogar stark. Doch die Klasse von Moos’ fehlt. Und wie schwer der Ausfall von Fabian Schubert wiegt, wurde gestern Abend ebenfalls ein weiteres Mal klar. Spielt der FC St.Gallen mit Raute im Mittelfeld, ist die hängende Spitze eine sehr wesentliche Position. Auch Ricardo Alves, der sich gestern daran versuchte, kommt nicht auf jene Sicherheit und Ausstrahlung, die Schubert entwickelt hatte.

