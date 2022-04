FCSG: Vor dem Heimspiel gegen Basel herrscht Euphorie

FC St.Gallen Das FCSG-Heimspiel gegen Basel ist schon zwei Tage vor der Partie beinahe ausverkauft – Duah und Schmidt sind wieder einsatzbereit St.Gallen – Basel: Am Sonntag treffen im Kybunpark das beste und das drittbeste Team dieser Rückrunde aufeinander. Die Ausgangslage verspricht einiges und das Interesse an dieser Partie ist dementsprechend gross. Es sind nur noch einige wenige Tickets verfügbar. Am Spieltag bleiben die Kassen geschlossen. Patricia Loher 08.04.2022, 15.39 Uhr

St.Gallens bester Torschütze Kwadwo Duah ist gegen Basel wieder einsatzbereit. Martin Meienberger/Freshfocus

Der FC St.Gallen hat seine eindrückliche Aufholjagd am vergangenen Samstag mit einem 3:0-Erfolg in Sitten fortgesetzt. In Meisterschaft und Cup ist die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler unterdessen seit elf Partien unbesiegt – und damit in diesem Jahr so erfolgreich wie kein anderes Team aus der höchsten Schweizer Liga.

Zeidler will die Ziele nicht nach oben korrigieren

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Young Boys und Lugano auf den Plätzen drei und vier sind nur noch um sechs Punkte besser klassiert. Doch trotz des beeindruckenden Laufs mag Trainer Zeidler die Ziele in Bezug auf die Tabelle oder einen Platz im Europacup nicht nach oben korrigieren. Er sagt:

«Der Ligaerhalt ist geschafft. Neue Ziele gibt es nicht.»

Vielleicht behält der Deutsche seinen Plan in diesen Tagen der Euphorie einfach bewusst für sich. Denn Zeidler sagt auch: «Das Interessante an dieser Mannschaft ist, dass sie noch besser werden kann.»

Und was für ihn und den Klub natürlich auch zählt: Im Cup-Halbfinal beim Challenge-League-Team Yverdon am Donnerstag nach Ostern in Bestform zu sein. Nach dem Spiel gegen Basel und vor der Cuppartie gastiert St.Gallen am Ostermontag noch in Luzern.

Obwohl sein Team in Sitten einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte, hat Zeidler in «einzelnen Phasen des Spiels» doch auch festgestellt, dass in Bezug auf «Präzision, Geschwindigkeit und Konzentration» noch Luft nach oben vorhanden ist.

St.Gallens Trainer sagt, gegen Basel müssten sie sich weiter steigern, um erfolgreich zu sein.

Duah und Schmidt sind wieder einsatzbereit

Dem Trainer stehen die zuletzt verletzt gewesenen Isaac Schmidt und Kwadwo Duah wieder zur Verfügung. Abwesend sind die verletzten Leonhard Münst und Christian Witzig, sowie die rekonvaleszenten Michael Kempter und Nicolas Lüchinger.

Dem FC Basel fehlen die gesperrten Pajtim Kasami und Andy Pelmard, krank ist Adam Szalai. Zuletzt trennten sich der frühere Serienmeister und der aktuelle Champion Young Boys mit 2:2.

Volle Ränge im Kybunpark: St.Gallens Anhängerinnen und Anhänger goutieren die guten Leistungen ihrer Mannschaft. Michel Canonica

Überdurchschnittliche Zuschauerzahlen

Der FC St.Gallen hat Euphorie entfacht und verzeichnete in den vergangenen drei Heimpartien einen überdurchschnittlichen Publikumsaufmarsch: 18’861 kamen zum Spiel gegen die Grasshoppers, die Partie war ausverkauft. 15’605 waren es gegen Sion und 17’848 gegen Luzern. Der Trend setzt sich nun fort: Schon am Freitagmittag waren für das Spiel gegen Basel nur noch einige wenige Tickets erhältlich. Die Kassen bleiben am Sonntag geschlossen. Die Partie wird ausverkauft sein.

«Wir haben zu unserem Publikum eine tolle Beziehung aufgebaut», sagt Zeidler. «Es freut uns, dass wir gemeinsam eine so gute Atmosphäre entwickelt haben.»

Mögliche FCSG-Formation Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Görtler, Ruiz; Von Moos, Duah, Guillemenot.