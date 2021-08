FC ST.GALLEN «Einseitige Berichterstattung»: FCSG-Präsident Hüppi zum mutmasslichen Rassismusvorfall – Untersuchung dürfte sich hinziehen Gegen Sion verspielen die Ostschweizer erneut zwei Punkte. Doch zu reden gibt ein möglicher Rassismusvorfall. Am Montag eröffnet die Disziplinarkommission der Liga ein Verfahren. FCSG-Präsident Matthias Hüppi betont, dass die St.Galler Fankurve nicht rassistisch sei. Christian Brägger 22.08.2021, 21.09 Uhr

St.Gallens Nicolas Lüchinger (links) und Sions Serey Dié versuchen, Sion-Torhüter Timothy Fayulu zu beruhigen.

Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Sport in den Hintergrund rückt. Stattdessen nach einem Fussballspiel der Fokus auf gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und damit weit emotionaleren Themen liegt. Es suggeriert, dass etwas passiert sein muss. Etwas von grosser, womöglich wuchtiger Bedeutung.

Das 1:1 im Kybunpark zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Sion ist genau ein solches Ereignis. Es wird von der Anschuldigung der Gäste überschattet, dass ihr Goalie Fayulu von Vereinzelten der Fankurve, dem nach eineinhalb Jahren pandemie- und auflagenbedingter Pause zurückgekehrten Espenblock, rassistisch beleidigt worden sei. Dies bestätigten der völlig aufgebrachte Serey Dié und Stojilkovic, später auch Präsident Constantin. Im Nachgang der Partie kam es deshalb auf dem Rasen zu wüsten Szenen zwischen Akteuren und Funktionären. Und selbst wenn man sich wunderte, wer sich da so auf dem Rasen tummeln darf, hinterliessen beide Parteien keine gute Figur und kamen ihrer Vorbildfunktion niemals nach, wie Zeidler später sagte.

Wobei sich der Trainer der St.Galler auch an der eigenen Nase nahm, weil er mit seinen Worten, der emotionale Cavaré solle sich nochmals «seines Attentats an Muheim in der vergangenen Saison erinnern», die Gäste ebenfalls provozierte. Allen voran den Sohn des Präsidenten Constantin, der Sportchef ist.



Trotzdem: Eine Vorverurteilung der Fankurve darf nicht passieren, weil bis dato die Fernsehbilder oder neutrale Fotografen, die sich hinter Fayulus Tor befanden, nichts Entsprechendes zeigten oder wahrnahmen.

Die Disziplinarkommission untersucht den Vorfall

Philippe Guggisberg, Mediensprecher der Swiss Football League

Natürlich kommt es nun zu einer Untersuchung, wie Philippe Guggisberg bestätigt, der Mediensprecher der Swiss Football League: «Am Montag eröffnet die Disziplinarkommission der Liga ein Verfahren. Sie verschafft sich ein Bild und untersucht mittels Videoaufnahmen oder Befragung, ob es tatsächlich zum Rassismusvorfall gekommen ist. Das könnte seine Zeit dauern.» Das Strafmass würde zwischen Verweis und Lizenzentzug liegen, welcher selbstredend utopisch ist. Ebenfalls ist es möglich, dass das Verfahren mangels stichhaltiger Beweise eingestellt wird.

Vorerst gilt die Unschuldsvermutung, auch wenn gerade der FC St.Gallen bereits zum dritten Mal innert knapp zwei Jahren in eine Rassismus-Anschuldigung verstrickt ist. 2019 soll der damalige St.Galler Kchouk bei einem Test gegen Bochum einen dunkelhäutigen Gegenspieler beleidigt haben – bewiesen wurde der Vorwurf nie. 2020 beschimpfte im Kybunpark vor damals 1000 Zuschauern tatsächlich ein FCSG-Fan den FCZ-Stürmer Tosin auf üble Weise, der Fehlbare wurde trotz intensiver Bemühungen von Vereinsseite nicht gefunden, natürlich gab es eine Busse, sie kostete den Klub 5000 Franken. Deshalb würden die Ostschweizer aktuell wohl als Wiederholungstäter gelten.

Matthias Hüppi, Präsident FC St.Gallen

Für gewisse Medien ist der «Fayulu-Fall» ein gefundenes Fressen, der FC St.Gallen hat die Hoheit über das Thema längst verloren. Präsident Hüppi sagte am Sonntagnachmittag: «Die Berichterstattung ist bis anhin sehr einseitig. Wie auch immer – unsere Haltung ist bekannt: Jede Art von Diskriminierung und unsportlichen Aktionen gegenüber Schiedsrichtern und Spielern tolerieren wir in keiner Weise. Diese Werte leben wir, allein unsere Mannschaft ist das beste Beispiel.» Hüppi betonte abermals, dass die Fankurve niemals rassistisch sei.

«Aber traurig ist es schon, dass wir diese Diskussion überhaupt führen müssen.»

Auf der anderen Seite forderten Constantin und Co schnell einmal harte Sanktionen gegen den FC St.Gallen, während Vizepräsident Fernandes einen Tweet für den Kampf gegen Rassismus absetzte.

Die Linien sind jedenfalls gezeichnet. Dort der FC Sion, der auf der Klaviatur der Emotionen spielt und vielleicht dieses Ventil ja braucht, um ein Wirgefühl entstehen zu lassen. Hier der FC St.Gallen, der zuerst einmal die Untersuchungen unterstützt und mittels Medienmitteilung seine Haltung untermauert. Das Bemerkenswerte ist, dass sich der Klub dabei beim Sittener Goalie, der zuerst selbst provoziert und später in der Kabine geweint haben soll, entschuldigte. Ein Schuldeingeständnis?

Vier Punkte mehr, vier Punkte weniger

Dabei hätte es durchaus Sportliches zu berichten gegeben von einer Partie, die sich langsam zur speziellen Affiche entwickelt. Das hat mit früheren Begegnungen (Cavaré) zu tun, vor allem aber mit Zeidlers Vergangenheit im Wallis. Jedenfalls schafften es die Ostschweizer am Samstag wieder nicht, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und Lüchingers Torpremiere in der Super League erzielten die Gäste in der Schlussminute dank Hoarau den Ausgleich. Das war möglich, weil die St.Galler mit ihren Chancen nach dem 1:0 zu nonchalant umgingen, allen voran Duah. Die verlorenen zwei Punkte nervten, und mit dem Last-Minute-Ausgleich des FC Luzern vor drei Wochen fehlen nun bereits vier Zähler auf dem Konto. Das verursacht Frust und liess Zeidler vermutlich erst zu den Worten in Richtung Cavaré hinreissen. Vor allem aber zieht dieser Fakt die Qualitätsfrage nach sich.

Selbst wenn nur das grosse Bild zählt, Lüchingers Tor war für das kleine eine schöne Note. Eine andere, dass der Vaduzer Schmied noch kommen könnte.