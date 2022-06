FC St.Gallen An der Côte d’Azur schnuppern die Espen Europacup-Luft, verpassen den wartenden Favre aber hauchdünn – dafür trifft Zeidler auf einen alten Bekannten Der FC St.Gallen weilt in Nizza und testet am Mittwoch gegen die starke AS Monaco. Alle Akteure sind an Bord, auch die Nationalspieler. Neuzugang Guindo darf wohl noch nicht auflaufen. Und Neuzugang Axel Rouquette ist für die U21 vorgesehen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Die «Espen» sind nun im Fürstentum Monaco «on Tour». Bild: Freshfocus

Ein Trainingslager absolviert der FC St.Gallen in der Vorbereitung nicht. Wobei «Espen on Tour» diesen Anstrich hatte. Wie nun der Trip nach Nizza, der aber noch mehr einem Auftritt im Europacup ähnelt. Und auch wenn die Sonne an der Côte d’Azur erst am Mittwoch lacht, tun dies die St.Galler Gemüter längst. Partien mit internationalem Flair, und finden sie bloss zu Testzwecken statt wie am Mittwoch ab 18 Uhr gegen die AS Monaco, freuen Spieler wie Coach Peter Zeidler immer.

Der FC St.Gallen flog am frühen Montagabend von Zürich nach Nizza und bezog dort sein Quartier im Servotel Saint-Vincent, wo jeweils auch die Teams aus dem Ausland logieren, wenn sie im Europacup auf Nizza treffen. Die Ostschweizer taten dies in Vollbesetzung mit 23 Feldspielern und drei Goalies, bedeutet: Lawrence Ati Zigi, Leonidas Stergiou und Betim Fazliji sind zurück im Betrieb nach ihren Aufenthalten mit den Nationalauswahlen und den verlängerten Ferien.

Guindo dabei, aber nicht spielberechtigt

In Frankreich dabei sind neben U21-Spielern ebenfalls Neuzugang Daouda Guindo und der sich im Aufbau befindende Leonhard Münst. Wobei Guindo, der erst von einem Sichtungslehrgang mit dem Nationalteam Malis zurückgekehrt ist, gegen Monaco wohl keine Spielberechtigung hat wegen fehlender Aufenthaltsbewilligung. Die ist aber Formsache.

Noch nicht unter Zeidler trainiert haben Emmanuel Latte Lath – sein Transfer ist nicht offizialisiert, dürfte es aber bald sein – wie Axel Rouquette: Der 19-Jährige wurde von der U19 des RC Lens ohnehin für die U21 des FC St.Gallen verpflichtet.

Favre hatte noch gewartet

Im Hotel logierte auch der neue Nizza-Trainer Lucien Favre, und fast wäre es zur Begegnung gekommen. Der Romand habe noch extra auf die St.Galler Gäste gewartet, sei dann aber nach dem ersten Training mit seiner neuen Equipe umgezogen. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Denn die Ostschweizer bleiben bis Donnerstag am Mittelmeer, und am Dienstagnachmittag trainierten sie auf dem Gelände «La Turbie» der AS Monaco; «Topbedingungen sind das hier», sagt Zeidler.

Bleibt die Frage, wie es überhaupt zu diesem Testspiel kommt. Auf dem dritten Platz beendete die AS Monaco die vergangene Ligue-1-Saison und bestreitet nun früh die Qualifikationsspiele zur Champions League, es ist der Sehnsuchtsort für das Team aus dem Fürstentum. Was Wunder mit Blick auf die Kaderliste: Aurélien Tchouameni ist zwar zu Real Madrid gewechselt, doch Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Benoît Badiashile, Alexander Nübel oder Neuzugang Takumi Minamino aus Liverpool, den Zeidler vor Jahren bei RB Salzburg trainierte, sind nur einige von vielen klangvollen Namen.

Monaco und St.Gallen teilen die Kosten

Die Monegassen mit dem relativ neuen Trainer Philippe Clement – der Belgier folgte auf Niko Kovac – wollen früh in Topform sein und gegen einen starken Schweizer Gegner testen, wie Zeidler sagt. Weil Monaco im möglichen Playoff für die Königsklasse vielleicht mit einem Schweizer Team rechnet.

Finanziell ist das alles ebenfalls machbar für die St.Galler, die Kosten werden geteilt. Und sie atmen Luft im Europacup – er ist ihr Sehnsuchtsort.

