Alessio Besio, der neue Ostschweizer Fussballer des Jahres

FC St.Gallen Alessio Besio: Das ist der neue Ostschweizer Fussballer des Jahres 17-jährig, Maturand, stürmendes Eigengewächs des FC St.Gallen. Wie tickt Alessio Besio, was treibt ihn an, wer ist sein Vorbild? Die Sportler-Gene jedenfalls wurden ihm schon einmal in die Wiege gelegt. Christian Brägger Jetzt kommentieren 26.11.2021, 18.00 Uhr

Alessio Besio: Die junge St.Galler Sturmhoffnung folgt auf Leonidas Stergiou als Awardträger. Bild: Freshfocus

Am Anfang waren diese Sätze: «Zuerst einmal ist er ein Talent. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Sehr behutsam.» Das war vor Monaten. Damals liess Peter Zeidler teilhaben an Gedanken über einen neuen Schützling im Trainingsbetrieb des FC St.Gallen: Alessio Besio.

Vorsichtig sind sie im Verein geblieben, doch ganz so einfach ist es nicht, stets das Richtige und vor allem nicht das Falsche zu tun, ganz grundsätzlich mit einem Spieler, vor allem bei diesem Etikett: Ein Talent. Früh besser als andere Fussball zu spielen, das wurde schon über diverse Jugendliche gesagt, manchmal wurde daraus mehr Last und weniger Lust, der Spieler verlor sich und der Fussball ihn. Aber mit Besio soll es unbedingt gut kommen, mit ihm, dem Eigenen. 17 Jahre jung.

Dazu ist Besio noch Stürmer, kein Verteidiger, wie man sie in St.Gallen immer mal wieder herausbringt. Das lässt das Hoffen und Bangen noch grösser werden, in Angreifer projiziert nicht nur der Fan mehr, zu weltumfassend sind die Beispiele. Sind sie gut, wirklich gut, sind sie Juwelen. Und heute ist Besio frischgekürter Ostschweizer Fussballer des Jahres, das ist mehr als ein Leistungsausweis. Er sagt:

«Es ist eine Geschichte über zehn Jahre mit vielen Trainern, Mitspielern und Menschen, Hochs und Tiefs – alles hat mich zu dem gemacht, was und wer ich jetzt bin.»

Die Eltern waren schon Topsportler

Man kommt nicht drumherum, selbst wenn schon oft bemüht: Dem Buben – wie dem jüngeren Bruder Diego – sind die Gene und Begeisterung für den Sport im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt. Die Mutter Sandra war Spitzenhandballerin in der Schweiz bei Brühl wie St.Otmar und für das Nationalteam, der Vater Claudio als Offensiver einige Jahre lang selbst aktiv im FC St.Gallen und für den FC Wil. Aus der spanischen-italienischen Mischung ist mit Alessio nun der Nachkomme da, der fast nur den Ball im Kopf und noch lieber am Fuss hat.

Die Eltern nehmen für den krankheitsbedingt abwesenden Sohn den Award entgegen. Bild: Michel Canonica

Im beschaulichen Arnegg, wo die Besios wohnen, ist es gar nicht so einfach, den Fokus trotz aller Bescheidenheit und Bodenständigkeit zu behalten. Und geduldig zu bleiben, wenn das nicht eine Stärke ist. Denn ganz nebenbei macht Alessio in der Kantonsschule Burggraben die Matura. Schwerpunkt Physik und Mathematik. Noten genügend bis gut – die schwierigen Fächer leiden ein wenig. Vater Claudio, heute Sekundarlehrer für Mathematik und Naturwissenschaften, sagt: «Für de Alessio isches scho mengisch e huere secklete.»

Es gab im Sommer schon die Idee, auf eine private Mittelschule zu wechseln und damit freier für den künftigen Beruf des Fussballprofis zu sein. Aber Matura bleibt Matura, ihr Ende im nächsten Sommer absehbar.

Schwieriger Spagat, riesengrosse Belastung

Der Spagat ist manchmal schwierig und die Belastung riesengross, die Schule kein Sportgymnasium wie in Davos. Wenn Besio 15 Stunden Unterricht verpasst, nachdem die Mutter den Lehrern den Wochenplan durchgegeben hat, muss der Bub zu Hause am Abend alles nachholen. Er sagt:

«Ich bin einmal in der Videoanalyse kurz eingenickt, weil es bei mir wieder mal spät geworden war wegen dem Lernen. Zum Glück hat dies Boris Babic bemerkt und mich schnell aufgeweckt.»

Wenn Alessio unter der Woche nach einem Auswärtsspiel im Cup gegen Chiasso morgens um halb vier nach Hause kommt, ist trotzdem um 6.15 Uhr Tagwache; die Schule ruft, während die Mitspieler regenerieren.

Der Vater mit dem Sohn. Bild: PD

Und wenn er einmal ein Training auslassen muss, fuchst ihn das. Der Fussballer, hat er Lunte gerochen, will immer mehr. Aber häufigere Absenzen mag es in der Schule nicht vertragen, wegen der Belastungssteuerung müssen die Nachwuchsauswahlen warten. Natürlich würde der SFV sein Talent gerne intensiver begleiten, ausbilden, unterstützen.

Damit es ja nicht verloren geht. Pierluigi Tami, Direktor der Nationalteams, sagt: «Alessio spielt mit 17 Jahren in der Super League, er hat Persönlichkeit, Willen, Qualitäten. Er kann die höchste Stufe erreichen und muss dafür weiter Vollgas trainieren. Am Schluss braucht er auch Glück.»

Besios Weg hätte niemand vorausgesagt

Besios Weg hätte vor wenigen Jahren kaum jemand prognostiziert, zum Abschluss der Vorsaison in Genf traf er beim Debüt sogleich. Danach kam er in jedem Ligaspiel 2021/22 zum Einsatz, was den Druck, den er sich selber macht, wie die Lust erhöhte. Der BVB- und Ronaldo-Fan musste und muss lernen, Emotionen zu verarbeiten. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, er hätte sich hinter einem Sturmduo einreihen können, um nach und nach zu mehr Spielzeit zu kommen und einen Stammplatz anzupeilen.

Claudio Besio spielte Anfang der 1990er Jahre für den FCSG. Bild: Tagblatt

Als Neunjähriger stiess Alessio zum FC St.Gallen. Nach einer veritablen Berg- und Talfahrt in der Pubertät, mit Verletzungen und grossen Wachstumsschüben, wurde er tatsächlich ein Profiteur der Pandemie, in welcher der Schulbetrieb teilweise entschleunigte und er selbst beschleunigte. Besio legte zu, als Mitspieler abbauten oder zumindest stagnierten.

Noch zu Beginn der U16 war er körperlich eine Randerscheinung und spielerisch in der Nebenrolle, dann begann die Verwandlung. Ein halbes Jahr im Herbst 2020 in der U18, noch ein halbes im Frühling 2021 in der U21 – Wumms, Mitglied der ersten Mannschaft. Der Vater sagt: «Der berufliche Weg war eigentlich anders ausgerichtet. Aber Spitzensport ist kein Wunschkonzert, man kann nicht sagen, man werde dann in zwei Jahren Profi. Wir waren andauernd im Reaktionsmodus. Und plötzlich spielt der eigene Bub im Kybunpark.»

Alessio Besio im Testspiel in diesem Frühjahr gegen Basel. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Ein kleines Formtief, das kaum verwundert

Zuletzt geriet der Pendler zwischen den Welten, was Wunder, in ein kleines Formtief. Alessio erfährt gerade, dass die Leichtigkeit des Seins im Fussball etwas verloren gehen kann, bleibt aber zuversichtlich:

«Spielerisch habe ich nicht nachgelassen, natürlich möchte ich so schnell wie möglich wieder Assists oder Tore machen.»

Diese Saison wird ohnehin nicht die massgebende sein. Eine Coronaerkrankung wie jetzt, die ihn gegen Sitten ausser Gefecht setzt, darf kein Hindernis sein für einen mit 34 km/h Höchstgeschwindigkeit, gutem Schuss, Robustheit und feiner Technik. Die Hoffnung lebt – und in den Winterferien geht’s nach Gran Canaria.

