Fast gewonnen, fast verloren: Der FC St. Gallen verlässt das Stade de Genève mit einem weinenden und einem lachenden Auge St.Gallen und Servette liefern sich ein spektakuläres 2:2. Das Resultat entspricht dem Gezeigten. Der St. Galler Ärger darüber, zweimal eine Führung verspielt zu haben weicht schnell der Freude über einen Aufwärtstrend. Ralf Streule aus Genf 11.02.2021, 05.00 Uhr

Ein umkämpftes Spiel in Genf: Servettes Torhüter Jérémy Frick kommt vor St.Gallens Musah Nuhu an den Ball. Bild: Martial Trezzini/Keystone (Genf, 10. Februar 2021)

Lukas Görtler hält sich nach dem Schlusspfiff die Hände vor das Gesicht, bleibt so sekundenlang regungslos stehen. Seine Grosschance in der Nachspielzeit muss der Deutsche zuerst verdauen. Lattenkopfball in der 93. Minute! Er macht sich in Richtung Kabine auf, lässt Gratulationen zum Punktgewinn und Schulterklopfer mürrisch geschehen. Ein 2:2? Eine Enttäuschung für ihn, keine Frage.

Etwas heller sieht die Welt eine Viertelstunde später aus, zumindest bei Trainer Peter Zeidler. Die improvisierte Pressekonferenz nach dem Spiel muss er gleich selber leiten, und er tut dies in bester Laune. Als er die Journalisten, die mit Hand aufheben eine Frage ankündigen, mit Namen aufruft, bringt er sich selber zum Lachen. «Das ist ja wie in der Schul», sagt der Schwabe. Und gibt gerne Auskunft. Er sei zufrieden mit diesem Punkt, auch wenn es im Spiel seines Teams noch vieles zu verbessern gebe. Nach einer Serie mit drei Niederlagen sei es psychologisch wichtig gewesen, den einen Zähler mitzunehmen – gerade nach der Partie in Sitten vor Wochenfrist, als aus einem ähnlichen Spielverlauf eine späte Niederlage resultierte.

Görtler forderte seine Mitspieler auf: «Spielt ein verrücktes Spiel!»

Zeidler kommt in seiner «Schulstunde» im Medienraum auch auf Görtler zu sprechen: Er sei es gewesen, der seine Mitspieler vor der Partie aufgefordert habe, ein «verrücktes Spiel» abzuliefern. Sie befolgten seinen Rat. Es war eine Partie, die Zuschauer verdient hätte statt 30000 hochgeklappter Sitze: Ein rassiger Beginn, ein unterhaltsames Hin und Her mit vielen Chancen, starken Zigi-Paraden und schönen Toren.

Die St.Galler zeigten ein weiteres ihrer Startfuriosi. Als sie in der siebten Minute zur Führung trafen, hatten sie bereits mehrere Chancen vergeben. Jérémy Guillemenot lupfte einen Ball knapp über das Tor. Kurz darauf machte es Basil Stillhart besser, traf trocken von der Strafraumgrenze, nachdem ihn Victor Ruiz mit einem Hackentrick herrlich in Position gebracht hatte. Nichts schien in diesen Momenten auf ein spannendes Spiel hinzudeuten. St.Gallen drückte, erstickte Genfer Versuche im Keim, scheinbar mühelos.

Und doch kam die Wende, schleichend nur, aber sie kam. Plötzlich fanden die Servettiens ins Spiel, plötzlich wurde die St.Galler Verteidigung löchrig, plötzlich funktionierte das Forechecking nicht mehr wie gewünscht. Immer wieder brachten starke Hereingaben von Miroslav Stevanovic Gefahr vor das St.Galler Tor, in der 20. Minute verwertete Grejohn Kyei eine solche. St.Gallens Euclides Cabral hatte in jener Situation schlecht ausgesehen, vier Minuten später hätte er um ein Haar das 1:2 verschuldet. Nach seinem unnötigen Hands kam es zum Penalty, den Goalie Zigi aber stark aus der rechten unteren Ecke fischte.

Lawrence Ati Zigi pariert den Strafstoss von Grejohn Kyei. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

«Ein Rückstand in dieser Phase hätte es uns sehr schwer gemacht», sagte Zeidler hinterher. Kurz nach dem Penalty verhinderte etwas Glück ein weiteres Mal das Führungstor der Genfer. Kyeis Schuss fand den Weg von Pfosten zu Pfosten, aber nicht über die Linie.

Und so durften die St.Galler nach der Pause zu einem weiteren Furioso ansetzen. Ein Furioso, das aber nach Guillemenots herrlichem Weitschusstor wieder in sich zusammenfiel. Dass die St.Galler gestern zweimal mit dem Führungstor an Schwung verloren, habe mit dem Gegner, aber vielleicht auch mit einem psychologischen Nachlassen seines Teams zu tun, sagte Zeidler hinterher. «Nur ganz grosse Mannschaften können das verhindern.»

Jérémy Guillemenot wird für sein Tor zum 2:1 beglückwünscht. Martial Trezzini / KEYSTONE

Zwei Teams, statistisch auf Augenhöhe

Den Genfer Ausgleich erzielte Betim Fazliji – nach einem Corner traf er, von Genfern bedrängt, per Kopf ins eigene Tor. Nun wurden die Beine schwer. Angriffe und Gegenangriffe, fast im Minutentakt, wurden je länger, je zufälliger. Wenn auch nicht minder attraktiv. Am Ende war es ein gerechtes 2:2, was auch der Statistik abzulesen war. Je sieben Eckbälle, fast gleich viel Ballbesitz, 16:15 Schüsse. Und noch etwas zeigt, wie sehr sich die beiden Teams derzeit auf Augenhöhe bewegen. Beide stehen in der Mitte der Tabelle, mit 18 Spielen und 24 Punkten, mit je sechs Siegen, Unentschieden und Niederlagen. Schon am Samstag bietet sich den St.Galler die Chance, die Bilanz aufzubessern. Zeidler:

«In Sion wollen wir ein noch etwas besseres Spiel abliefern.»

Die Ostschweizer bleiben in der Romandie, bereiten sich im Wallis auf die Partie vor.

Ribeiro verlässt den FC St.Gallen

Was sicher ist: André Ribeiro macht die «Tour de Romandie» der St.Galler nicht mit. Gestern vor dem Spiel war bekannt geworden, dass er sich per sofort den Grasshoppers anschliesst. Der 23-Jährige war im Sommer 2019 zu den St.Gallern gestossen. Sein Höhepunkt in Grün-Weiss bleibt das Tor in Basel zum 2:1 in der Nachspielzeit vor ziemlich genau einem Jahr – ein Spiel, das am Beginn des St.Galler Höhenflugs im Frühling stand. Vieles deutet darauf hin, dass St.Gallen in dieser Woche auf dem Transfermarkt noch einmal tätig wird und unter anderem einen Ersatz für Ribeiro sucht. Ein gestern oft genannter Name ist Petar Pusic. Der 22-Jährige spielt bei den Grasshoppers und dort meist im offensiven rechten Mittelfeld.