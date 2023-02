Fans glücklich: FCSG mit Sieg gegen Servette

Reportage Die Beizenfasnacht ist zurück: Was ist nach Pandemie und fortwährenden Sexismusdebatten davon übrig geblieben?

In Teilen der Ostschweiz ist die Beizenfasnacht noch immer eine Institution. Trotzdem ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Eine Spurensuche auf der Rue de Blamage, der berühmt-berüchtigten Partymeile in Altstätten.