FCSG bezwingt GC 2:1 – das sagen Fans zu Zigi und den Pyros

Fanzone Zigi, die Pyros und das St.Galler Kämpferherz: Das sagen Espen-Fans zum 2:1-Zittersieg gegen GC Ausverkaufte Hütte trotz sieben Spielen ohne Dreier – das ist St.Gallen! Anhängerinnen und Anhänger der Ostschweizer zeigen sich nach dem Heimsieg gegen die Grasshoppers begeistert von der Stimmung und vom Espenblock. Viel Lob gibt es zudem für Matchwinner Lawrence Ati Zigi. Die Fanumfrage. Diego Müggler Jetzt kommentieren 06.11.2022, 07.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dani Hafner (57), Bussnang: «Glück auf unsere Seite gezwungen»

Dani Hafner, Bussnang. Bild: Diego Müggler

«Heute hatte der FC St.Gallen dank seinem Kampfgeist das nötige Glück – es hatte in den letzten Spielen gefehlt. Doch der Fussball ist unberechenbar: Speziell zu Beginn hätte der Match auch auf die andere Seite kippen können. Doch die St.Galler liessen dies nicht zu, sie kämpften, kämpften und kämpften.

Das Publikum und die Stimmung waren sensationell, das gibt es nur hier. Genau dies haben der Verein und die Mannschaft mit deren Kampfgeist – der alten St.Galler Tugend – auch vollkommen verdient. Die Leute wollen dies auch sehen und helfen dem Team ebenfalls mit voller Kraft. Nun wäre es natürlich schön, beim Siegen zu bleiben und mit drei Punkten aus Sion in die Winterpause zu gehen.»

Raphael Lehmann (18), Abtwil: «Eindrückliche Fankultur»

Raphael Lehmann, Abtwil. Bild: Diego Müggler

«Der FCSG hat es geschafft, seine Chancen zu verwerten. Dies war in den letzten Spielen stets ein Problem gewesen. Hinten ist Zigi zu loben: Er war für mich klar der wichtigste Spieler heute. Er machte Stimmung in der Mannschaft und hielt den Sieg mit seinen Händen fest.

Eindrücklich war die St.Galler Fankultur, die man heute bestens sah und hörte. Die Fans haben den gleichen Kampfgeist wie die Mannschaft und unterstützen sie die ganze Zeit. Daran hat aber auch die Kultur neben dem Platz einen grossen Anteil: Man trifft sich bereits vor dem Match – und feiert den Sieg nach dem Spiel zusammen.»

Amanda Hermann (29), St.Gallen: «Schwierige Zeiten schweissen die Fans zusammen»

Amanda Hermann, St.Gallen. Bild: Diego Müggler

«Dieser Sieg war eine Teamleistung. Einzelne Spieler herauszuheben ist heute schwierig – ausser Zigi, auf ihn war wie immer Verlass. Zu Beginn des Spiels merkte man das fehlende Selbstvertrauen der St.Galler durch die Negativserie, was zu mehreren gefährlichen Situationen führte. Doch dann ist das Team erwacht und war parat. Es machte unglaublich Spass, der Mannschaft zuzuschauen.

Der FC St.Gallen ist es sich gewohnt, durch schwierige Zeiten zu gehen. Das schweisst die Fans zusammen, wodurch wir heute ein volles Haus hatten. Generell haben wir ein sehr gutes Team und sind als Verein seit ein paar Jahren gut auf Kurs.»

Fabio Allegrini (28), St.Gallen: «Fantastische Stimmung»

Fabio Allegrini, St.Gallen. Bild: Diego Müggler

«Es ist jedes Mal der Wahnsinn, bei einem Heimsieg im Stadion zu sein. Die Leute sind gut drauf, es herrscht eine fantastische Stimmung – und das nicht nur im Stadion, sondern auch bis in die Stadt. Das tut einfach gut. In St.Gallen gehören das Stadion und der FCSG zur Kultur. Man sieht es super: Sport verbindet. Speziell wenn nach einem knappen Spiel wie heute Zigi in der Nachspielzeit wie eine Katze einen Ball hält, den ich schon drei Mal drinnen gesehen habe.

Unglaublich finde ich die Fans und die ungezählten Stunden unsichtbarer Freiwilligenarbeit, welche hinter diesen riesigen Choreos stecken. Diese Leute sind verantwortlich für die Superstimmung. Aber auch Pyros – man kann davon halten, was man will – tragen zu dieser Stimmung bei. Wenn das Stadion nach einem Tor leuchtet, zieht es einen voll mit rein in die Euphorie.»

Anian Willi (36), Jonschwil: «Das 1:0 war Gold wert»

Anian Willi, Jonschwil. Bild: Diego Müggler

«Ich bin sehr froh über den Sieg. Nachdem wir in der Tabelle stark zurückgefallen waren, konnten wir heute endlich wieder drei Punkte einfahren.

Wir hatten aber auch das Glück auf unserer Seite. Das Team war am Anfang überrascht vom Druck und der Aggressivität von GC. Es schien, als hätten die Gäste die FCSG-Taktik übernommen. Als der Start aber – auch dank Zigi – überstanden war und völlig unerwartet das 1:0 fiel, wendete sich das Blatt, und die St.Galler spielten souverän. Der Führungstreffer war Gold wert.

Der Sieg war eine Teamleistung. Zigi und Quintillà überzeugten mich sehr. Aber auch Stillhart hielt die Truppe super zusammen, und Guillemenot machte heute wie in den letzten Spielen seine Sache. Zuletzt darf auch Zeidler an der Seitenlinie nicht vergessen werden. Wenn man ihn beobachtet, merkt man schnell: Er reisst diese Mannschaft voll mit.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen