Das sagen FCSG-Fans zum 4:1 gegen Luzern

Fanzone «Zigi hätte es nicht besser gemacht»: Das sagen FCSG-Fans zum begeisternden 4:1-Sieg der Espen gegen Luzern Nachdem der FCSG bereits in der zweiten Minute in Führung ging, konnte die Mannschaft das Spiel gegen Luzern bis zum Schluss dominieren. Wie die St.Galler ihre Performance doch noch verbessern können: St.Galler Fans geben in unserer Umfrage Auskunft. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 14.08.2022, 08.32 Uhr

Roger Künzler (53), Bülach Bild: Tabea Leitner

Roger Künzler (53), Bülach: «Watkowiak ist gleich gut wie Zigi»

«Am Samstagabend wurde nicht um ein Schönheitspreis gekämpft, sondern um einen wohlverdienten Sieg. Es ist dem FCSG gelungen, die Schwachpunkte vom letzten Spiel gegen GC zu kompensieren - sie haben die Torchancen diesmal genutzt. Durch eine brillante Mannschaftsleistung und bestimmtes Auftreten auf dem Spielfeld konnten sie die Luzerner 4:1 schlagen. Ich habe das Gefühl, dass sich Schneider und Akolo zuerst noch etwas an die Dynamik im Zeidler-Fussball gewöhnen müssen. Sobald das der Fall ist, werden aus Chancen sicherlich immer mehr Tore. Auch gab es kein Leistungsgefälle zwischen erster und zweiter Halbzeit, weshalb die St.Galler den Match einfach dominierten. Und noch etwas ist mir klar geworden: Watkowiak war gerade so gut wie Zigi. Er strahlte viel Ruhe aus und liess keine heiklen Situationen zu. Weiter so, Jungs!»

David Bautista (23), St.Gallen Bild: Tabea Leitner

David Bautista (23), St.Gallen: «Auch Zigi hätte das Gegentor nicht verhindern können»

«Klar hätten gegen Luzern vielleicht auch mehr Tore möglich sein können, aber im Fussball läuft nicht immer alles wie geplant. So wie die Jungs gespielt haben, kann man nichts aussetzen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spielverlauf. Mir ist Stillhart besonders positiv aufgefallen. Er hat jeden Zweikampf gewonnen, offene Wege genutzt und Räume geschlossen. Watkowiak hat auch einen guten Job gemacht, aber kommt mit seiner Leistung nicht an Zigi ran. Nichtsdestotrotz hätte auch Zigi das Gegentor nicht verhindern können. Es waren viel zu viele Spieler im Strafraum, weshalb Watkowiak wohl den Ball gar nicht gesehen hat. Dafür, dass im Spiel gegen Luzern wichtige Akteure gefehlt haben, hatte der FCSG die Verteidigung gut unter Kontrolle.»

Manuela Drexel (44) St.Gallen Bild: Tabea Leitner

Manuela Drexel (44) St.Gallen: «Die Luzerner haben uns unterschätzt»

«Wunderschöne Doppelpässe haben das Spiel dominiert, und dadurch war der FCSG den Luzernern technisch weitaus überlegen. Ich denke, dass die Luzerner unsere Jungs unterschätzt haben und deshalb nur schwach ablieferten. Zum Sieg verholfen hat uns schliesslich das gute Zusammenspiel der St.Galler. Besonders das Goal in der zweiten Spielminute hat das Vertrauen in die Mannschaft bei den Spielern deutlich gestärkt. Zwar gab es noch mehrere Torchancen für den FCSG, aber da fehlte wohl das nötige Quäntchen Glück. Aber was solls - die Stimmung im Stadion war grandios und das zählt!»

Flavia Studenus (18) und Alena Egger (17), Waldkirch Bild: Tabea Leitner

Flavia Studenus (18) und Alena Egger (17), Waldkirch: «Die Dynamik muss sich noch besser einpendeln»

«Latte Lath hat mit dem Goal in der 2. Minute die wichtigste Grundlage für den Sieg geschaffen. Das hat die Stimmung der Mannschaft - aber auch im Stadion - nochmals richtig angeheizt. Aber auch Görtler hat wieder gezeigt, wie gut er ist. Im Allgemeinen hatten die St.Galler ein sehr effizientes Teamspiel. Dennoch glaube ich, dass sich die Dynamik der Startelf noch besser einpendeln muss, damit wir die Chancen besser nutzen können. Auf jeden Fall sind wir bis am Sonntagmorgen Leader und das ist das einzige, was zählt.»

Luca Aubry (26) Jonschwil Bild: Tabea Leitner

Luca Aubry (26) Jonschwil: «In Latte Lath sehe ich grosses Potenzial»

«Grätschen, Einsatz, zielgerichtete Schüsse - Görtler hat gegen Luzern einmal mehr bewiesen, dass er ein absoluter Fussballgott ist. Der FCSG hat die Luzerner mit 4:1 aus dem Stadion gehauen - das ist grandios. Wir hätten nichts verbessern können. Das Pressing war hervorragend und zeugte von einem Power-Fussball. Wenn die Spieler so wie beim Spiel gegen Luzern die Konstanz der Leistung vor und nach der Pause aufrechterhalten können, dann kommt es gut in dieser Saison. Grosses Potenzial sehe ich auch in Latte Lath. Er hat gezeigt, dass er gute Ansätze hat, die er jedoch im Spiel nicht immer alle umsetzen kann. Doch das kommt.»

