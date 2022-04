Das sagen FCSG-Fans zum 2:2 der Espen gegen Basel

Spektakel pur im Kybunpark: Anhängerinnen und Anhänger des FC St.Gallen sind nach dem Remis gegen Basel zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Kritik gibt es höchstens an Stellungsfehlern in der Abwehr und versiebten Chancen. In Sachen Cup herrscht Zuversicht – und ein ganz spezieller Fan sieht den FCSG nächste Saison bereits um den Meistertitel mitspielen.

Daniel Walt Jetzt kommentieren 10.04.2022, 20.56 Uhr