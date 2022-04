FC St.Gallen gegen FC Lugano: Die Stimmen der Fans

Fanzone «Wenn die St.Galler im Cupfinal so spielen, dann gewinnen sie in Bern»: Das sagen Anhänger zum 3:0-Sieg des FC St.Gallen Nach einer starken ersten Halbzeit besiegt St.Gallen den FC Lugano 3:0. Die Anhänger sind begeistert vom Auftritt der Espen, denen zurzeit alles zu gelingen scheint. Die Fans sprechen über die Stimmung im Stadion, fehlende Spieler und schätzen den kommenden Cupfinal gegen Lugano ein. Fabian Knellwolf Jetzt kommentieren 24.04.2022, 20.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

René Ziegler (48), Mosnang: «Schnelle Pässe, schöne Tore, wunderbare Paraden»

René Ziegler, Mosnang:. Bild: Fabian Knellwolf

«Angesichts des 3:0-Siegs denkt man bereits ein wenig an den Cupfinal. Wäre natürlich super, wenn man dort gewinnen könnte. Ich war heute in einem anderen Sektor, weil ich meine Saisonkarte verloren habe. Aber auch in diesem Sektor war die Stimmung gut. In diesem Spiel gab es wieder schnelle Pässe, schöne Angriffe, schöne Tore und Zigi hinten mit wunderbaren Paraden. Die St.Galler haben gut gepresst und sofort umgeschaltet, wenn sie in Ballbesitz kamen. Dieser Offensivfussball gefällt mir sehr, er ist schön anzuschauen.

Mein Lieblingsspieler Victor Ruiz hat heute nicht gespielt, vermutlich weil er geschont wird für den Cupfinal. Seine Freistösse, Eckbälle und Penaltys haben mir gefehlt. Kwadwo Duah sollte im Finale ebenfalls wieder von Anfang an spielen. Auch Isaac Schmidt muss zurück in die Startelf. Ich denke, dann gewinnen sie gegen Lugano.»

Paul Stengel (69), Oberuzwil: «Ein positives neues Cupfinal-Lied»

Paul Stengel, Oberuzwil. Bild: Fabian Knellwolf

«Wir sind herumgehüpft und haben gesungen. Ich stehe hoch oben in den Stehplätzen mitten im Espenblock. Wie immer ist bei uns die Post abgegangen. Heute war es etwas euphorischer als sonst. Vor allem mit dem neuen Lied, das vom Cup handelt. Es ist ein positives Lied, das finde ich toll.

Ein sehr engagiertes Spiel der St.Galler hat die Fans heute begeistert. Beim Cupfinal würde ich wieder den Cup-Goalie Lukas Watkowiak spielen lassen. Er hat es verdient und ich finde, es ist eine Frage der Fairness und Konsequenz, ihn spielen zu lassen. Schubert gönnt man es sowieso, wenn er ein Tor schiesst. Im Espenblock ist er schon lange angekommen.

Ich habe immer gesagt, der fünfte oder sechste Platz in der Tabelle muss das Ziel sein. Somit wurden meine Erwartungen an die Mannschaft erfüllt.»

Sven Tinner (48), Laax: «Die erste Halbzeit darf sich im Cupfinal wiederholen»

«Ich war nahe an den Lugano Fans, trotzdem hörte ich die gute Stimmung im Stadion.

Sven Tinner, Laax. Bild: Fabian Knellwolf

Die zweite Halbzeit der Espen hat mir nicht gut gefallen. Sie haben zu fest nachgelassen und zum Teil auch etwas Glück gehabt. So konnten die Luganesi wieder öfters angreifen. Der FC St.Gallen hat sich zu fest zurückgezogen. Das darf uns beim Cupfinal nicht passieren. Die erste Halbzeit dagegen darf sich so wiederholen.

Obwohl Lawrence Ati Zigi heute stark war, kann Lukas Watkowiak für den Cupfinal im Tor bleiben. Jordi Quintillà dagegen brauchen wir wieder, seine Absenz habe ich heute gespürt. Vor allem bei den Freistössen habe ich gemerkt, dass er fehlt. In der zweiten Halbzeit hat aber irgendwie jeder gefehlt.»

Esther (40) und Swen (10) Josuran, Tübach: «Zigi soll im Cupfinal ins Tor»

Esther und Swen Josuran, Tübach. Bild: Fabian Knellwolf

«Die Stimmung war gut. Der FC St.Gallen hat super gespielt. Lawrence Ati Zigi finde ich den besseren Goalie als Lukas Watkowiak, darum möchte ich, dass er im Cupfinal im Tor steht. Die drei Spieler, die ein Tor erzielt haben, waren für mich die besten auf dem Platz. Lukas Görtler, Julian von Moos und natürlich Fabian Schubert haben mir am besten gefallen. Von Moos hat viele Bälle abgefangen und sogar noch ein Tor geschossen. Und Schubert ist in viele Zweikämpfe gegangen und hat ein schönes Kopfballtor erzielt. In der ersten Halbzeit waren die St.Galler besser. Lugano hatte kaum eine Torchance. In der zweiten Hälfte kamen die Luganesi zu mehr Chancen, weil Zeidler viele Wechsel machte. Wenn die St.Galler im Cupfinal so spielen, dann gewinnen sie in Bern.»

Claudio Bischof (19), Goldach: «Görtler und Schubert sind meine Favoriten»

Claudio Bischof, Goldach. Bild: Fabian Knellwolf

«Ich bin nicht so oft im Stadion, ich fand aber, dass die Stimmung heute ausgezeichnet war. Ich war im A-Sektor und habe da den einen oder anderen verletzten Spieler auf der Tribüne gesehen. In meinen Augen hat die Heimmannschaft sehr gut gespielt, ich habe keine grossen Fehler gesehen. Auch der frühe Penalty wurde vom Schiedsrichter richtig bewertet, ich und mein Kollege haben es auf dem Handy in Zeitlupe nochmals angeschaut.

Beim FC St.Gallen waren Lukas Görtler und Fabian Schubert meine zwei Favoriten. Görtlers Leistung über die 90 Minuten war konstant gut, auch in den letzten Minuten ging er dem Ball noch nach. Auch Schubert hat mich mit seinen gewonnenen Zweikämpfen, dem Lattenknaller und einem Tor überzeugt. Ich würde ihn erneut von Anfang an spielen lassen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen