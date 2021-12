Fanzone «Schade, dass man sich immer wieder selbst schwächt»: Das sagen Anhänger zur 0:4-Niederlage des FC St.Gallen gegen die Grasshoppers Zürich Die St.Galler verlieren gegen die Grasshoppers Zürich mit 0:4. Nach einer frühen roten Karte von Basil Stillhart ist das Spiel bereits vorentschieden. Der FC St.Gallen kann das Spiel zu zehnt nicht mehr drehen und verliert zu Hause gegen die Zürcher. Unsere Fanumfrage. Fabian Knellwolf Jetzt kommentieren 05.12.2021, 21.40 Uhr

Arno Rüegg (22), Zürich: «St.Gallen kämpft mit dem Verletzungspech»

Arno Rüegg aus Zürich. Bilder: Fabian Knellwolf

«Der Start der St.Galler war vielversprechend, mit einer Topchance in der ersten Minute. Danach war es bitter, dass die rote Karte von Stillhart schon so früh kam. Es fühlte sich an wie ein Stich ins Herz. Schade in so einem wichtigen Spiel, denn mit einem Sieg wären wir näher an die Mitte gerückt. Und wir hätten GC ein paar Punkte gestohlen, was auch nicht schlecht ist. Mit dem 0:1 musste gerechnet werden. Nach dem zweiten Gegentreffer wollte man dann nochmals öffnen, kassierte aber ein weiteres Tor. Der vierte Gegentreffer war fast schon etwas peinlich.

Der FC St.Gallen hat mit Verletzungspech zu kämpfen. Viele Spieler fehlen, die solche Spiele noch drehen könnten. Ich denke, im Mittelfeld hat der FCSG gute Chancen, muss aber endlich einmal diese Spiele gegen Mannschaften auf den hinteren Plätzen gewinnen.

Trainer Zeidler kann nicht viel anders machen, er hat nicht viele Möglichkeiten wegen der zahlreichen Absenzen. Und zu zehnt gegen ein gutes GC ist es schwierig, Punkte zu holen.»

Thomas Weingart (51), Bischofszell: «Erneut eine übermotivierte rote Karte»

Thomas Weingart aus Bischofszell.

«Man hatte das Unheil kommen sehen, mit dem übermotivierten Einsatz von Stillhart, der die rote Karte nach sich zog. Das regt mich auf als Fan. Denn es ist nicht das erste Mal, dass ein Spieler auf diese Art vom Platz geschickt wird. Da müsste der Trainer eingreifen und eine andere Einstellung vermitteln. Möglicherweise färbt es von Zeidler ab, da auch er sehr temperamentvoll an der Seitenlinie dirigiert. Ich frage mich, ob das der richtige Weg ist.

Man kann den Spielern keinen Vorwurf machen, sogar in Unterzahl hatten sie sich gute Chancen erspielt. Aber sie sind natürlich ins Messer gelaufen. Für die Rückrunde wünsche ich mir einen robusten Stürmer, wie es Demirovic oder Itten gewesen sind. Einer, der sich körperlich durchsetzen kann. Ebenfalls fehlt es an einem Spieler, der sich traut, aus der zweiten Reihe abzuschliessen. In der Verteidigung spürt man, dass die Bestbesetzung fehlt. Ich hoffe, dass Stergiou bald zurückkehrt.»

Oliver Wick (19), St.Georgen: «Personalisierte Tickets als Alternative zu Gästesektor-Schliessungen»

Oliver Wick aus St.Georgen.

«Ich war nahe am Sektor der Auswärtsfans, und es war etwas einschüchternd, als sie Knallkörper abfeuerten. Der Fanprotest führte zu einer miesen Stimmung im restlichen Stadion. Ich denke, die personalisierten Tickets sind eine gute Alternative zur Schliessung der Gästesektoren.

Die spielentscheidende rote Karte ist aus Übermut von Stillhart entstanden. In der Hitze des Gefechts kann das passieren. Im Sturm hat mich Schubert enttäuscht, nicht unbedingt wegen dem heutigen Spiel, sondern schon die ganze Saison hat er keinen Einfluss auf die Partien nehmen können. Die Grasshoppers haben gut gespielt heute und profitierten von der schlechten Leistung der St.Galler. Wenn der FC St.Gallen so weiterspielt, wird es schwierig, im Winter gute Neuverpflichtungen zu holen.»

Kay Bürke (19), Bernhardzell: «Eine grosse Unzufriedenheit war spürbar»

Kay Bürke aus Bernhardzell.

«Es gibt nicht viel zu sagen zu so einem Spiel. Ich war zuletzt vor zwei Jahren im Stadion und kann mich an eine bessere Partie erinnern als die heutige. Die gute Stimmung im Stadion von damals ist mir in bester Erinnerung. Ich weiss nicht, ob die schlechtere Stimmung heute an den neuen Massnahmen oder den zur Diskussion stehenden personalisierten Tickets gelegen hat. Sicherlich aber hat es daran gelegen, dass man gerade noch vor der Pause das zweite Tor kassierte. Danach hat sich im Stadion eine grosse Unzufriedenheit breit gemacht.»

Florin Göggel (20), Goldach: «St.Gallen schwächt sich immer wieder selbst»

Florin Göggel aus Goldach.

«Schade, dass man sich immer wieder selbst schwächt. Ich denke, die unnötigen roten Karten und ungefährliche Standards sind die grössten Probleme zurzeit. In der ersten Hälfte waren die St.Galler besser als die Grasshoppers, trotz der roten Karte. In der zweiten Hälfte ging dann nichts mehr, und man wurde zwei Mal ausgekontert.

Gleich nach der roten Karte sind die St.Galler nicht auseinander gefallen, sondern machten weiter Druck. Trotzdem gelingen ihnen vorne die Tore nicht. Ausserdem verstehe ich nicht, warum Trainer Zeidler den Innenverteidiger Nuhu erst nach dem ersten Gegentreffer einwechselt und nicht schon vorher reagiert und die Verteidigung gestärkt hat. Hätte der FC St.Gallen gleich nach der roten Karte ein Tor erzielt, wäre das Spiel ganz anders herausgekommen. Meine Hoffnung ist, dass Boris Babic wieder in Form kommt und den St.Galler Sturm wieder gefährlicher macht.»

