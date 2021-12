Fanzone «Schade, dass für die FCSG-Fans nicht die Mannschaft im Vordergrund steht»: Das sagen Anhänger zum 1:1-Unentschieden des FC St.Gallen gegen Lugano Der FC St.Gallen holt nach einer hitzigen Partie immerhin ein Unentschieden zu Hause gegen den FC Lugano. Weniger hitzig war es hingegen im Espenblock – die Fans protestierten mit Stille erneut gegen die Einführung personalisierter Tickets in den Fussballstadien. Unsere Fanumfrage. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 12.12.2021, 08.14 Uhr

Benjamin Frei (37), Wattwil: «Schubert könnte das Problem lösen»

Benjamin Frei aus Wattwil Bilder: Tabea Leitner

«Der FCSG gewinnt nur, wenn es ein dynamisches Spiel ist. Der FC Lugano hingegen spielt sehr defensiv und brilliert mit schnellen Konter-Spielzügen. Darauf waren die St.Galler heute nicht gefasst. Zudem haben die FCSG-Stürmer heute selten den Ball gekriegt und konnten die Chancen nicht richtig umsetzen.

Es ist blöd, dass sie sich nach den letzten drei Niederlagen erneut keinen Sieg holen konnten, obwohl sie so gekämpft haben. Vielleicht würde es Sinn machen, Schubert beim nächsten Mal von Anfang an einzusetzen. Er hat einen guten Schuss und gibt schöne Pässe. Ausserdem hat es mich heute genervt, dass die Fankurve so ruhig war.

Ich finde, dass man einmal ein politisches Statement setzen kann – so wie beim letzten Heimspiel. Aber danach sollte man sich wieder auf die Unterstützung der Mannschaft fokussieren. Alles andere ist Kindergarten.»

Corinne Schneider (41), Andwil: «Es fehlt ein mutiger Spieler»

Corinne Schneider aus Andwil

«Ehrlichgesagt habe ich heute mit einem Unentschieden gerechnet, denn der FCSG hat ja bereits mehrere Male bewiesen, dass er mit den Tabellenbesten mithalten kann. Spätestens in der zweiten Halbzeit haben sie auch gezeigt, dass sie sich mit vollem Einsatz einen Sieg erarbeiten wollten.

Manchmal glaube ich jedoch, dass der Mannschaft ein Spieler fehlt, der mit Mut angreift und sich in Zweikämpfen beweisen will. Der FC Lugano spielt sehr körperbetont, was dem FCSG einfach nicht liegt. Dafür haben sich die St.Galler mit dem 1:1 gut gehalten. Nicht wie ein Teil der Fans. Ich finde es schade, dass für die Fans anscheinend nicht die Mannschaft im Vordergrund steht. Dabei ist es doch die Aufgabe der Fans ihre Mannschaft genau in solchen entscheidenden Momenten wie nach dem 1:0 tatkräftig zu unterstützen.»

René Schneiter (29), Heiden: «Zeidler sollte die Aufstellung der Mannschaft anpassen»

René Schneiter aus Heiden

«Drei Punkte wären schöner gewesen, aber ich bin froh um den einen Punkt. Während der FCSG in der ersten Halbzeit völlig geschlafen hat, kam dann in der zweiten Halbzeit zum Glück mehr Reaktion. Ich glaube, dass die Schwierigkeiten gegen den FC Lugano auf der Spieleraufstellung beruhen.

Es wäre besser, wenn Zeidler die Mannschaft während den ersten zehn Minuten des Spiels zurückstaffeln würde. Erst wenn man merkt, dass man dem Gegner standhalten kann, sollte man offensiv nach vorne pressen. So kann sich die Mannschaft besser dem Gegner anpassen. Das Pressing hat letzte Saison zwar gut gepasst, aktuell ist aber die Dynamik innerhalb der Mannschaft anders.»

Nicola Lendenmann (29), Teufen: «Es fehlte das Feuer der Fans»

Nicola Lendenmann aus Teufen

«Grundsätzlich ist das Unentschieden ja erfreulich, aber es wäre heute mehr möglich gewesen. Die Mannschaft hat das Potential mit den Besten mitzuhalten und auch heute hatte der FCSG deutlich mehr Ballbesitz. Meiner Meinung nach sollte Zeidler seine Spielstrategie anpassen. Das hohe Pressing funktioniert gegen eine defensiv starke Mannschaft wie Lugano nicht.

Ich denke, dass es die jetzige Mannschaftsdynamik dem FCSG nicht ermöglicht, das Spiel mit dieser Strategie zu kontrollieren. Auch fehlte heute das Feuer der Fans. Aus neutraler Sicht kann ich deren Protestaktion nachvollziehen, aber es zerstört die Emotionen des Matches und der FCSG erhielt vielleicht nicht den Support, den er heute gebraucht hätten.»

Sandro De Pablo (37), St.Gallen: «Der FCSG hat ein Mentalitätsproblem»

Sandro De Pablo aus St.Gallen

«Dass es heute mit dem Sieg gegen den FC Lugano wieder nicht klappen wollte, liegt an der Mentalität der Mannschaft. Wenn man immer gegen den gleichen verliert, dann zerrt das am Selbstvertrauen. Doch wieso? Gegen YB und Basel können sie ja super spielen.

Ich bin überzeugt, dass das Problem nicht an Zeidlers Aufstellung liegt. Ich mag, wie der St.Galler Trainer es versucht eine langfristige Spiel-Philosophie durchzusetzen. Der FCSG bräuchte jetzt einfach wieder einmal ein traumhaftes Goal, um den Knopf zu lösen. Zufrieden bin ich mit dem Resultat zwar nicht, aber es ist bestimmt ein Anfang.»

