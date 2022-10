Das sagen die Fans des FCSG zum 1:1 gegen Lugano

Fanzone «Öfter draufhauen» und «schlechte Pässe»: Das sagen die Anhänger des FCSG zum 1:1 gegen Lugano Der FC St. Gallen bekommt kurz vor Schluss das Ausgleichstor im Olma-Match gegen den FC Lugano. Die Enttäuschung bei den Fans ist spürbar. Riccardo Iannella Jetzt kommentieren 17.10.2022, 08.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cedric Lüringer (24), Sennwald: «Sie müssen öfter den Abschluss suchen»

Cedric Lüringer, Sennwald. Bild: Riccardo Iannella

«Heute hätte der FCSG gewinnen sollen. Das Tor von Lugano entstand aufgrund eines Fehlers von St. Galler Seite. Meiner Meinung nach hat auch der Schiedsrichter eher für den FC Lugano gepfiffen, was zusätzlich zu einem Nachteil für St. Gallen wurde. Bester Mann beim FCSG war für mich Zigi. Er hat einige schöne Paraden gezeigt heute. Gut, dass auch Von Moos wieder zurück ist. Er hat heute Vieles gut gemacht, leider konnte er seine Chancen nicht verwerten. Das ist aber eine Sache, die der ganzen Mannschaft schwerfällt. Sie müssen öfter den Abschluss suchen, dann wäre heute vielleicht auch ein zweites Tor drin gelegen.»

Patrick Mäder (41), Goldach: «Die Leistung war nicht konstant»

Patrick Mäder, Goldach. Bild: Riccardo Iannella

«Zurzeit fehlt dem FCSG einfach eine gewisse Konstanz während des Spiels. Sie schaffen es nicht, dieselbe Leistung über 90 Minuten aufrechtzuerhalten und das wird ihnen zum Verhängnis. Was man aber auch sagen muss, ist, dass sie sich heute mit einem starken Gegner messen mussten, denn Lugano hat auch gut gespielt. Zigi hat heute fast jeden Ball gehalten und uns somit vor Schlimmerem bewahrt, für mich war er der Beste auf dem Platz. Auch Von Moos hat mir sehr gut gefallen. Er ist ins Spiel gekommen und hat sofort Druck gemacht. Das Endresultat ist alles in allem okay. In der ersten Hälfte war St. Gallen besser und in der Zweiten Lugano; das 1:1 ist also fair.»

Steffi Inauen (29), Gossau: «Zigi hat uns gerettet»

Steffi Inauen, Gossau. Bild: Riccardo Iannella

«Schade, dass St. Gallen heute nicht gewonnen hat. Sie spielen eigentlich gut nach vorne aber sie erzielen keine Treffer. Ich frage mich, wieso der FCSG nicht öfters schiesst und einfach mal draufhaut. Aber auch die Entscheidungen des Schiedsrichters waren zum Teil sehr speziell. Nicht das er eine der Mannschaften bevorzugt hätte, aber er hat auf beiden Seiten seltsam gepfiffen. Bester St. Galler war ganz klar Zigi, er hat uns heute gerettet. Julian Von Moos hat ebenfalls gut gespielt. Nachdem er reinkam, gab er richtig Vollgas, leider hat es nicht für ein Tor gereicht. Am Endresultat kann man jetzt nichts mehr ändern aber heute hätte der FCSG gewinnen sollen.»

Stefan Kobler (46), Vilters-Wangs SG: «Die St. Galler Passquote ist besorgniserregend»

Stefan Kobler, Vilters-Wangs SG. Bild: Riccardo Iannella

«Mir hat heute Schmidt besonders gefallen. Er ist sehr lauffreudig, dribbelstark und hat heute schöne Pässe gespielt, was man vom Kader als Ganzes nicht behaupten kann. St. Gallen macht meiner Meinung nach zu viele Passfehler, die Passquote ist besorgniserregend. Ob die Pechsträhne St. Gallens nun auf die Passfehler zurückzuführen ist, kann ich nicht sagen. Ein weiterer, determinierender Faktor war jedenfalls auch der Schiedsrichter. Ich glaube, er hat St. Gallen zu viele Gelbe Karten gezeigt und hat nicht ganz fair gepfiffen. Hinzu kommt, dass auch Lugano nicht allzu schlecht gespielt hat. Das 1:1 ist objektiv gesehen also richtig.»

Vincenzo Trove (28), Bischofszell: «Akolo spielt wie Messi»

Vincenzo Trove, Bischofszell. Bild: Riccardo Iannella

«Von Moos ist wieder zurück und das hat man gemerkt. Er war richtig heiss, hat vollen Einsatz gezeigt und hat das Tor gesucht. Mit Abstand am besten war aber Akolo. Er hat ein Ballgefühl wie kein zweiter, seine Torschüsse waren immer gefährlich und er hat ein gutes Spielverständnis. Seine Leistung war heute atemberaubend ich würde fast schon sagen er spielt wie Messi. Die drei Gelben Karten direkt am Anfang haben das Spiel des FCSG sicherlich beeinflusst, schlussendlich hat es aber nicht am Schiedsrichter gelegen, dass St. Gallen heute nicht gewonnen hat. Es waren einmal mehr Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Ich würde der Mannschaft raten, so weiterzuspielen. Wir hatten in den letzten paar Spielen einfach Pech. Nichtsdestotrotz fühlt es sich heute definitiv so an, als hätten wir zwei Punkte verloren, auch wenn Lugano gut gespielt hat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen