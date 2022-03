Das sagen FCSG-Fans zum 1:1 der Espen gegen Sion – die Umfrage

Fanzone «Mehr gegenseitig angepöbelt als Fussball gespielt»: Das sagen FCSG-Fans zum heissen Tanz der Espen gegen Sion Nach einer hoch emotionalen zweiten Halbzeit mit Rangeleien, einem verschossenen Elfmeter und einer gelbroten Karte für Patrick Sutter kommt der FC St.Gallen nicht über ein 1:1 gegen Sion hinaus. In unserer Umfrage gibt es zwar Lob für den wirbligen Isaac Schmidt – so richtig zufrieden mit dem Ausgang der Partie ist aber niemand. Sarah Fäh Jetzt kommentieren 07.03.2022, 07.45 Uhr

Eileen Hutter (19), Münchwilen: «Der FCSG muss ruhiger spielen»

Eileen Hutter (19), Münchwilen. Bild: Sarah Fäh

«Es war ein gutes Spiel. Schade, dass die St.Galler die Chancen nicht verwertet haben, insbesondere den Elfmeter. Für mich war Isaac Schmidt heute der beste Spieler auf dem Platz. Er war immer überall, hat viel Einsatz und Kampfgeist gezeigt und hat für die ganze Mannschaft Vollgas gegeben.

Damit der FCSG das Rückspiel in ein paar Wochen auswärts in Sion gewinnt, sollte er noch ein wenig ruhiger spielen und nicht immer gleich alles nach vorne werfen, sondern den Ball eher flach halten. Dennoch: Wenn St.Gallen so auftritt wie in den letzten Spielen, dann können wir auch kommende Woche den Tabellenführer FC Zürich schlagen.»

Philipp Abegg (39), St.Gallen: «Man hätte den Penalty wiederholen können»

Philipp Abegg (39), St.Gallen. Bild: Sarah Fäh

«Mein Fazit heute: Wir sind in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Es war natürlich schade, dass der Elfmeter verschossen wurde, aber wie immer gegen Sion war es ein Spiel, das von den Emotionen geprägt war. Ich glaube, dass man unter dem Strich mit dem Resultat leben kann. Es hat auf beiden Seiten nicht übermässig viele Torchancen gegeben.

Was mich aber aufgeregt hat, ist, dass es so lange gedauert hat, bis der Penalty endlich ausgeführt werden konnte. Das ist für den Schützen eine sehr schwierige Situation. Zudem sind die Spieler von Sion bei der Ausführung des Elfmeters auch noch sehr früh in den Strafraum gelaufen. Da könnte man den Penalty schon auch mal wiederholen. Toma mache ich in diesem Fall keinen Vorwurf, da ein Elfmeter immer schwierig zu schiessen ist. Ich glaube, dass St.Gallen so weitermachen sollte. Gegen Zürich wird’s schwierig, aber gegen Luzern hoffe ich dann sicher auf drei Punkte.»

Nadim Jobe (21), Münchwilen: «Ich hätte Schmidt schiessen lassen»

Nadim Jobe (21), Münchwilen. Bild: Sarah Fäh

«Ich denke, dass ein Sieg sicher drin gewesen wäre, Chancen waren genügend da. Gerade auch wenn man sieht, dass St.Gallen einen Penalty verschossen hat. Dies ist schon sehr schade. Die Situation beim Elfmeter habe ich nicht so richtig gesehen, nur, dass es dann im Anschluss ziemlich hitzig geworden ist. Irgendetwas ist zwischen Fazliji und einem Spieler von Sion vorgefallen. In meinen Augen war es aber zu 100 Prozent ein Elfmeter - dass er dann nicht verwertet wird, ist natürlich eine andere Sache.

Ich persönlich hätte Isaac Schmidt diesen Elfmeter schiessen lassen, da er heute für mich sehr überzeugt aufgetreten ist und er sicher anders an diese Aufgabe herangegangen wäre als Toma, der auf mich ein wenig unsicher gewirkt hat. Mein Fazit zum Spiel: Schade, dass es nur zu einem Unentschieden gereicht hat.»

Ivan Kelava (39), Eggersriet, und Roberto Sabatino (47), Tübach: «Hatten das Gefühl, dass Toma verschiessen könnte»

Roberto Sabatino (47), Tübach (links) und Ivan Kelava (39), Eggersriet. Bild: Sarah Fäh

«Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Trotz der tiefen Temperaturen ist es doch sehr aggressiv und aufgeheizt zu und her gegangen, gerade als es dem Schlusspfiff entgegenging. Vor allem rund um die Ersatzbank von Sion gab es ein paar Mal einige strittige Situationen. Auch der Schiedsrichter war meiner Ansicht nach nicht auf der Seite von St.Gallen. Dadurch, dass es auch beim Penalty sehr viele Diskussionen gab, es sehr lange gegangen ist, bis Toma endlich antreten durfte und auch der Goalie von Sion gefühlt ewig auf ihn eingeredet hat, hatten wir schon das Gefühl, dass er verschiessen könnte.

Dennoch war es alles in allem ein gutes Spiel, und wenn der FC St.Gallen auch gegen Zürich so kämpferisch auftritt, wird er sicher auch Chancen auf einen Sieg haben, wenn das Glück auf seiner Seite ist.»

Manuel Züger (19), Andwil: «Ein ‹Chrampf› zum Zuschauen»

Manuel Züger (19), Andwil. Bild: Sarah Fäh

«Die Stimmung im Stadion war gut. St.Gallen hat in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt und sich auch einige Torchancen herausgearbeitet. In der zweiten Halbzeit ist dann aber alles ein wenig den Bach runter. Vom Gefühl her sind die Spieler auf beiden Seiten dann mehrheitlich auf dem Boden gelegen und haben sich mehr gegenseitig angepöbelt als Fussball gespielt. Das war ehrlich gesagt ein bisschen ein «Chrampf» zum Zuschauen.

Ich bin deshalb nicht ganz zufrieden mit der Leistung des FCSG, vor allem, weil die Chancen einfach zu wenig genutzt wurden. Ich habe auch Lukas Görtler vermisst. Ich hätte ihn von Anfang an als Kapitän spielen lassen, denn wenn er im Aufgebot ist, muss man annehmen, dass er wieder fit ist. Dennoch: Im nächsten Spiel gegen den FC Zürich muss der FCSG einfach alles geben, und dann wäre es super, wenn ein Unentschieden oder mehr rausschaut. Aber vor allem im nächsten Heimspiel gegen Luzern müssen drei Punkte her.»

