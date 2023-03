FCSG-Umfrage: Das sagen Fans zum 1:1 gegen GC

Fanzone Grandioser Zigi, mutlose Teams und die treusten Fans der Liga: Die Umfrage zum 1:1 des FC St.Gallen gegen GC Gegen die Grasshoppers wäre mehr dringelegen: Darin sind sich die Fans des FC St.Gallen in unserer Umfrage einig. Sie kritisieren den verschlafenen Start der Espen ins Spiel, die fehlende Passqualität, zu wenig Druck – und das Zeitspiel der Hoppers. Diego Müggler Jetzt kommentieren 06.03.2023, 10.57 Uhr

FCSG-Goalie Zigi zeigte trotz Gegentreffer einmal mehr einen starken Einsatz. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Martin Furter, Erlen (50): «Es muss vorne mehr passieren»

Martin Furter. Bild: Diego Müggler

«Heute wäre mehr drinnen gelegen als ein Unentschieden. Speziell in der zweiten Hälfte wäre GC schlagbar gewesen. Doch der FCSG hat offensiv zu wenig gemacht, die Passgenauigkeit war ein grosses Problem. Wenn man wie die St.Galler einen offensiven Fussball spielt, muss vorne mehr passieren als heute. Systembedingt ist es auch normal, dass die Espen hinten die eine oder andere Lücke offengelassen haben.

Görtler und Schubert haben heute klar gefehlt. Dafür stach Zigi einmal mehr mit einem tollen Match heraus. Dass heute trotz desCup-Outs 18’000 Fans im Stadion waren, zeigt, dass der FC St.Gallen definitiv die treusten Fans der Liga hat. Schade waren allerdings die vielen Zeitverzögerungen der Hoppers, Zeitverzögerungen sind immer unfair.»

Dario Maier, Rorschach (30): «GC gut vorbereitet»

Dario Meier. Bild: Diego Müggler

«Das war zu wenig. Wir müssen höher pressen und mehr Druck aufbauen als heute. Allerdings sind die Gegner mittlerweile recht gut auf die Spielweise der St.Galler eingestellt und betreiben selbst ein starkes Pressing. Generell sah es so aus, als hätte Contini die GC-Spieler sehr gut auf diesen Match vorbereitet. So gaben die Gäste in der Startviertelstunde Vollgas und haben damit den FCSG komplett überrascht.

Trotzdem ist GC ein Team, das man einfach schlagen muss. In der zweiten Halbzeit waren aber beide Teams mutlos. Im Endeffekt ist das Resultat fair: GC spielte nicht hochklassig, aber die Espen eben auch nicht. Erwähnen muss ich Zigi, der drei, vier Hundertprozentige geholt hat. Auch Witzig und Maglica haben mir heute gefallen.»

Dani Fuhrer, Gossau (32): «Merkte strenge Woche»

Dani Fuhrer. Bild: Diego Müggler

«Das war definitiv kein wahnsinnig gutes Spiel. Zwar nahmen die Espen heute die Zweikämpfe an, gewannen diese und holten so viele Bälle, doch unterliefen ihnen im Vorwärtsspiel viele Fehlpässe. So brachten auch die Ideen, welche vorhanden waren, nicht viel. Man spürte die strenge Woche, welche die Spieler hinter sich hatten.

Gerade am Anfang waren die St.Galler nicht parat. In der zweiten Hälfte standen sie dann sehr offensiv und liessen Konter zu. Selbst schafften es die St.Galler aber nicht, ihre hundertprozentigen Chancen zu verwandeln. GC dagegen hat kaum etwas für das Spiel gemacht. Maglica hat heute sehr viel geleistet, und das mit einem doppelten Bänderriss, Respekt! Nun haben wir noch einige Spiele. Ich bin optimistisch, dass wir wieder einmal eine europäische Saison vor uns haben!»

David Koller, St.Gallen (29): «Gerechtes Resultat»

David Koller. Bild: Diego Müggler

«Albert Vallci hat mir heute sehr gut gefallen! In der Defensive gewann er fast jeden Zweikampf, war aber auch offensiv sehr bemüht. Doch die Hoppers waren mit Contini sehr gut organisiert und auf die St.Galler eingestellt. So kamen viele hohe Bälle auf die Seite von Maglica, der weniger schnell ist als Stergiou.

Wenn die Espen hätten gewinnen wollen, hätten sie zwei, drei Tore in der ersten Halbzeit machen müssen. Dazu hatten sie auch die Chancen. Man merke aber, dass wichtige Kräfte in der Offensive fehlten. Wenn ich aber meine FCSG-Brille abziehe, ist dieses Resultat sicher gerecht. Der FCSG war den grössten Teil des Spiels überlegen, GC hatte aber mit jedem Konter das 2:1 auf dem Fuss und war insgesamt nicht weniger gefährlich als die St.Galler.»

Ingo Hollberg, Egnach (45): «Einsatz stimmte»

Ingo Hollberg. Bild: Diego Müggler

«Das 1:1 ist zu wenig für den Aufwand, den die St.Galler betrieben haben. Denn während GC nur hinten reingestanden ist und auf Konter spielte, stimmte der Einsatz der Espen. Dabei war Julian von Moos mein Favorit. Nach seinem Comeback zeigte er eine tolle Leistung mit hohem Einsatzwillen und grossem technischem Vermögen.

Der FCSG verschlief die ersten 10 Minuten. Da stimmte die Einstellung nicht von Beginn weg. Das wurde dann besser. Geblieben sind die Lücken in der Defensive. Diese sind aber auf die offensive Spielweise des FCSG zurückzuführen. Eindrücklich war die hohe Zuschauerzahl. Es zeigt, dass alles rund um den FCSG aus Emotionen besteht. Darum ist man da, wenn es läuft, aber auch, wenn es nicht läuft.»

