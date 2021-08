Das sagen Fans des FCSG zum 3:3 gegen Zürich

Fanzone «Das St.Galler Muster verhinderte den Sieg»: Das sagen Anhänger zum 3:3 des FCSG gegen Zürich Der FC St.Gallen verpasst den Siegtreffer gegen den Leader Zürich am Ende nur knapp und es bleibt beim Unentschieden. Die Fans sind enttäuscht, dass es wieder nicht für den Sieg gereicht hat, feiern die St.Galler Leistung aber trotzdem. Die Umfrage zum Zürich-Spiel. Tabea Leitner 29.08.2021, 08.03 Uhr

Simon Tolnai (23), Romanshorn: «Gewonnener Punkt in den Herzen der Fans»

Simon Tolnai aus Romanshorn. Bild: Tabea Leitner

«Ich finde es lässt sich darüber streiten, ob es sich am heutigen Abend um einen gewonnen, oder zwei verlorene Punkte handelt. Für mich ist es eindeutig ein gewonnener Punkt in den Herzen der Fans! Ausserdem verdankt Zürich seinen ersten Punkteverlust den St.Gallern. Was die Jungs heute gegen den Tabellenersten geleistet haben, war erste Klasse. Deshalb ist meiner Meinung nach der FCSG heute als Sieger hervorgegangen. Ich durfte seit langem wieder einmal bei solch bombastischer Stimmung in der Fankurve stehen. Da spielt das Resultat für mich keine grosse Rolle mehr! Ich gehe heute gerne heiser nach Hause.»

Regula Pereira (34), Niederuzwil: «Definitiv ein unverdientes Unentschieden»

Regula Pereira aus Niederuzwil. Bild: Tabea Leitner

«Es war ein verdammtes Auf und Ab: Kaum hat St.Gallen ein Tor geschossen, befürchtete ich, dass Zürich gleich den Ausgleich macht – was leider auch geschah. Aber zum Glück kam die Kehrtwende nicht mehr in den letzten Minuten, wie in den vergangenen zwei Spielen. Für mich ist klar: Es ist ein unverdientes Unentschieden. Dieses Mal haben die St.Galler bis zum Schluss gekämpft und es ist lobenswert, dass sie drei Mal gegen Zürich in Führung gegangen sind. Es fehlte einfach das entscheidende Quantum Glück – etwas anderes kann man der Mannschaft nicht vorhalten. Ausserdem war es ein Traum wieder einmal mit knapp 15'000 Menschen und ohne Maske im Stadion zu sein. Und dann noch solch ein spannendes Spiel – der Sieg wäre nur noch das Sahnehäubchen gewesen!»

Claudio Hetzel (29), St.Gallen: «St.Galler Muster verhinderte den Sieg»

Claudio Hetzel aus St.Gallen. Bild: Tabea Leitner

«Was für ein tolles Spiel! Klar wäre der Sieg schöner gewesen, aber es war cool genug, dass der FCSG immer vorgelegt hat. Ich war erstaunt, dass Görtler heute als Captain nicht wie üblich die Mannschaft gepusht hat, sondern eher darum bemüht war, die Mannschaft zusammenzuhalten. Umso mehr hat mich Youan überrascht – er ist gerannt wie ein Weltmeister. Ein anderer Grund, wieso die St.Galler – meiner Meinung nach – den Sieg nicht für sich beanspruchen konnten, liegt in einem bekannten Muster des FCSG: Kurz nach dem Führungstor gerät das Zusammenspiel der Mannschaft ausser Balance und die Spieler erwachen erst wieder, sobald das nächste Gegentor fällt. Wir kritisieren hier auf hohem Niveau, denn die Mannschaftsleistung war einfach nur top!»

Urs Brunschwiler (58), Herisau: «Fast wie ein Nati-Match»

Urs Brunschwiler aus Herisau. Bild: Tabea Leitner

«Gute Moral, Druck gegen vorne, Präsenz vor dem Goal und clevere Abschüsse – es wäre alles da gewesen, was es für den Sieg gebraucht hätte. Ehrlichgesagt hätte ich ein solches Resultat vor dem Spiel nicht erwartet. Umso mehr hätte ich den St.Gallern den Sieg heute gegönnt. Ich hatte das Gefühl, dass Zürich Mühe damit hatte, den Gegner einzuschätzen. St.Gallen hat seit dem letzten Spiel grosse Fortschritte gemacht, denn sie haben ihre Chancen gut genutzt. Es hat richtig Spass gemacht, solch spannenden Fussball mitzuverfolgen. Ich habe mich fast schon gefühlt, wie an einem Nati-Match. So sehr hat mich die Atmosphäre im Stadion gepackt. Bei diesem Erlebnis ist mir das Resultat egal. Ich bin stolz auf das, was der FCSG geleistet hat!»

Jonathan Nemeth (43), St.Gallen: «Es braucht ein harmonisches Stürmerduo»

Jonathan Nemeth aus St.Gallen. Bild: Tabea Leitner

«Irgendwie soll es einfach nicht sein. Ich bin dankbar für diesen einen Punkt, den wir gegen den Tabellenersten holen konnten. Aber drei Punkte in einem Heimspiel wären auch mal schön. Immerhin gab es keine Niederlage in der Nachspielzeit wie in den letzten zwei Spielen. Meiner Meinung nach hat Zeidler noch kein harmonisches Stürmerduo gefunden. Mit dem Einsatz von Guillemenot hat Zeidler sicher eine gute Entscheidung getroffen. Trotzdem kann es nicht sein, dass zwei von drei Toren von Mittelfeldverteidigern erzielt wurden und nur eines von einem Stürmer. Allerdings will ich der Mannschaft nichts vorwerfen, denn das Spiel war ein reines Spektakel. Die tobende Stimmung in den beiden Fankurven war einfach nur geil!»