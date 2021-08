FCSG-Remis gegen Luzern: Was Fans zum Spiel sagen - die Umfrage

Fanzone «Fast schon um den Ausgleich gebettelt»: Das sagen Anhänger zum 2:2 des FC St.Gallen gegen Luzern Im ersten Heimspiel der Saison startet der FC St.Gallen stark, führt schnell und verdient. Die Fans ärgern sich über den Luzerner Ausgleich in der letzten Minute der Nachspielzeit, freuen sich aber über die gute Stimmung im Stadion. Die Umfrage zum Spektakel-Spiel. Fabian Knellwolf 01.08.2021, 20.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Zuberbühler (36), St.Gallen: «Die Mannschaft hätte die Unterstützung gebraucht»

Christoph Zuberbühler, St.Gallen. Bild: Fabian Knellwolf

«Es war eine riesige Vorfreude da, endlich wieder einmal ins Stadion zu kommen. Komisch hat es sich angefühlt, nach einem Jahr wieder zurück zu sein im Kybunpark. Es war ein guter Auftritt der St.Galler, blöd gelaufen, dass man am Schluss mit nur einem Punkt dasteht.

Enttäuscht bin ich von Schubert, ich hätte im Sturm lieber Guillemenot gesehen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass Schubert noch liefern wird. Man muss ihm noch etwas Zeit geben.

Die Stimmung im Stadion war gut. Trotzdem schade, dass nicht alle Fans aus dem Espenblock ins Stadion kamen. Die Mannschaft hätte die zusätzliche Unterstützung von der Kurve in der Schlussphase gebrauchen können.»

Gerold Schneider (50), St.Gallen: «Emotionen pur»

Gerold Schneider, St.Gallen. Bild: Fabian Knellwolf

«Diese Partie hat alles an Emotionen gebracht. Man hat gehofft, dass sie die Führung über die Schlussminuten bringen. Obwohl es nicht ganz gelungen ist, war es ein super Spiel vor vielen Zuschauern. Die Partie hat alles geboten, was der Fussball bieten sollte: emotionale Hochs und Tiefs über 90 Minuten. Nach der roten Karte hat man gemerkt, dass es ein schwieriges Spiel werden würde. Der FC St.Gallen hätte den Sieg verdient. Aber wenn der Schiedsrichter sechs Minuten nachspielen lässt, muss man auch sechs Minuten bereit sein. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Stadionbesuch und einem unterhaltsamen Spiel.»

Isabelle Mettler (22) und Livia Monegat (22), Flawil: «Drei Punkte wären schöner gewesen»

Isabelle Mettler (links) und Livia Monegat, Flawil. Bild: Fabian Knellwolf

«Es war eine riesige Freude, wieder einmal live dabei zu sein. Endlich wieder einmal die Spieler anzufeuern und mit den Leuten die Fangesänge zu singen.

Nach der frühen roten Karte gegen Youan haben die St.Galler begonnen, defensiver zu spielen. Das hat sich in den letzten Minuten der Partie gerächt. Der Sieg der Espen wäre in der zweiten Halbzeit nicht mehr zwingend gewesen. Aus ihren vielen Chancen hätten sie mehr machen müssen. Wegen der Passivität der St.Galler Mannschaft haben sich die Gegentreffer der Luzerner abgezeichnet. Trotzdem haben wir einen Punkt gewonnen und sehen das positiv, obwohl: Drei wären natürlich schöner gewesen.»

Simon Sieber (25), Visp: «Die dreieinhalb Stunden Fahrt haben sich gelohnt»

Simon Sieber, Visp. Bild: Fabian Knellwolf

«Ich finde es schade, dass St.Gallen in der letzten Minute noch ein Gegentor einstecken musste. Schlussendlich sind sie selber schuld, sie hätten ihre Torchancen verwerten müssen. Mit dem Wechseln der Stürmer in der zweiten Halbzeit hat Trainer Zeidler aber nichts falsch gemacht. Und auch beide roten Karten waren vollkommen verdient. An der Leistung des Schiedsrichters hat es heute nicht gelegen.

Für mich haben sich die dreieinhalb Stunden Fahrt aus dem Wallis bezahlt gemacht. Die Stimmung im Stadion war wunderbar, dazu kam der gute Fussball. Schade nur, dass die Heimmannschaft nicht gewinnen konnte.»

Dani Furrer (63), St.Gallen: «Das nächste Mal packen wir es!»

Dani Furrer, St.Gallen. Bild: Fabian Knellwolf

«Es war bis in die 95. Minute einfach nur geil. Schade, dass sich der FC St.Gallen auch hat zurückdrängen lassen, als beide Mannschaften wieder mit derselben Anzahl Spieler auf dem Platz standen. Die Mannschaft hat fast schon um den Ausgleich gebettelt. Dass der Schiedsrichter sechs Minuten nachspielen liess, kann ich gar nicht verstehen. Nach den wenigen Unterbrüchen wären maximal vier Minuten vertretbar gewesen. So aber bekamen wir noch in der letzten Minute den Ausgleichstreffer gegen ein schwaches Luzern.

Fabian Schubert erinnert mich an den englischen Fussballer Peter Crouch, früher oder später wird er ein Tor schiessen. Auch an Boris Babic hatte ich Freude und hoffe, dass ihm dieses Spiel etwas Schub gibt. Er ist der Mann, um solche Spiele zu entscheiden. Ich bin mir sicher, das nächste Mal packen wir es. Egal wer kommt.»