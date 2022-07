Fanzone «Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen»: Das sagen die Fans nach dem FCSG-Sieg gegen Winterthur Nach zwei Goals von Schubert, einer roten Karte und einem rundum spannenden Spiel siegen die Espen mit einem 2:0 gegen die Winterthurer Aufsteiger. Wir haben bei den Fans nach dem ersten Heimspiel nachgefragt, was sie zu diesem Saisonstart sagen. Siri Würzer Jetzt kommentieren 24.07.2022, 07.44 Uhr

Viola Käseberger (39), St. Gallen: «Die zwei Tore waren praktisch unhaltbar»

Viola Käseberger, St. Gallen Bild: Siri Würzer

Ich schaue nicht bei jedem Spiel zu, da ich am Wochenende meist arbeite, aber wenn ich hier bin, dann ist die Stimmung immer super. Obwohl Pyros gezündet wurden, war die Atmosphäre einmalig. Heute zum Saison-Auftakt war sie besonders gut. Sobald es los ging, war der Fanblock sofort auf hundert Prozent.

Es waren zwei schöne Tore, beide wurden im Laufen geschossen und waren nahezu unhaltbar. Ich bin seit mehr als zwei Jahren nicht mehr live dabei gewesen, und habe deswegen auch nichts Besonderes erwartet. Aber ich bin begeistert. Es hat mich erstaunt, wie stark die vielen Nachwuchsspieler gespielt haben. Da ich ursprünglich aus Deutschland komme, ist der FCSG hier seit 16 Jahren mein Wahl-Fussballteam.

Fabian (8, links) und Pascal Gmür (11, rechts), Bütschwil: «Schubert war am besten»

Fabian (links) und Pascal Gmür (rechts), Bütschwil Bild: Siri Würzer

Es war ein gutes Spiel! Patrick Sutter hat heute am meisten Einsatz gezeigt. Und Schubert war mit seinen zwei Goals der beste Spieler auf dem Feld. Der beste Moment war der nach dem ersten Tor, da war die Stimmung schon super.

Wir sind beide schon an mehreren Matches vom FCSG gewesen, und heute haben wir uns besonders über diesen tollen Sieg gefreut.

Adrian Osterwalder (45), Abtwil: «Ich habe auf ein 2:0 getippt»

Adrian Osterwalder (45), Abtwil Bild: Siri Würzer

Ich finde es sehr cool, dass Schubi heute beide Goals geschossen hat. Das mag ich ihm gönnen. Er hat in der vergangenen Saison eher etwas unter seinem Wert gespielt. Mir gefällt, dass der Trainer so viel Vertrauen in ihn gesetzt und ihn in der Startformation spielen liess. Das zeigt, dass er an ihn geglaubt hat.

Ich habe beim Sportlotto tatsächlich auch auf einen 2:0-Sieg getippt. Da habe ich mich natürlich umso mehr freuen können. Dieses Geld kommt jetzt in die Ferienkasse.

Barbara Imhof (30), Winterthur: «Fühlt sich an wie nach Hause kommen»

Barbara Imhof, Winterthur Bild: Siri Würzer

Ich war sehr gespannt auf das Spiel. Ich wohne in Winterthur und habe mir deshalb dort bereits einige Spiele vom FCW angeschaut. Die St.Galler waren von Minute eins an klar überlegen. Es hätte aber auch ohne rote Karte sein können! Ich finde sie nicht gerechtfertigt, denn es war ein normaler Zweikampf zwischen Görtler und Di Giusto. Man hätte es sich zumindest nochmals anschauen können. Ich finde es trotzdem sehr schön, dass wir das erste Heimspiel nach der Pause gewonnen haben. Das fühlt sich an wie nach Hause kommen.

Trotz der Sommerferien war das Stadion gefüllt, es war eine super Stimmung. Ich komme eigentlich aus dem Thurgau, bin aber FCSG-Fan, seit ich im Jahr 2000 an der Meisterfeier gewesen bin. Da habe ich das Virus auch bekommen.

Patrick Würth (45), Horn: «Weiss noch nicht, ob es so gut weitergehen wird»

Patrick Würth, Horn Bild: Siri Würzer

Schubi hat die Chancen von Anfang ausgenützt. Das mag ich ihm gönnen. Es kam jedoch eher unerwartet für mich nach der letzten Saison. Meiner Meinung nach waren heute aber nicht alle Spieler in Topform. Wir sind heute in der Nähe der Winterthurer Fans gesessen. Sie haben eine gute Stimmung gemacht und waren sehr zahlreich vertreten. Dabei ist es immer schön, wenn es friedlich ist und man live dabei sein kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es für den FCSG so gut weitergehen wird. Ich rechne mit einem Mittelfeldplatz in der Tabelle. Das kommt wohl auch darauf an, wie es an der Transferfront aussieht. Wenn es keine Abgänge gibt, tippe ich auf Platz 4, ansonsten vielleicht eher 6.

Dominik Zuberbühler (32), Rehetobel: «Es besteht noch Luft nach oben»

Dominik Zuberbühler, Rehetobel Bild: Siri Würzer

Ich fand es super, wie gut die St.Galler nach der roten Karte für Görtler noch mit zehn Mann weitergespielt haben. Im Allgemeinen besteht aber noch Luft nach oben. Ich finde, Görtler hat Glück gehabt, dass er nicht schon nach der ersten, gelben Karte bereits verwiesen worden ist. Sutter hat mich heute am meisten beeindruckt. Er spielt so solide und souverän in fast jeder Situation und ist dabei noch so jung. Unter uns Fans war die Stimmung hervorragend. Alle hatten Freude, dass der Fussball wieder zu Hause in St.Gallen eingekehrt ist.

Die Winterthurer haben zu zurückhaltend gespielt, finde ich. Auch kannten sie als Aufsteiger die Pressing-Strategie der St.Galler noch nicht so gut, was ihnen einen Nachteil einbrachte.

