fanzone «Diese Meisterschaft ist noch lange nicht verloren» – die FCSG-Fans freuen sich über den unerwarteten 3:1-Sieg gegen YB Im beinahe ausverkauften Kybunpark überraschten die Espen mit einem 3:1-Sieg gegen die Berner. Die Fans des FCSG zeigten sich nach dem Match zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft und freuten sich über die gute Stimmung. Sie betonten aber auch, dass Peter Zeidlers Team sich nicht auf diesem Sieg ausruhen darf, sondern an die heutige Leistung anknüpfen muss. Elena Oberholzer Jetzt kommentieren 31.10.2021, 07.35 Uhr

Amith Walser: «Der FCSG schlägt den Meister – und scheitert an den schlechteren Teams»

Amith Walser Bild: Elena Oberholzer

«Es ist schön, hat der FCSG wieder einmal gewonnen. Youan schoss die Mannschaft schon nach wenigen Minuten in Führung und ab diesem Zeitpunkt hoffte ich, das Team werde die am Anfang gezeigte Leistung das ganze Spiel hindurch konstant beibehalten – genau das ist ihnen dann auch gelungen.

Die Herausforderung wird nun sein, dranzubleiben. Der Sieg heute war schön, er reicht aber nicht aus. Der FCSG muss an diese Leistung anknüpfen. Sie haben heute den Meister geschlagen und das heisst doch, sie könnten auch alle anderen Teams bezwingen. Doch schon während der letzten Saison schlugen die Espen einige Male jeweils die besten Teams, scheiterten dann aber an den schlechteren Mannschaften.»

Sandra Müller: «Ich habe auf einen 4:3-Sieg von YB gewettet. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich falsch lag.»

«Ich bin zusammen mit meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen auf unserem Teamausflug hier. Wir haben Wetten abgeschlossen und ich habe auf einen 4:3-Sieg für YB getippt. Nun bin ich sehr glücklich, dass ich falsch lag.

Ich finde, die beiden Teams haben in der ersten Halbzeit das bessere Spiel abgeliefert und schönen, attraktiven Fussball gespielt. In der zweiten Hälfte gab es dann einige Fouls und ich hatte den Eindruck, dass sowohl bei den St.Gallern als auch auf Seiten der Berner einige Spieler nicht mehr so fair gespielt haben. Das fand ich schade.»

Sabrina Ruch: «Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl»

Sabrina Ruch Bild: Elena Oberholzer

«Ich war das erste Mal seit Jahren wieder an einem Heimspiel der Espen live mit dabei. Da freut es mich natürlich, habe ich einen so spannenden Match erwischt. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, denn die Berner Young Boys waren heute schwächer aufgestellt als der FCSG. Diese Chance haben die St.Galler dann hervorragend genutzt, wie ich finde.»

Willy Läderach: «Diese Meisterschaft ist noch lange nicht verloren»

Willy Läderach Bild: Elena Oberholzer

«Der FC St.Gallen hat heute hervorragend gespielt. Wir wissen ja alle, dass die Saison bis jetzt nicht gut lief und Peter Zeidler und seine Mannschaft viele schwierige Matches hinter sich haben. Umso mehr bleibt zu betonen, dass sie sich für das heutige Heimspiel einmalig gut gefangen haben. Mir ist besonders aufgefallen, dass die Spieler als starkes Team aufgetreten sind – sie haben heute füreinander gespielt.

Schon beim 1:0 durch Youan in der vierten Minute habe ich auf einen Sieg gehofft, erst beim 2:0 am Anfang der zweiten Halbzeit wagte ich jedoch überhaupt an die Möglichkeit eines Sieges zu glauben. Als dann das 3:0 fiel, wusste ich, die Espen werden heute gewinnen. Das Spiel heute hat gezeigt: Auch wenn der FCSG momentan am Tabellenende steht, ist diese Meisterschaft noch lange nicht verloren!»

Christina & Livia Bernold: «Auch die Fans haben volle Arbeit geleistet»

Livia (links) & Christina Bernold Bild: Elena Oberholzer

Christina Bernold: «Ja, der FCSG hat ein super Spiel abgeliefert, wir müssen aber auch die Fans loben. Die Kurve hat volle Arbeit geleistet und zur guten Stimmung im Stadion beigetragen. Ich hoffe, die St.Galler entscheiden auch die nächsten Spiele für sich – das grossartige Publikum hätte es auf jeden Fall verdient.»

Livia Bernold: «Für mich war es das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass ich ein FCSG-Spiel wieder im Stadion mitverfolgen konnte. Und da ist mir natürlich besonders heute auch die unglaublich gute Stimmung aufgefallen. Ich habe nicht von Anfang an geglaubt, dass wir gegen den Meister wirklich gewinnen können – erst nach dem 2:0 wurde ich langsam zuversichtlich.»

