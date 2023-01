Fanzone Der fehlende letzte Zacken, die späten Wechsel und unnötige Fehler: Das sagen FCSG-Fans zum 1:1 gegen Basel Grün-Weiss geht gegen Basel früh in Führung, kann lange in Überzahl agieren und erhält sogar noch einen Penalty: Dem FC St.Gallen spielt beim Knüller gegen Basel vieles in die Karten. Trotzdem resultiert am Ende bloss ein Unentschieden. Unsere Umfrage mit Anhängerinnen und Anhängern. Jeanina Wirz Jetzt kommentieren 23.01.2023, 11.25 Uhr

Ben (43), Schwarzenbach: «Wie wäre es bloss ohne die rote Karte ausgegangen?»

Ben aus Schwarzenbach. Bild: Jeanina Wirz

«Früher war ein Unentschieden gegen den FC Basel schon fast ein Sieg. Heute fühlt sich das Ganze fast wie eine Niederlage an.

Der FC St.Gallen zeigte ein konstantes Spiel, jedoch in der Offensive zu wenig. Der letzte Zacken hat gefehlt. Beispielsweise hätte Görtler seinen Penalty in der 87. Minute verwerten müssen, und die Eckbälle hätten präziser getreten werden müssen. Als die rote Karte gegen Basel kam, habe ich gehofft, dass der FCSG nun einfach kein Unentschieden macht, geschweige denn verliert. Man war 35 Minuten in Überzahl, und doch ereignete sich nichts mehr. Was wäre wohl ohne rote Karte passiert?

Man muss allerdings auch zugeben: Basel zeigte ein starkes Spiel und hat sich den einen Punkt verdient. Für mich persönlich ist ein Unentschieden gegen YB, Lugano und Basel mehr als recht, denn der zweite Tabellenplatz ist immer noch in Griffnähe.»

Fredy (61), St.Gallen: «Die Wechsel von Zeidler erfolgten viel zu spät»

Fredy aus St.Gallen. Bild: Jeanina Wirz

«Besonders in der zweiten Halbzeit hätte die Mannschaft mehr Druck machen müssen, das Ganze wurde irgendwann träge und passiv.

Die Wechsel von Peter Zeidler erfolgten sehr spät, wenn nicht zu spät. Das widerspiegelt nicht die Philosophie und Taktik, die noch im Trainingslager verfolgt wurde. St.Gallen war die bessere Mannschaft mit den besseren Ideen, weshalb es für Basel glücklich gelaufen ist mit dem Penalty. Sie mussten nicht viel geben, um den Punkt zu holen. Zudem hat das Heimteam viele kranke und verletzte Spieler, die auf dem Platz definitiv gefehlt haben.»

Franziska (38) und Wolfgang (72), Degersheim: «Die Fehlpässe in der zweiten Halbzeit haben dem Sieg im Weg gestanden»

Franziska und Wolfgang aus Degersheim. Bild: Jeanina Wirz

«Vor dem Match dachten wir uns: Wenn es heute ein Unentschieden gibt, ist das gut. Doch nach den ersten Minuten war klar, dass die drei Punkte im Kybunpark bleiben müssen. Der FCSG spielte in der ersten Halbzeit mit viel Druck und zeigte schnellen Konterfussball. Aber auch vielseitige Kombinationen waren zu sehen.

In der zweiten Halbzeit dann war es zunächst eher ein Krampf und ein Geknorze, damit der FC St.Gallen überhaupt aus dem eigenen Strafraum herauskam. Die Pässe kamen nicht mehr an, und Basels Verteidigungslinie war sehr präsent, sodass es kein Durchkommen mehr für den St.Galler Sturm gab. Schade, dass Peter Zeidler nicht früher gewechselt hat, nachdem er sah, dass nichts mehr klappte. Das Mittelfeld hätte verstärkt werden sollen.

Abgesehen vom Penalty hatte der FC Basel keine Chancen mehr, was auch zeigt, wo sie stehen. Es ist nicht mehr dasselbe Basel wie früher, und das hätte der FC St.Gallen nutzen sollen. Früher haben die Espen immer sehr engagiert und druckvoll gegen Basel gespielt, heute hatte man das Gefühl, der FCSG spiele, wie er eben immer spielt. Das reichte schliesslich für ein Unentschieden. Trotzdem muss man den Gästen lassen, dass sie eine hervorragende Abwehrleistung gezeigt und den FC St.Gallen so ausgebremst haben.»

Urs (59), St.Gallen: «Der FC St.Gallen muss mehr an sich glauben»

Urs aus St.Gallen. Bild: Jeanina Wirz

«Grundsätzlich war das ganze Spiel ein Auf und Ab. St.Gallen ging als Favorit in die Partie und konnte nicht ganz zeigen, was man erwartet hatte. Nach einem vielversprechenden Start hat Zeidlers Mannschaft dann aber keine Ideen mehr gehabt. Man hätte von aussen viel mehr Impulse setzen sollen. Diese kamen aber zu spät – als die Spieler bereits müde waren und nicht mehr Vollgas geben konnten.

Nur mit diesen neuen Impulsen hätte man Basel mehr unter Druck setzen können. Dazu kamen unnötige Fehler und der verschossene Penalty. Das darf in einer solchen Partie nicht passieren. Dass viele Spieler krankheits- oder verletzungshalber ausfielen, hat natürlich auch nicht zu mehr Dynamik und Stabilität in der Mannschaft geführt.

Ebenso wurde zu wenig in der Offensive gezeigt nach der roten Karte gegen Basel. Trotzdem ist das 1:1 eine gute Grundlage, auf der nun aufgebaut werden kann. Für die nächsten Spiele wünsche ich mir, dass die Mannschaft mehr an sich glaubt und so den zweiten Tabellenplatz ins Visier nimmt.»

