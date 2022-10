Fanzone: Das sagen die FSCG-Fans zum Unentschieden gegen Servette

Fanzone «Der Ball kann ja nicht jedes Mal rein»: Das sagen die FSCG-Fans zum Unentschieden gegen Servette Die Espen schiessen im letzten Olma-Heimspiel des Jahres ein Unentschieden gegen die Genfer. Enttäuscht sind die Fans deswegen jedoch nicht. Viele genossen das Spiel, das bis zum Ende spannend blieb. Ein Sieg sollte aber trotzdem möglichst bald wieder her. Siri Würzer Jetzt kommentieren 23.10.2022, 23.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seline Manser (11), Speicher AR: «Gute Chancen im kommenden Spiel gegen Winterthur»

Seline Manser, Speicher AR. Bild: Siri Würzer

«Als ganz am Anfang in der 8. Minute ein Tor geschossen wurde, habe ich gejubelt. Dann war es aber doch kein Goal, was schade war. Ich finde, dass die St.Galler im Sturm heute gut gewesen sind. Bei der Verteidigung hätte aber noch mehr gehen können. Isaac Schmidt war für mich heute der beste Spieler, er hat ja auch das Tor geschossen. Insgesamt hat mir das Spiel gut gefallen.

Und nun hoffe ich, dass sie gegen Winterthur gewinnen können. Ich denke, dass sie gute Chancen haben.»

Sandro Fritschi (29), Gommiswald: «Drei Male ungeschlagen»

Sandro Fritschi, Gommiswald. Bild: Siri Würzer

«Dass Leonidas Stergiou dieses Mal von Beginn an eingesetzt wurde, war eine gute Entscheidung. Er hat sich bewährt und war dabei in dieser Position heute sicher besser als Stillhart. Die zweite Halbzeit empfand ich allgemein als spannend. Die St.Galler konnten aber den Druck nicht aufrechterhalten, das fand ich etwas schade.

Trotz der momentanen Lage bleibe ich relativ positiv: Der FCSG hat in den vergangenen sechs Spielen zwar nicht gewonnen, war aber zumindest drei Male ungeschlagen. Gegen Winterthur nächste Woche habe ich durchaus Hoffnung auf einen Sieg. Das kommt sicher gut.»

Nael Zidan (19), Herisau: «Endlich wieder an den Ball gegangen»

Nael Zidan, Herisau. Bild: Siri Würzer

«Gleich wie das Ergebnis war das heutige Spiel ausgeglichen, finde ich. So wie die St.Galler vor allem gegen Schluss gespielt haben, hätten sie den Sieg verdient. Die Verteidigung war meiner Meinung nach schon lange nicht mehr so gut. Früher sind sie oft in einen Konter gelaufen, heute sind die Spieler endlich wieder einmal richtig auf den Mann und den Ball gegangen. In den letzten Matches hatten sie immer etwas Angst vor dem Ball. Auch die Konter hatten sie im Griff und spielten generell sehr kompakt. Sutter hat sich gesteigert und heute eine gute Leistung abgeliefert.

Es war schön, am Spiel dabei zu sein: Die Fans haben mitgemacht, die Bierduschen waren auch gut. Ich finde jedoch, dass der Schiedsrichter oft gegen uns gepfiffen hat.»

Lea Ruppanner (15), Sirnach: «Der Ball kann ja nicht jedes Mal rein»

Lea Ruppanner, Sirnach. Bild: Siri Würzer

«Ich fand es ein spannendes Spiel. Es wäre aber natürlich noch schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ich finde, dass St.Gallen besser gespielt hat als Servette. Sie hatten mehr Ballzeit und auch mehr Goalchancen. Von diesen war es aber bei keiner zu 100 Prozent sicher, dass der Ball das Tor auch treffen würde. So war es auch nicht allzu schlimm, wenn der Ball daneben ging. Es kann ja nicht jedes Mal ein Treffer sein. Jetzt wird es aber Zeit, wieder mal zu gewinnen. Servette war ein starker Gegner, Winterthur dagegen ist schwächer, da tippe ich schon darauf, dass der FCSG gewinnt. Schmidt habe ich heute besonders gut gefunden. Er hat immerhin das Goal geschossen, war auch sonst immer bereit und auf Position. Meine Freundinnen und ich haben vom Espenblock aus zugeschaut und bis zum Schluss gehofft, dass das 2:1 noch kommt.»

Michael Muscetta (47), Niederbüren: «Ein Sieg würde der Moral guttun»

Michael Muscetta, Niederbüren. Bild: Siri Würzer

«Schade, dass da nicht mehr ging. Wir haben zwar gewusst, dass das Spiel gegen Servette schwierig werden würde, ein Olma-Match-Sieg wäre aber schon ein super Moment gewesen. Nüchtern betrachtet scheint das 1:1 aber fair. Immerhin hat es heute einen Punkt gegeben, auch wenn drei natürlich noch besser gewesen wären, um die Distanz zur Spitze zu verkürzen. Deshalb ist meine Freude etwas zweigeteilt. In den letzten zehn Minuten des Spiels hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass es noch einen Ruck geben und das Siegestor geschossen würde. Die St.Galler hatten da viel Ballbesitz. So war ich denn auch überrascht, als der Schiedsrichter scheinbar mitten im Spiel abgepfiffen hat.

Für Moral und Spirit der Mannschaft wäre es nun schön, wenn der FCSG wieder einmal gewinnen würde. Ich hoffe, dass sie diese Negativspirale bald durchbrechen können. Man merkt den Spielern an, dass sie deswegen nervös und verkrampft sind, die Leichtigkeit hat ihnen heute gefehlt.»

Damian Sartory (18), Nesslau: «Wir hoffen auf das Beste»

Damian Sartory, Nesslau. Bild: Siri Würzer

«Anfangs war das Spiel nicht so der Hit. Nach dem Gegentor in der zweiten Halbzeit ist es dann aber besser geworden. Generell hat mir die zweite Halbzeit besser gefallen, besonders gegen Schluss. Dass Stergiou von Beginn an gespielt hat, fand ich gut – er ist kein schlechter Spieler. Ausserdem ist er ein Toggenburger wie ich, deshalb finde ich ihn gut (lacht). Auch Schmidt war heute mit seinem Torschuss sehr präsent. Ich hätte auf ein 2:1 für den FCSG getippt. Gegen Schluss habe ich auch fast zu hoffen gewagt, dass es wahr werden könnte. Die Leistung war aber nicht wahnsinnig konstant, und Servette ist am Schluss auch nochmals gekommen und hat stark gespielt. Nun hoffen wir auf das Beste: Die St.Galler werden sich gegen Winterthur schon durchsetzen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen