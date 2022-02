Fanzone «Der Abstieg ist vom Tisch»: Das sagen Anhänger zur 5:1-Gala des FC St.Gallen Nach einer turbulenten Startphase mit drei Toren innert zehn Minuten deklassiert der FC St.Gallen Servette. In unserer Umfrage sprechen Espenfans über die Stimmung im Stadion, neue Ziele, die der Club anpeilen sollte – und Fabian Schubert, der sich vom Kummerbuben zum Doppeltorschützen gewandelt hat. Fabian Knellwolf Jetzt kommentieren 13.02.2022, 09.12 Uhr

Kevin Wanner (30), Amriswil: «Der FCSG war erstaunlich effizient»

Kevin Wanner (30), Amriswil. Bild: Fabian Knellwolf

«In St.Gallen ist die Stimmung grundsätzlich immer gut, egal ob wir eine schlechte oder eine gute Zeit haben. Heute hat uns die Mannschaft mit diesem 5:1-Sieg einiges zurückgegeben, nachdem wir in der Vorrunde vieles einstecken mussten.

In der ersten Halbzeit hat man bei den St.Gallern noch einige Unsicherheiten gesehen, auch weil die Genfer Druck gemacht haben. Doch der FCSG war erstaunlich effizient, was unüblich ist. Heute ist mir Cabral aufgefallen, aber auch Guillemenot, der gegen Servette immer gute Spiele zeigt. Ich könnte eigentlich die ganze Mannschaft aufzählen, alle haben sie mir gefallen. Es hat im Team insgesamt gepasst.

Für Fabian Schubert hoffe ich, dass er nun endlich angekommen ist. Seine Zeit in St.Gallen war bis dato schwierig für ihn. Er ist das Paradebeispiel für die Impotenz der Espen vor dem gegnerischen Tor. Ich hoffe, er konnte heute den Bann brechen.

Der Abstieg ist vom Tisch. Mit Quintillà, der gefühlt gar nie weg war, rechne ich für den FCSG mit dem soliden fünften Platz am Ende dieser Saison.»

Dana Hollenstein (23), Romanshorn: «So klettern wir noch einige Plätze nach oben»

Dana Hollenstein (23), Romanshorn. Bild: Fabian Knellwolf

«Ich war direkt neben dem Espenblock, die Fans waren fantastisch. Aussenverteidiger Schmidt hat mir am besten gefallen, weil er so viel unterwegs war an der Seite. In den nächsten Partien müssen die St.Galler ihr Spiel weiter so durchziehen, dann kommt es gut. Dann klettern wir noch einige Plätze nach oben in der Tabelle. Ich rechne mit einem Platz im Mittelfeld, aber Hauptsache, wir müssen nicht gegen den Abstieg spielen.

Mit der Einwechslung von Schubert war ich zunächst nicht zufrieden, doch als er dann die zwei Tore schoss, hat er mich überzeugt. Trotzdem sehe ich ihn nicht in der Startelf, denn er braucht den Druck, um erneut zu brillieren.»

Thomas (48) und Finn (9) Frei, Kriessern: «Ich hoffe, die St.Galler holen den Cup nach Hause»

Thomas (48) und Finn (9) Frei, Kriessern. Bild: Fabian Knellwolf

«Heute war eine super Stimmung im Stadion! Am Anfang waren die St.Galler noch etwas unsicher, danach war es ein offener Schlagabtausch zwischen dem FCSG und den Genfern. Die St.Galler haben gekämpft. Am meisten hat mir Basil Stillhart gefallen. Ich hoffe, die St.Galler packen die Chance und gewinnen den Cup. Wie damals 1969 im Wankdorf. Sie sind so nahe dran.

Mit der Rückkehr von Quintillà hat die Mannschaft an Stabilität gewonnen. Gesamtheitlich passt mit ihm wieder alles besser zusammen. Die Mannschaft hat enger zusammengefunden. Fabian Schubert hat heute wie ein klassischer Knipser gespielt. Er ist reingekommen und hat seine zwei Tore gemacht. So gefällt er mir gut. Heute kann man nichts gegen ihn sagen.»

Armin Schai (54), St.Gallen: «Das Gefühl in der Mannschaft ist ein anderes»

Armin Schai (54), St.Gallen. Bild: Fabian Knellwolf

«Es war ein spannendes Spiel, ich habe lange gezittert. Auch nach dem 3:1 hatte ich noch nicht das Gefühl, der Sieg sei sicher. Gegen vorne war der FCSG stark, die Verteidigung dagegen hat mich nicht immer überzeugt. Für Stillhart hätte ich Maglica zurück in die Startaufstellung genommen.

Wenn ich sehe, wie Quintillà nach dem Spiel zu den Fans geht und alle sein Shirt wollen, dann denke ich, dass er von den St.Galler Anhängern wieder aufgenommen worden ist.

Im Dezember hatte ich noch mit dem Abstieg gerechnet, heute muss ich sagen, dass wir uns bis Ende Saison im Mittelfeld platzieren können. Obwohl heute alle getroffen haben, die schon damals im Kader waren, ist im Gegensatz zur Vorrunde das Gefühl in der Mannschaft ein anderes.»

Nino Kappeler (13), Heiden: «Quintillà bringt Ruhe ins St.Galler Spiel»

Nino Kappeler (13), Heiden. Bild: Fabian Knellwolf

«Die Fans haben sich heute wieder viel Mühe gegeben, deshalb war die Stimmung im Stadion super. Die ersten zwei Minuten des Spiels hätten jedoch besser sein können. Danach war es eine gute Partie der St.Galler. Am besten haben mir Lukas Görtler und Kwadwo Duah gefallen.

Rückkehrer Jordi Quintillà bringt Ruhe ins St.Galler Spiel. So hilft er der Mannschaft. Mir hat die Startaufstellung besser gefallen als jene nach der Pause. In der zweiten Halbzeit hat mir Lungoyi nicht gepasst, weil er zu viel gedribbelt hat. Zudem bremste er die eigenen Angriffe, anstatt nach vorne zu spielen. Ruiz hat mir in der ersten Hälfte im Mittelfeld besser gefallen als Lungoyi.

Mit dieser Mannschaft können die St.Galler den Cup gewinnen. Wenn sie so weiterspielen, werden sie ihn holen.»

