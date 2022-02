FC St.Gallen: Das sagen die Fans zum Unentschieden gegen YB

Fanzone «Das war eine schöne Überraschung!» – Das sagen die Fans zum Unentschieden gegen den Schweizer Meister YB Im ersten Heimspiel der Rückrunde gelingt den St.Gallern das Unentschieden gegen YB. Bei Wind und Wetter gleicht der FCSG in der zweiten Halbzeit die drei Gegentore der Berner wieder aus. Die meisten Zuschauer haben am Schluss nicht mehr mit einem St.Galler Ausgleichstreffer gerechnet. Die Fan-Umfrage zum Spiel, das es bis in die letzten Minuten in sich hatte. Text und Bilder: Siri Würzer 06.02.2022, 22.41 Uhr

Kurt Giger, St.Gallen

Kurt Giger (61), Grabs SG: «Es zeigt, dass die Mannschaft gut funktioniert»

Das war eine schöne Überraschung! Obwohl es in der ersten Halbzeit etwas dumm gelaufen ist, haben die Spieler weitergekämpft und in der zweiten Halbzeit nochmals alles gegeben. Als das vierte Tor von YB dann nicht gezählt hat, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Und nach den Spielerwechseln hat es einen weiteren Schub gegeben. Sich gegen den Schweizer Meister zu behaupten, erforderte eine gute Haltung von unseren Spielern, und sie haben das gemeistert. Es zeigt, dass die Mannschaft funktioniert. Ein Sieg wäre natürlich noch schöner gewesen, aber es war trotzdem ein gutes Spiel.

Vincenzo Trove, Bischofszell

Vincenzo Trove (28), Bischofszell: «Alles war gegen uns und wir haben es trotzdem geschafft»

Ich muss ehrlich sagen, dass der FCSG heute nicht schlecht gespielt hat. Aber auch YB hat seine Chancen genutzt. Nach dem 3:0 habe ich zu meinen Kollegen gemeint, dass es heute einer dieser legendären Abende des FCSG werden könnte. Es hat gestürmt und geregnet und wir waren mit drei Toren im Rückstand. Alles sprach gegen uns. Aber bei den St.Gallern ist es immer so, dass sich solche schlechten Aussichten zu den besten Spielen entwickeln können. In der zweiten Halbzeit haben sie nochmals Gas gegeben und nach dem 3:2 habe ich daran geglaubt, dass wir es noch schaffen können. Die St.Galler waren den Bernern heute auf jeden Fall ebenbürtig.

Dylan Bosshardt, Abtwil

Dylan Bosshardt (11), Abtwil: «Ich habe gewusst, dass sie es noch aufholen werden»

Ich habe es erwartet, dass sie in den letzten Minuten noch den Ausgleich schaffen. Als dann Alessio Besio eingewechselt wurde, wusste ich, dass es jetzt bergauf gehen wird. In der ersten Halbzeit haben die St.Galler etwas unsicher gespielt. Nach dem ersten Goal in der zweiten Halbzeit sind sie aber besser als YB geworden, finde ich. Ich war von Anfang an zuversichtlich und habe gewusst, dass sie noch aufholen werden. Ich fand es gut, dass sie viel im Mittelfeld gespielt und auch die Aussenverteidiger nach vorne gespielt haben, während YB versucht hat, das Spiel zu verzögern und ihren Vorsprung zu behalten. Insgesamt würde ich dem Spiel 7.5 von 10 Punkten geben.

Mara Hug, Gossau

Mara Hug (13), Gossau: «Die Hoffnung ist mit jedem Tor gewachsen»

Es war ein sehr interessantes Spiel. Vor und nach den Toren war es immer spannend und die Hoffnung wuchs mit jedem Goal, das die St.Galler geschossen haben. Ich war gegen Ende immer zuversichtlicher, dass es die St.Galler doch noch schaffen würden und habe bei jedem Tor noch mehr mitgefiebert. Die beiden besten Spieler waren für mich heute Duah und Besio.

Niklaus Sturzenegger (60), Speicher AR: «Ich finde das Unentschieden ein gerechtes Resultat»

Niklaus Sturzenegger, Speicher AR

Ich habe ich wirklich nicht erwartet, dass sie nach einem Rückstand von 3:0 nochmals so viel aufholen können. Deshalb war ich sehr überrascht über das 3:3 in letzter Minute. Es war eine super Stimmung im Team, die Spieler haben bis zum Schluss eine gute Moral gewahrt und Peter Zeidler hat strategisch gut eingewechselt. Deshalb ist die Rechnung heute aufgegangen. In der ersten Halbzeit hätten sie es allerdings noch besser machen können. Da wäre die Leistung der St.Galler noch ausbaufähig gewesen. Der FCSG konnte heute den Bernern das Wasser reichen und ich finde das Unentschieden ein gerechtes Resultat.

Janina Künzle (links) und Stephanie Elsener, Frauenfeld

Janina Künzle (34) und Stephanie Elsener (33), Frauenfeld: «Eigentlich können sie es!»

Wir haben die ganze Zeit über gehofft, dass es sich für den FCSG noch zum Besseren wenden wird. Deshalb sind wir auch bei diesem Dreckswetter noch geblieben. Und siehe da: Es hat sich gelohnt. Am Anfang haben die St.Galler einige Chancen vertan. Gegen Ende hat man heute aber wieder einmal gesehen: Eigentlich können sie es! Es ist für den FCSG schon einige Male vorgekommen, dass sie in den letzten Minuten das Spiel für sich entscheiden konnten oder für einen Ausgleichstreffer sorgten. Auf einer Skala von eins bis zehn würde das heutige Spiel eine Sieben erhalten.