Fanzone «Das ist eine Katastrophe»: Das sagen Anhänger zum 1:1 des FC St.Gallen gegen Sion Nach einer mittelmässigen ersten Halbzeit kehrt der FCSG gut ins Spiel zurück, trifft zum 1:0 und vergibt den Sieg in letzter Sekunde. Die Zuschauer zeigen sich nach dem Spiel frustriert. Die Umfrage zum Sion-Spiel. Riccardo Iannella 22.08.2021, 08.23 Uhr

Willi Läderach (70), Frauenfeld: «Blöd, dass man dann noch die Führung hingibt»



Willi Läderach, Frauenfeld. Bilder: Riccardo Iannella

«St.Gallen hat in der ersten Halbzeit nicht allzu gut gespielt, doch nach der Pause haben sie ins Spiel gefunden. Daher würde ich sagen, dass die Führung nach 63 Minuten durchaus verdient war. Auch der Trainer hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Es ist demnach sehr schade, dass man in der letzten Minute noch das Gegentor kriegt. Für mich hätte es aber auch zehn Minuten vor Schluss, als Kwadwo Duah zu Boden gebracht wurde, einen Penalty für die St.Galler geben müssen.»

Eric Hauser (18), Mörschwil: «Im Grossen und Ganzen ist das Resultat fair»

Eric Hauser, Mörschwil.

«Ich finde es toll, dass Zeidler auch jüngeren Spielern eine Chance gibt. St.Gallen hat gute Stürmer, mir gefiel aber, dass er Babic von der ersten Minute an hat spielen lassen. Das zuerst der FCSG in Führung geht, hätte ich nicht gedacht. Beide Mannschaften hatten bereits gute Torchancen gehabt. Ob die beiden Szenen gegen Ende der Partie mit Duah, der zu Fall gebracht wird, und dem Sion-Goalie, der einen Spieler des FCSG berührt, elfmeterwürdig waren, ist schwer zu sagen. Natürlich ist es schade, dass St.Gallen nicht die drei Punkte mitnimmt, aber im Grossen und Ganzen ist das 1:1 ein gerechtes Resultat.»

Margrit Martina Benz (63), Niederuzwil: «Die letzten drei bis vier Minuten haben sie geschlafen»

Margrit Martina Benz, Niederuzwil.

«In der ersten Halbzeit hätte St.Gallen keinen Treffer verdient. Nach der Pause haben sie besser gespielt und somit auch verdient das 1:0 geschossen. Aber grundsätzlich finde ich, hätten sie noch mehr rausholen können. Sie haben nur eine mittelmässige Leistung erbracht. In den ersten Minuten hatte der FCSG wirklich Mühe, ins Spiel zu kommen und alles schien ein wenig planlos. Ich glaube, da müssen sie noch etwas an ihrem Konzept arbeiten. Was aber in den letzten Minuten geschah, ist eine Katastrophe und einfach unbegreiflich! In den letzten drei bis vier Minuten schienen sie eingeschlafen zu sein. Daher muss ich sagen, kam der Ausgleich für Sion nicht zu unrecht.»

Ralf Römer (38), Birmensdorf (AG): «Sion hat den Treffer nicht verdient»

Ralf Römer, Birmensdorf (AG).

«Ich persönlich war sehr erstaunt über die Passivität der St.Galler in der ersten Hälfte. Fast hätten wir froh sein müssen, nicht in Rückstand zu liegen nach den ersten 45 Minuten. Danach ging es aber besser, und das Tor für den FCSG kam verdient. Meines Erachtens hätte auch die Situation mit Duah im Strafraum ein Elfer sein müssen. Die zweite Szene mit dem Torwart und Guillemenot war eine Schwalbe, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist das Endresultat sehr frustrierend. St.Gallen kam dem 2:0 sehr nah, hat einige Chancen verpasst, aber den Ausgleich hat Sion nicht verdient.»

Yves Herzog (20), Kreuzlingen: «So, wie sie gespielt haben, haben sie keinen Sieg verdient»

Yves Herzog, Kreuzlingen.

«Schubi hätte von Anfang an spielen sollen, da hat Zeidler meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Ich glaube, er hätte in der ersten Halbzeit mehr Druck nach vorne machen können. Die Führung kam zu einem Zeitpunkt, an dem St.Gallen besser gespielt hat, und ging absolut klar. Nach dem Treffer haben sie mehrheitlich gut gespielt und Sion bedrängt. Umso schlimmer war dann der Ausgleichstreffer in der letzten Sekunde. Sie hatten das ganze Spiel hin gut gearbeitet, am Schluss den Sieg so zu verspielen ist einfach unnötig. Wenn man so spielt, hat man keinen Sieg verdient.