Fanzone «Bester St.Galler? – Die Mannschaft!»: Euphorisierte Stimmen der FCSG-Anhänger nach dem Sieg gegen GC Der FC St.Gallen gewinnt in einem packenden Spiel gegen die Zürcher Grasshoppers mit 2:0. Die Fans zeigen sich nach der Partie euphorisiert. Besonders hervorgehoben wird der St.Galler Teamgeist – hingegen herrscht Uneinigkeit zur Frage, ob Jérémy Guillemenot anstelle einer Verwarnung ein Elfmeter hätte zugesprochen werden müssen. Riccardo Iannella Jetzt kommentieren 27.02.2022, 20.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Victor (72), Gossau: «Die neuen Spieler und das neue Spielsystem machen sich bezahlt»

Victor, Gossau. Bild: Riccardo Iannella

«Ich wüsste nicht, wen ich heute als den besten St.Galler betiteln würde. Die ganze Mannschaft hat gut gespielt. In der Abwehr hat mir vor allem Leonidas Stergiou gut gefallen. Zeidler hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht heute.

Man hat gesehen, dass es in diesem Spiel nicht so wichtig war, wer auf dem Feld stand. Das Team hat als Ganzes einen guten Job gemacht. Es ist kein Zufall, dass der FCSG nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Ich habe beobachtet, dass sich die Mannschaft mehr Zeit nimmt, um Spielaktionen zu kreieren. Dieses neue Spielsystem und die neuen Spieler machen sich bezahlt. Das Endresultat ist demnach absolut angemessen.»

Rinaldo Mazzini (19), Arbon: «Der Teamgeist stimmt und das sieht man»

Rinaldo Mazzini, Arbon. Bild: Riccardo Iannella

«Mein ‹Man of the Match› ist heute Victor Ruiz. Er war Initiant für viele gute Aktionen der St.Galler und hat im Mittelfeld alles geregelt. Aber auch Julian von Moos gefällt mir sehr. Mit seinem Tor hat er wesentlich zum heutigen Sieg beigetragen. Er könnte zu einem wichtigen Spieler für die Mannschaft werden.

Zeidler hat es trotz Ausfällen geschafft, die Mannschaft zum Sieg zu führen. Ich finde es toll, dass er auch jungen Spielern eine Chance gibt, zu zeigen, was sie können. Der Teamspirit stimmt und das sieht man.

Ich glaube, die aktuelle Serie der Espen hängt damit zusammen, dass das Team die richtige Einstellung an den Tag legt. Ich hoffe, sie können diese Motivation beibehalten und sich weiterhin auf diesem Niveau behaupten. Es gab eine Aktion, bei der ich nicht ganz einverstanden war mit dem Schiedsrichter: In der 57. Minute sah Guillemenot Gelb für eine Schwalbe im gegnerischen Strafraum. In meinen Augen war durchaus ein Kontakt mit dem Gegenspieler da. Ich hätte einen Elfmeter gegeben. Trotzdem ist das Resultat fair. GC hatte zwar einige Chancen, St.Gallen hat aber besser gespielt.

Fredi Hess (74), Goldach: «Wenn es keine weiteren Verletzungen gibt, kann der FCSG weiterhin gewinnen»

Fredi Hess, Goldach. Bild: Riccardo Iannella

«Toma und Schmidt haben mir heute sehr gut gefallen. Die ganze Mannschaft hat aber gut gespielt. Vor allem die Neuzugänge sind mir positiv aufgefallen, da hat die Vereinsleitung sauber gearbeitet und super Spieler geholt. St.Gallen spielt nun schon seit einigen Matches wirklich ansehlich und wenn es keine weiteren Verletzungen gibt, dürfte der FCSG weiterhin gewinnen.

Der Schiedsrichter hat heute einiges laufen lassen. Davon bin ich ein grosser Fan. Mir gefällt es, wenn das Spiel körperbetont ist und nicht ständig unterbrochen wird.

Peter Zeidler hat überdies geschickt gewechselt. Die Spieler, die später reingekommen sind, haben gut ins Spiel gefunden. Ich muss sagen, die Gesamtleistung hat mich heute überzeugt.»

Flavio Brandestini (35), St.Gallen: «Solange Tore fallen, kann ich nicht klagen»

Flavio Brandestini, St.Gallen: Bild: Riccardo Iannella

«Heute war das Team als Ganzes sehr stark. GC hatte nicht wirklich viele Chancen. Speziell Captain Fazliji und Isaac Schmidt waren meiner Meinung nach die Spielemacher. Von Moos zeigt viel Einsatz und Kampfgeist, er gibt sich grosse Mühe und das gefällt mir sehr. Es freut mich, dass ausgerechnet ein junger Spieler aus der Region heute den Führungstreffer zum 1:0 erzielt hat.

Die aktuelle Konstellation der Mannschaft passt perfekt. Sie haben zusammengefunden und spielen derzeit hervorragend. Solange Tore fallen, kann ich klagen. Einzig die Aktion von Guillemenot in der zweiten Halbzeit hat mich etwas verärgert. Er hat zurecht Gelb gekriegt für seine Schwalbe. Er ist ein super Fussballer, aber sowas wird hier in St.Gallen einfach nicht gern gesehen.

Nichtsdestotrotz hat der FCSG diese drei Punkte souverän geholt. Meiner Meinung nach hätte das Spiel sogar noch etwas deutlicher ausgehen können. GC kam nicht zu vielen Torabschlüssen.»

Luca L. (25), St.Gallen: «Mit dieser Leistung, können wir eine gute Rückrunde hinlegen»

Luca L., St.Gallen. Bild: Riccardo Iannella

«Ich finde, es war ein super Spiel. Das 2:0 ist absolut gerechtfertigt. Torwart Zigi und Ruiz waren heute für mich die besten St.Galler auf dem Platz. Aber natürlich war auch Julian von Moos fantastisch. Er ist ein unglaublich guter Spieler und könnte zu einem Top-Fussballer für St.Gallen werden.

Guillemenot wurde hingegen zurecht von Zeidler ausgewechselt. Der Schiedsrichter hat bei seiner Schwalbe absolut richtig gehandelt und ihm die Gelbe Karte gezeigt. Grundsätzlich finde ich, der Verein hat gute Arbeit auf dem Transfermarkt geleistet. Die Neuzugänge und Leihspieler haben bisher einen tollen Fussball gezeigt. Wenn der FCSG weiterhin an diese Leistung anknüpfen kann, können wir eine gute Rückrunde hinlegen und unsere Siegesserie verlängern.»

Der emotionale St.Galler Fussballnachmittag im Überblick:

Das Spiel im Liveticker nachlesen:

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen