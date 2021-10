fanzone «Beim zweiten Tor sind mir glatt die Tränen runtergekullert» – Das sagen die FCSG-Fans zum Sieg in letzter Minute Die Fans des FCSG wurden am Sonntag im Spiel gegen Servette lange auf die Folter gespannt. Nach einem spannenden Start und einer eher enttäuschenden zweiten Halbzeit gelingt den Espen in der letzten Minute der Nachspielzeit das 2:1 gegen die Genfer. Nach diesem Sieg hoffen nun viele Fans auf eine Rückkehr des FC St.Gallen in die Erfolgsspur. Siri Würzer Jetzt kommentieren 17.10.2021, 23.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Forster (67), Uzwil: «Es war ein Glückstreffer»

Michael Forster (67) Bild: Siri Würzer

Das war wieder ein typisches Spiel für den FCSG. Das Goal am Schluss war meiner Meinung nach ein Glückstreffer. Hätte Jérémy Guillemenot das Tor nicht geschossen, dann wäre es Servette gewesen, denen genau das gelungen wäre. Es war kein gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben die Spieler zu wenig Chancen kreiert. Görtler war der Einzige, der bis am Schluss gekämpft hat. Wenn sie den Ball verloren, haben sie zu schnell aufgegeben und zu wenig Räume geschaffen. Sie haben dauernd auf den goldenen Pass gewartet. Die Innenverteidigung fand ich aber gut. Trotz meiner Freude über den Sieg glaube ich nicht daran, dass sie eine Lehre daraus ziehen werden und sich die Lage zum Besseren wendet. Was mir gefallen hat ist, dass Peter Zeidler den Mut gehabt hat, so viele Spieler auszuwechseln.

Nadja Kühni (40), Weinfelden: «Mir sind beim zweiten Goal die Tränen runtergekullert»

Nadja Kühni (40) Bild: Siri Würzer

Ich habe gegen Ende hin so gezittert, diese Anspannung war Nervenkitzel pur! Als das Tor so kurz vor Schluss – in der letzten Minute der Nachspielzeit! – noch geschossen wurde, war das die grosse Erlösung. Es wäre schön, wenn dies jetzt der Wendepunkt wäre. Als Fan hofft man so etwas doch immer, wenn der eigene Club so im Keller ist. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Es war wichtig, dass der FCSG diese Punkte geholt hat. Mir sind beim zweiten Goal wahrlich die Tränen heruntergekullert! Ich besitze seit vielen Jahren die Saisonkarte und habe mir fast jedes Spiel angesehen. Dabei kann ich nicht ruhigsitzen. Grün-Weiss im Herzen!

Severin Lehner (26), Untereggen: «Ich habe nicht mehr an den Sieg geglaubt»

Severin Lehner (26) Bild: Siri Würzer

Das Goal am Schluss war wichtig. Das war wirklich ein Schlüsselmoment. Ich hoffe, dass das nun die Wende ist und der FCSG wieder einige Tabellenplätze aufsteigen wird, nachdem wir so viele Spiele verloren haben. Der Sieg heute ist da sicher schon einmal ein Anfang. Ich finde, gegen Ende des Matchs sind die St.Galler Spieler müde und etwas passiv geworden. Die Stimmung ist gekippt und es klangen bereits missmutige Töne von verschiedenen Seiten an. Bei den letzten Spielen hat der Spielschluss immer gegen den FCSG gewirkt. Deshalb hatte ich Angst, dass sich diese Situation wiederholen würde. Ich habe persönlich nicht mehr an einen Sieg geglaubt und dachte mir schon: Nicht schon wieder! Und dann kam in der letzten Minute das Goal!

Ylenia Keller (15), Au (SG): «Es hilft, neuen Mut zu fassen»

Ylenia Keller Bild: Siri Würzer

Ich freue mich natürlich riesig über das Resultat von heute Abend. Nach dieser langen Abwärtsspirale tut der Sieg uns allen und dem FCSG sicher gut. Es hilft, um neuen Mut zu fassen. Mir und meiner Familie war während der Unsicherheit nach dem entscheidenden Goal von Guillemenot in den letzten Minuten zuerst nicht klar, worum es in der Diskussion überhaupt ging. Am Ende war es dann trotzdem der Siegestreffer. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit haben die St.Galler in der zweiten Hälfte weniger energisch gespielt, das finde ich ein bisschen schade. Sie waren oft zu spät zur Stelle und immer zwei Schritte zu weit weg. Da hätten sie näher an den Mann gehen dürfen.

Adrian Müller (61), Oberuzwil: «Zum Glück hat das Goal gezählt»

Adrian Müller Bild: Siri Würzer

Es war ein stressiges Spiel mit viel Nervenkitzel, und dies vor allem am Schluss. Diese Anspannung nahm für den FC St.Gallen zum Glück ein gutes Ende. In der zweiten Halbzeit waren die St. Galler nach meiner Meinung nicht mehr richtig in Fahrt. Nach dem Ausgleich in der 85. Minute ist es dann wirklich gefährlich geworden! Am Schluss kam das erlösende Tor; zum Glück hat das dann auch wirklich gezählt! Das wäre sonst eine Faust hoch drei gewesen, wenn es trotzdem nicht gegolten hätte. Ich hatte deswegen ein bisschen Angst: Der FCSG hat bereits in früheren Spielen seinen Sieg in den letzten Minuten vor Abpfiff verschenkt.