fanzone «Absolute Enttäuschung», «Typisch FCSG»: Das sagen Fans zur 0:1-Heimpleite der Espen gegen Lausanne Nach Siegen gegen den Meister YB und Tabellenleader Basel ist die Heimniederlage gegen Schlusslicht Lausanne bitter. Die Fans sehen die Probleme bei einem falschen Mindset des Teams. Doch überraschend ist dies für die einen oder anderen nicht. Diego Müggler Jetzt kommentieren 21.11.2021, 20.34 Uhr

Patrik Müller und Marcel Alther: «Überheblicher Auftritt»

Patrik Müller und Marcel Alther Bild: Diego Müggler

«Der FC St.Gallen ist heute überheblich aufgetreten – mit dem Motto ‹Wenn wir YB und Basel schlagen, dann Lausanne sicher auch›. So konnte die Mannschaft nur wenig Druck auf das Lausanner Tor aufbauen. Aber auch die Lausanner trugen wenig zum Spiel bei. So wie sie aufgetreten sind, überrascht es uns nicht, dass sie Tabellenletzter waren. Wir sind uns sicher: Wäre das unglückliche Eigentor von Nuhu nicht passiert, hätten die Lausanner gar kein Tor erzielt.

Es ist einfach schade, dass der FCSG die Chance nicht packen konnte, sich endgültig aus dem Tabellenkeller zu befreien. Mit den Wechseln in der Pause kam Hoffnung auf, doch eine richtige Offensive brachten die St.Galler nie zustande. Dafür fehlten vor allem die Bälle aus dem Mittelfeld.»

David, Eveline und Kinder (Bern) und Familie (St.Gallen): «Stimmung war eindrücklich»

David, Eveline und Kinder (Bern) und Familie (St.Gallen) Bild: Diego Müggler

«Unsere Junioren sind FC St.Gallen-Fans, obwohl wir in Bern wohnen. So sind wir heute zum ersten Mal von Bern für ein Fussballspiel angereist, in der Hoffnung, dass es gegen den Tabellenletzten einen Sieg gibt. Speziell beflügelt wurde unsere Hoffnung durch die Ergebnisse gegen YB und Basel. Da wurden wir leider enttäuscht.

Trotz der Niederlage hat der Ausflug der ganzen Familie gefallen und war für die Kinder eine schöne Erfahrung. Schliesslich war die Stimmung im Stadion sehr eindrücklich, speziell wenn man noch nie zuvor an einem Fussballmatch war. Wir kommen gerne wieder einmal. Dann wollen wir aber einen Sieg sehen!»

Eveline und Costa Pimenidis (Degersheim): «Länderspielpause hat geschadet»

Eveline und Costa Pimenidis (Degersheim) Bild: Diego Müggler

«Die Länderspielpause hat dem FCSG geschadet. Die St.Galler sind heute ganz anders aufgetreten wie gegen YB oder Basel. Sie waren zu wenig konzentriert. Man sah dies hauptsächlich im schlechten Zweikampfverhalten und in den vielen Fehlpässen. Auch fehlte der sonst so übliche Kampfgeist der Espen.

Die Wechsel zur Pause haben dem Offensivspiel in der zweiten Halbzeit gut getan. Am Schluss muss man aber sagen, dass der Sieg von Lausanne nicht unverdient ist. Die Espen hatten in den letzten Minuten bei mehreren Chancen der Westschweizern Glück.

Es war aber schade, dass sich Lausanne fast das ganze Spiel nur hinten versteckt und bereits in der 50. Minute mit Zeitspiel begonnen hat. Es zeigt aber auch, dass Emotionen im Spiel waren. Das gehört zum Fussball.»

Patrick Nicklaus (St.Gallen): «Eine absolute Enttäuschung»

Patrick Nicklaus (St.Gallen) Bild: Diego Müggler

«Ich bin mit grossen Erwartungen zum heutigen Spiel gekommen, aber es war eine absolute Enttäuschung. Die Mannschaft war nicht parat, ein klarer Plan war nicht ersichtlich. Das Eigentor war dann sehr unglücklich, aber das kann passieren. Das Problem war, dass sich der FCSG dadurch so stark aus der Bahn werfen liess und keine Reaktion zeigte. An der Niederlage ist man selbst schuld – man hat gegen eine Mannschaft verloren, die zurecht das Schlusslicht der Tabelle war.

Nun ist es sehr schade. Nach einem wahnsinnigen Lauf verliert man ein Spiel, das man gewinnen müsste. Das ist typisch FCSG. Dabei könnte die Mannschaft so viel mehr, wenn sie genau in diesen Spielen auch ihre Leistung abrufen kann.»

Constanze Hirn (Appenzell Innerrhoden) und Sarah Lo Bartolo (Appenzell Ausserrhoden): «Typisch FCSG»

Constanze Hirn (AI) und Sarah Lo Bartolo (AR) Bild: Diego Müggler

«Peter Zeidler hat heute ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen. Er hätte früher reagieren und wechseln müssen. Ruiz hätte in die Startformation gehört und Schubert hat uns schon wieder nicht überzeugt. So sind die Espen von Beginn weg nicht gut aufgetreten und wirkten nach dem Eigentor komplett demotiviert. Die aktuelle Form ist typisch FC St.Gallen: Gegen starke Teams spielt man gut, gegen schlechte Teams geht man mit einer «Selbstläufer»-Mentalität an die Sache ran und verliert. Doch eigentlich kann dieses Team so viel mehr.

Was uns zusätzlich auffällt, ist das Schiedsrichterproblem des FC St.Gallen. Heute war das zwar nicht matchentscheidend, aber bereits in mehreren Matches zuvor haben die Schiedsrichter gegen den FCSG gepfiffen.»