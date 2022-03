Fan-Zone «Der Kampfgeist dieses Teams ist unglaublich»: Das sagen die FCSG-Fans zum 3:2-Sieg gegen den FC Luzern Im Heimspiel der Espen am Samstagabend gab unter den Fans vor allem die Aufholjagd der ersten Halbzeit zu Reden. Besonders positiv wurden die Leistungen von Goalie Zigi und Captain Görtler gewertet. Elena Oberholzer Jetzt kommentieren 20.03.2022, 07.34 Uhr

Reto Wolf (53), Busswil: «Der Kampfgeist dieses Teams ist unglaublich»

Reto Wolf (r.) aus Busswil mit seiner Begleitung.

«Der Beginn des Spiels war unschön, aber danach wurde es ja schnell besser. Die ersten zwanzig Minuten haben bewiesen, dass Peter Zeidlers Team eine starke Moral und einen unglaublichen Kampfgeist besitzt. Die erste Halbzeit war dementsprechend ein Spektakel, besonders Duahs Goal fand ich stark. Mit dem Anpfiff der zweiten Hälfte begann dann das grosse Zittern um den Erhalt des Spielstandes. Während des ganzen Matchs war das Hauptproblem der Mannschaft, dass sie in den Vorwärtsbewegungen immer und immer wieder den Ball verloren hat.

Am besten hat mir Lukas Görtler gefallen, mit seinem Kämpferherz hat er 90 Minuten lang überzeugen können. Jérémy Guillemenot hingegen gefällt mir schon seit einigen Spielen nicht so gut, er verliert ständig den Ball.»

Michi Fehr (21), Müllheim: «Dass aus dem 3:2 kein 3:3 wurde, haben wir Zigi zu verdanken»

Michi Fehr (l.) aus Müllheim mit seiner Begleitung.

«Gut für den FC St.Gallen war, dass die Tore der Luzerner in den ersten Minuten fielen. So hatte das Team Zeit zu reagieren. Eigentlich ist doch klar: Wer gegen den Tabellenersten FCZ drei Tore erzielt, schafft dies auch gegen eine Mannschaft wie Luzern. Die spektakuläre Aufholjagd der ersten Halbzeit ist aber auch Beweis für die unglaubliche Moral dieses Teams.

Zigi, unser Goalie, hat unglaublich gut gehalten. Dass aus dem 3:2 in der zweiten Halbzeit kein 3:3 wurde, haben wir ihm zu verdanken. Auch Captain Lukas Görtler hat das ganze Spiel hindurch überzeugt.»

Gabriele Klauser & Elina Gashi (beide 16), Wil: «Vor unserem Goalie haben wir grossen Respekt»

Gabriele und Elina aus Wil.

Gabriele: «Die ersten Minuten waren unglaublich spannend, die Espen haben auf die beiden Treffer der Luzerner sehr schnell reagiert und bewiesen, dass noch gar nichts verloren war. Als Schmidt zum 1:2 traf, wusste ich, dass in diesem Spiel noch alles passieren kann. In der zweiten Halbzeit gab es einige Verzögerungen und die Spieler lagen ein paar Mal zu häufig auf dem Boden. Sehr positiv aufgefallen ist in der zweiten Hälfte jedoch unser Goalie. Zigi leistet sehr viel für dieses Team, davor haben wir beide grossen Respekt.»

Elina: «Das ganze Stadion war voll mit Fans des FC St.Gallen. Ich glaube, das hat die Spieler besonders am Anfang motiviert und dazu beigetragen, dass sie nicht aufgegeben haben. Eigentlich schaue ich die Spiele jeweils lieber daheim, aber wenn das Team so weiterspielt, werde ich die Matches wieder öfter im Stadion mitverfolgen. Besonders schön fand ich heute ausserdem die Spendenaktion für die ukrainischen Kinder.»

Sandro Steiger (24), Lüchingen: «Die Fans halfen, den Rückstand der ersten Minuten wieder aufzuholen»

Sandro Steiger aus Lüchingen.

«Einen 2:0-Rückstand aufzuholen ist immer schwierig, entsprechend können die Espen heute stolz auf sich sein. Was sicher geholfen hat, war der Espenblock hinter dem gegnerischen Tor. Die vielen Fans konnten die Luzerner Spieler einschüchtern und gleichzeitig unsere Stürmer unterstützen. Auswärts spielt der FCSG ohnehin stark, aber mit Unterstützung der Fans sind solche Leistungen auch zuhause möglich.

In der ersten Halbzeit ist mir Isaac Schmidt, der dem FCSG ja auch das erste Tor bescherte, besonders positiv aufgefallen. Und auch Torhüter Zigi gehört mein Lob, er hat das ganze Spiel hindurch super agiert. In der zweiten Halbzeit schienen die Defensivprobleme der Startphase gelöst und auch offensiv hat Peter Zeidlers Team überzeugender gespielt. Schade, dass die Torchancen ungenutzt blieben.»

Sarah Tobler (28), Rorschach: «In den ersten paar Minuten haben die FCSG-Spieler auf dem Feld geschlafen»

Sarah Tobler aus Rorschach.

«Ganz ehrlich, nach dem 2:0 der Luzerner glaubte ich nicht, dass die Espen das noch aufholen können. Da haben sie wirklich ganz schön ‹auf die Kappe› bekommen. Ich hatte das Gefühl, die Spieler schlafen auf dem Feld. Dann begann die Aufholjagd und sie haben plötzlich gekämpft.

Captain Lukas Görtler und Goalie Lawrence Ati Zigi haben unglaubliches geleistet. Aber in diesem Spiel war niemand schlecht, Peter Zeidlers Team hat alles gegeben und entsprechend stimmig ist auch das Resultat.»

