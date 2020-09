Interview Ex-FCSG-Trainerassistent Amanatidis spricht im Interview über seinen ungewollten Weggang und Athen: «Das wird hart, St.Gallen wird an diesem Gegner zu knabbern haben.» Ioannis Amanatidis, einst Trainerassistent im FC St.Gallen, warnt vor dem Europacupspiel: «AEK ist ein Grossklub – das wird hart für die Ostschweizer.» Auch sagt der 38-Jährige, die St.Galler müssen sich entscheiden, wofür sie in Zukunft stehen wollen. Interview: Christian Brägger 24.09.2020, 05.00 Uhr

AEK Athen absolviert das Abschlusstraining am späten Mittwochabend im Kybunpark. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ioannis Amanatidis war im FC St.Gallen eineinhalb Jahre lang Co-Trainer von Peter Zeidler. Der ehemalige Bundesligaprofi arbeitet als Assistent bei PAOK Saloniki wieder in der griechischen Heimat, nachdem er vom Klub Mitte Juli erstmals kontaktiert worden war. Er unterschrieb einen Kontrakt für drei Jahre und lebt mit der Familie in der Hafenstadt. Vor der dritten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Europa League zwischen St.Gallen und AEK Athen blickt der 38-Jährige auf den Fussball der Griechen – und zurück auf seine Zeit in der Ostschweiz.

Wo müssen wir AEK Athen, zwölffacher nationaler Meister, im griechischen Fussball einordnen?

Ioannis Amanatidis: In Griechenland gehört AEK zu den vier Grossklubs, ist mit Panathinaikos die dritte Kraft hinter Olympiakos und PAOK Saloniki. AEK hat schon den einen oder anderen Titel gewonnen, sagen wir es deshalb mal so: Das wird hart, St.Gallen wird an diesem Gegner zu knabbern haben, der vor allem offensiv gut ist. AEK Athen wird versuchen, sich spielerisch durchzusetzen, nicht mit Kick and Rush. Es ist eine technisch versierte Mannschaft – eingespielt zu diesem Zeitpunkt sind aber weder St.Galler noch Griechen.

Das Team ist gespickt mit vielen ausländischen Spielern.

Ioannis Amanatidis Bild: Freshfocus

Der heimische Spielermarkt bietet den vier Grossklubs zu wenig Material, das zudem dann noch teuer ist – also schauen sie sich im Ausland um. Zudem sind im Land häufig auswärtige Trainer tätig, die dann Spieler mitbringen. Es gibt bei AEK ein paar ganz gute Portugiesen und Ukrainer, zudem mit Marko Livaja einen kroatischen und mit Karim Ansarifard einen iranischen Topstürmer – und Levi García, den schnellen Flügel aus Trinidad. Der junge Stratos Svarnas ist neuerdings Nationalspieler Griechenlands. Nicht zu vergessen ist auch Petros Mantalos, der Captain.

Und was wissen Sie über den italienischen Coach Massimo Carrera, der einen Schnitt von über zwei Zählern pro Spiel vorweist?

In Griechenland haben die Trainer der Topvereine automatisch gute Punkteschnitte, weil der Abstand zum Rest so gross ist. Ich kenne Carrera nicht wirklich. Ich weiss, dass er offensive, spielerische Lösungen sucht, weniger den Krampf und Kampf.

2013 ging AEK Athen Konkurs und wurde um zwei Ligen zwangsrelegiert. In der Saison 2017/18 wurde der Klub schon wieder Meister und spielte anschliessend in der Königsklasse. Wie ist das möglich?

Der Verein wird getragen von vielen Anhängern. Nach dem Konkurs wurde Dimitris Melissanidis Eigentümer und Präsident – er kannte nur die Vorwärtsstrategie. Melissanidis ist als Geschäftsmann gut vernetzt. Er ist Reeder, Teilhaber eines Sportwettenanbieters, betreibt Tankstellen.

Schweizer wissen wenig über den griechischen Fussball. Weshalb?

Die Schweizer schauen auf die Nachbarn. Nach Frankreich, Italien, vor allem auf die Bundesliga, was naheliegend ist. Die griechische Liga ist wie die Super League nicht populär und weniger attraktiv, auch wenn Klubs beider Länder manchmal für Furore sorgen. Wir stehen mit PAOK an der Schwelle zur Champions League, bestreiten nach Siegen gegen Besiktas und Benfica nun das Playoff gegen Krasnodar.

Wie sehen Sie die Entwicklung des FC St.Gallen?

Der Klub ist an einem Punkt angekommen, an dem er sich entscheiden muss, wohin die Reise geht. Will er ein Ausbildungsverein sein, dann war die Vorsaison ein Anfang mit unserer guten Arbeit, wir brachten die Jungen weiter und ermöglichten die Verkäufe einiger Leistungsträger. Schwankungen sind so aber nicht zu vermeiden: Eine Saison spielst du oben mit, und die nächste gegen den Abstieg. St.Gallen könnte sich aber auch stabilisieren und mittelfristig um den Titel spielen wollen. Dann musst du mit aller Macht versuchen, die Leistungsträger beziehungsweise das Gerüst des Teams zusammenzuhalten, auch wenn die Millionen für die Spielerverkäufe verlockend sind.

Wo lagen in der vergangen Spielzeit die Schwächen des FC St.Gallen?

Letzte Saison fingen wir mässig an. Je länger sie dauerte, desto besser verstand die Mannschaft, was wir wollten. Wir waren unglaublich stabil, brachen nie ein. Bis nach dem Lockdown der Terminkalender wahnsinnig überfrachtet wurde mit Spielen, die alle drei bis vier Tage auszutragen waren. Das war jenseits von Gut und Böse, unprofessionell, unverantwortlich. Die Gesundheit und Meinung der Spieler zählte nicht. Der irrsinnige Spielplan verhinderte, dass wir bis zum Schluss um den Titel mitspielen konnten und sogar die Meisterschaft holen. Wie man weiss, waren wir nicht so breit aufgestellt, weshalb wir immer wieder auf dieselben Spieler zurückgreifen mussten. Alle gingen sogar über ihre Grenzen hinaus. Das war teilweise schon nicht mehr menschlich, was sie leisten mussten.

Wie soll St.Gallen gegen AEK Athen spielen?

Viele Ausländer spielen bei AEK Athen. Bild: KEYSTONE

Das wird Peter Zeidler dann schon wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seinen offensiven Plan ändern wird und nicht voll auf Attacke, Pressing und Tempo setzt. Aber es muss gegen AEK alles passen. Wenn sich Athen spielerisch aus der Umklammerung befreien kann, lauert Gefahr bei Kontern, da muss St.Gallen auf seine Ordnung achten. Es werden letztlich Nuancen entscheiden, Tagesform, und Glück.

Sie selbst verliessen St.Gallen nicht im Guten, es gab Misstöne.

Misstöne sehe ich nicht darin, wenn ich meine Meinung sage. Das muss man auch tun dürfen – der Eine versteht sie, der Andere nicht. Man war mit meiner Arbeit zufrieden, ich wollte bleiben, doch dann erhielt ich einfach ein Angebot für ein weiteres Vertragsjahr. Das war für mich nicht ausreichend. Mir gab man dabei an, dass wir finanziell vor einer ungewissen Zukunft stehen würden. Das sollte dann aber für alle gelten – mit anderen verlängerte der Klub um zwei oder gar fünf Jahre. Da ist womöglich die Zukunft nicht so ungewiss.

Sie sagten auch, beim FC St.Gallen würden einige Dinge anders laufen als bei anderen Klubs.

Ich will nicht ins Detail gehen. Peter Zeidler telefonierte mir im Januar 2019, bevor ich dann als Assistent unterschrieb. Man habe finanzielle Altlasten, müsse sparen. Danach wolle man voll angreifen und investieren, sagte er. Diese Angriffshaltung sehe ich aber nicht; St.Gallen müsste doch jetzt wie von Zeidler damals am Telefon gesagt voranschreiten, eine andere Einstellung bekommen, und nicht wieder von vorne anfangen. Lassen wir das so stehen. Ich hatte eine wunderbare Zeit in St.Gallen. Die schönen Erinnerungen überwiegen bei weitem – nicht zuletzt, weil mein Sohn dort zur Welt kam.