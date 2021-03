Ex-FCSG-Spieler Die Bayern, das Schicksal und der Trainerwunsch – das alte und neue Leben des talentierten Dejan Janjatovic Fortuna meinte es nicht gut mit Dejan Janjatovic. Der ehemalige Profi des FC St.Gallen ist daran fast zerbrochen. Christian Brägger 12.03.2021, 05.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dejan Janjatovic absolvierte in vier Jahren 108 Pflichtspiele für den FC St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Er will wieder Fussball spielen, wenn auch «nur» für den FC Rorschach-Goldach. Das ist ein nächster Hinweis dafür, dass Dejan Janjatovic Mut und Lachen wiedergefunden hat, um noch einmal anzukommen im Leben. Doch wo beginnen mit seiner Geschichte, die gleichsam von Fussball, Tod und Wiedergeburt handelt? Es ist wohl das Beste, bei Dejan Janjatovic vom Kleinen ins Grosse zu gehen. Weil das Gute am Anfang steht.

Beckenbauer: «Wenn er bloss nicht so faul wäre»

1992 bringt der Balkankrieg die serbischen Eltern mit dem dreimonatigen Dejan nach Passau, bald ziehen sie ins nahe München. Als Siebenjähriger besucht der Bub die Talenttage Bayern Münchens. Von 360 Kindern werden 14 aufgenommen, Dejan ist darunter. Jahre später sagt U17-Trainer Stefan Beckenbauer, der verstorbene Sohn von «Kaiser Franz»:

«Einen Spieler mit diesem Potenzial hatte ich seit zehn Jahren nicht mehr. Wenn er bloss nicht so wahnsinnig faul wäre. Er verlässt sich zu sehr auf sein Talent.»

Bis zur U19 geht es trotzdem munter weiter, im deutschen Nachwuchsnationalteam teilt er das Zimmer mit Mario Götze, es gibt Trainings unter Louis van Gaal mit Bayerns erster Mannschaft, Janjatovic hat jetzt ein Angebot für die Amateure, würde 4000 Euro verdienen. Bei einem Spiel in Madrid fällt er dem früheren Starstürmer Predrag Mijatovic auf, der als Ex-Sportchef Real Madrids in der Beraterszene mitmischt.

Heiko Vogel vermittelt Janjatovic zum FC St.Gallen

Mit einem Kopf voller Versprechen wechselt Janjatovic zu Getafe. Um die Ausbildungsentschädigung zu umgehen, gibt es keinen Profivertrag, der Transfer wird nicht gemeldet. «Ich war jung, naiv», sagt er. Während Bayern-Gefährten wie Emre Can oder David Alaba ihren Weg in Deutschland durchziehen, löst er nach drei Monaten in Spanien den Vertrag auf.

Über Heiko Vogel, Mentor früherer Tage und nun Trainer des FC Basel, wird der 20-jährige Janjatovic im Februar 2012 zum FC St.Gallen vermittelt. Eineinhalb Jahre später spielen die Ostschweizer mit ihm in der Europa League. Der zentrale Mittelfeldspieler, den sie im Klub «Boban» oder «Boby» nennen, überzeugt mit Technik, Übersicht, Schussgewalt und schönen Toren, «es war meine beste Karrierezeit», sagt er.

Angebot aus der Serie A

Der Umgang mit der Presse bleibt schwierig, den Ruf, faul wie launisch zu sein, wird Janjatovic nicht los. Er treibt Trainer Jeff Saibene nicht selten zur Weissglut.

«Ach, der Jeff, ihn mochte ich, er regte sich halt über mich auf. Aber ich verlor mit dem Erfolg schon den Kopf, hob ab, die Eltern waren weit weg. Fussballer sind auch nur Menschen, und ich wollte das Leben geniessen.»

Janjatovic polarisiert, kauft sich ein schnelles Auto, was Sportchef Heinz Peischl nicht passt. Auch würde der Fussballer gerne weiterziehen, Palermo aus der Serie A klopft an, die Young Boys ebenfalls wie das in die Primera Division aufgestiegene Cadiz. Doch der verlangte Preis ist zu hoch.

Was für ein Schicksalsschlag

In St.Gallen läuft es zusehends schlechter, das Knie schmerzt, es fehlt der erdende Berater, das Vertrauen ist seit Mijatovic zerstört. Ab Februar 2016 ist Vaduz die nächste Station, Janjatovic bildet mit Moreno Costanzo eine Fahrgemeinschaft, ist nun Vater eines Sohnes, Matija der Name, und nimmt im Beruf wieder Schub auf. Ehe im Sommer eine schwere Muskelverletzung eine lange Pause einleitet.

Seine Frau Sandra, eine Serbin aus St.Gallen, wird fast zum selben Zeitpunkt wieder schwanger, ab dem achten Monat gibt es Komplikationen, plötzlich fallen die Herztöne der Ungeborenen aus. Ein Notkaiserschnitt ist zwingend. Tochter Una, es bedeutet die «Einzige», kommt am 7. März 2017 etwas verfrüht in St.Gallen zur Welt, wiegt 2200 Gramm, hat Mangelerscheinungen wegen eines Knotens in der Nabelschnur. Plötzlich schwebt Una in Lebensgefahr. Janjatovic sagt:

«Du sitzt völlig hilflos im Zimmer und siehst, wie deine Tochter mit dem Helikopter nach Zürich wegfliegt»

Una wird im Herzzentrum des Unispitals über zwölf Stunden notoperiert. Die Eltern nehmen sie nach Hause, bis sie nach wenigen Wochen merken: Es ist nicht gut, Una wird schnell müde beim Milchtrinken, bekommt wenig Luft. Sie muss wieder nach Zürich.

In der Tennisschule Falkensteig trainiert Dejan Janjatovic hoffnungsvolle Tennistalente im Fitness- und Konditionsbereich. Tobias Garcia

Das Vertrauen der Eltern ins Herzzentrum schwindet, die Kommunikation ist mangelhaft. Aus St.Gallen gibt es die Meinung, man soll eine künstliche Herzklappe machen, aber die Kompetenzhoheit ist in Zürich, wo sie sich für ein Einkammerherz mit Nachfolgeoperationen entscheiden. «Diese kamen sofort, schon machte man sie wieder auf und Eingriff um Eingriff», sagt der Vater. Die Eltern sind am Anschlag, bewahren sich aber die Überzeugung, dass ihr Baby es schafft, das gefühlt an tausend Schläuchen angeschlossen ist. Es folgen Wiederbelebungen, der Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine, Hirnschäden werden fälschlicherweise diagnostiziert, dann wieder ein Infekt. «So viel ist schiefgelaufen. Una hatte insgesamt zwölf Operationen.»

Die kleine Una schafft es nicht, eine Welt bricht zusammen

Es ist am 18. Juni 2017, an einem Sonntag, als der nächste Anruf erfolgt, die Eltern sollen unverzüglich kommen. Sie finden, umringt von vielen Ärzten, die kleine Una tot im Bett. Die Mutter, die bereits vor ein paar Jahren einen Bruder verloren hatte, nimmt sie auf, will sie nicht mehr hergeben, Janjatovic selbst steht unter Schock.

Dejan Janjatovic im Training mit den Tennis-Kids. Bild: Tobias Garcia

«Was Una alles durchmachen musste, es wäre mir so egal gewesen, wenn sie behindert gewesen wäre. Für mich hat es Gott so gewollt, er hat sie zu sich genommen, sie erlöst. Aber es sind Fehler passiert, eine Krankenschwester hat mir das versichert, am liebsten würde ich die Ärzte verklagen.» Es gibt eine Obduktion, Janjatovic veranlasst über einen Anwalt, dass diese nicht das Herzzentrum durchführen darf. Später hört er von Skandalen und Unruhen am Herzzentrum – er sieht sich bestätigt.

Wie hält ein Mensch das alles aus? Das abgestiegene Vaduz offeriert in dieser Phase einen Dreijahresvertrag, doch Janjatovic lehnt ab, er hat keine Lust auf Fussball, vor allem nicht auf die Challenge League.

«Im Nachhinein hätte ich den Kontrakt annehmen sollen, aber ich war nicht leistungsfähig, hatte den Kopf woanders. Die Leute sehen von aussen immer nur das Einfache, aber nicht, wie es in dir drin aussieht.»

Die Familie beerdigt Una im Ostfriedhof, mit Schaudern denkt Janjatovic an den Moment zurück, als der Sarg versenkt wird. «Da bin ich fast zerbrochen. Ich weiss gar nicht mehr, wie ich es geschafft habe, da stehen zu können.» Die vier Weggefährten Goran Karanovic, der extra aus Sochaux anreist, Costanzo, Bernt Haas und Dzengis Cavusevic stehen ihm in diesen schweren Stunden bei, vom FC St.Gallen wollen auch Danijel Aleksic und Stjepan Kukuruzovic kommen, dürfen aber nicht.

Gesundheit und Familie als Prämissen

Janjatovic geht aufs Arbeitsamt, die Familie lebt kurzzeitig in Serbien, es gibt Phasen, die nicht einfach sind, jeder versucht, für sich zu verarbeiten, der Sohn gibt Halt. Sie raufen sich zusammen, Janjatoivc muss Geld verdienen, Sandra ermuntert ihren Mann, nochmals anzugreifen, er unterschreibt bei Termalica, einem kleinen Verein in der höchsten Liga Polens, und just an diesem Tag wird seine Tante in München vom alkoholkranken, verwirrten Ehemann erstochen.

Wenig später stirbt auch noch die geliebte Oma. In Polen läuft es nicht, zu kampfbetont ist das Spiel. Der Trainer wird entlassen vom Präsidenten, den Janjatovic als Constantin-Klon bezeichnet, und im März 2018 der Vertrag aufgelöst. Bei Sturm Graz, das Heiko Vogel coacht, hält Janjatovics Knie im Probetraining nicht durch, wie zuvor helfen auch da die vielen Spritzen mit Vitaminpräparaten und Bioxiden wenig. Ein Jahr später folgt ein über das Arbeitsamt bezahlter Zwischenverdienst beim SC Brühl in der Promotion League, es dauert keine vier Monate, bis er ganz zurücktritt. Das Knie hat einen Knorpel- und Meniskusschaden, Arthrosefolgen inklusive.

«Klar tut’s mir irgendwo weh, dass es nicht weiterging. Andere haben Millionen verdient, ich bin hier», sagt Janjatovic.

«Aber so ist das Leben, ich könnte jetzt traurig sein. Wenn du so tief fällst, musst du lernen, wieder aufzustehen, wieder Gas zu geben. Die Zeiten sind vorbei, in denen ich Scheisse gebaut habe, das Wichtigste im Leben sind Gesundheit und Familie, dass du Geld für Essen und Trinken hast.»

Heute leben die Janjatovics im Osten der Stadt, hier wollen sie bleiben, es wächst der Wunsch nach Familienzuwachs. Der 29-Jährige zeigt sich geläutert, würde vieles anders machen, seriöser leben, mehr Extraschichten einlegen und auf den Körper hören. «Ohne Ausbildung ist es schwer, Fuss zu fassen nach dem Fussball. Gott sei Dank geht es jetzt aufwärts.»

Neue Zuversicht und der Wunsch nach der Trainerlaufbahn

Die berufliche Zuversicht jedenfalls ist zurück. Janjatovic will sich in Deutschland als Trainer bis zum Uefa-B-Diplom ausbilden, Ziel ist, irgendwann eine Juniorenmannschaft zu übernehmen, vorzugsweise beim FC St.Gallen – und später vielleicht ein Team der Super League. Zudem arbeitet er mit Ex-Profi und Spielerberater Mario Eggimann zusammen, gibt mal diesen oder jenen Tipp.

Kann wieder lachen: Dejan Janjatovic Bild: Tobias Garcia

Vor allem baut sich Janjatovic ein Standbein auf als Personal-Trainer für Kinder und Erwachsene, er ist bei der erfolgreichen Tennisschule Falkensteig von Stefan Bokor engagiert und dort auch ein bisschen der Hausmeister der Halle, gibt nun hoffnungsvollen Tennistalenten wöchentlich Lektionen in Koordination wie Kondition – was für eine Ironie des Schicksals. Und demnächst will Janjatovic für den FC Rorschach-Goldach Fussball spielen, sofern das Knie hält, gestern trainiert er das erste Mal.

Vor ein paar Tagen wäre Una vier Jahre alt geworden.